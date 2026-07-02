Seriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqda

·27·Texno
Seriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqda

Dunyo boʻylab millionlab foydalanuvchilar orasida mashhur boʻlgan, tomosha qilinayotgan seriallar va filmlarni kuzatib borish imkonini beruvchi TV Time platformasi yopilmoqda. Ilova maʼmuriyati foydalanuvchilarga yoʻllagan rasmiy xabarnomasida servis 2026-yilning 15-iyulidan boshlab oʻz faoliyatini butunlay toʻxtatishini maʼlum qildi. Bu qaror koʻplab kinoixlosmandlar uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki platforma yirik jamoatchilik markaziga aylanib ulgurgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, bepul ilovani saqlab turish xarajatlari haddan tashqari oshib ketgan, pullik obuna modeliga oʻtish uchun esa yetarli talab mavjud emas. Biroq, soha ekspertlarining fikricha, TV Time yopilishining asosiy sababi moliya emas, balki kompaniyaning sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga yoʻnaltirilgan yangi strategiyasidir. Bu haqda TechCrunch va ixbt.com nashrlari xabar bermoqda.

Sunʼiy intellekt poygasi va strategik oʻzgarishlar

TV Time egasi boʻlgan Whip Media kompaniyasi 2025-yil boshida Blue Torch Capital investitsiya fondi tomonidan sotib olingan edi. Yangi egalar kompaniya kelajagini faqat sunʼiy intellekt yoʻnalishida koʻrmoqda. Shu sababli, Whip Media oʻz eʼtiborini isteʼmolchilar uchun moʻljallangan oddiy ilovalardan koʻra, daromadliroq hisoblangan Helix kabi AI-platformalarga qaratishga qaror qildi. Helix tizimi striming tahliliyoti va media taʼminot zanjirlarini avtomatlashtirish bilan shugʻullanadi.

Appfigures maʼlumotlariga koʻra, TV Time ilovasi shu vaqtgacha 26 milliondan ortiq marta yuklab olingan va hatto soʻnggi bir oy ichida 29 mingta yangi foydalanuvchi qoʻshilgan. Shunga qaramay, zamonaviy texnologiya bozorida kompaniyalar foydalanuvchilar bazasidan koʻra, sunʼiy intellektga asoslangan biznes modellarni ustuvor deb bilmoqda. Avvalroq Mozilla ham xuddi shunday sabab bilan oʻzining Pocket servisiga boʻlgan eʼtiborni kamaytirgan edi.

Qizigʻi shundaki, Whip Media mashhur ilovani sotish oʻrniga uni butunlay yopishni afzal koʻrdi. Taxminlarga koʻra, kompaniya oʻzining qimmatli maʼlumotlar bazasini raqobatchilar qoʻliga oʻtishini istamaydi. TV Time yillar davomida toʻplagan tomoshabinlar didi va reytinglari haqidagi maʼlumotlar media bozori uchun juda qimmatli hisoblanadi.

Foydalanuvchilar maʼlumotlari nima boʻladi?

Platforma yopilishi bilan bogʻliq asosiy xavfsizlik choralari quyidagilardan iborat:

  • 2026-yil 15-iyuldan boshlab ilova barcha doʻkonlardan (App Store va Google Play) olib tashlanadi;
  • Foydalanuvchilar ushbu muddatgacha oʻzlarining barcha qaydlari va tomosha tarixini eksport qilib olishlari mumkin;
  • Kompaniya barcha shaxsiy maʼlumotlar oʻchirib tashlanishini va ular tijoriy maqsadlarda ishlatilmasligini kafolatlamoqda.
Oʻzbekistondagi serial ixlosmandlari uchun ham ushbu platforma qulay vosita edi. Koʻpchilik oʻzining koʻrgan qismlarini belgilab borish va yangi fasllar chiqish sanasini kuzatishda aynan TV Time xizmatidan foydalanardi. Endilikda foydalanuvchilar Letterboxd yoki Trakt kabi muqobil servislarga oʻtishga majbur boʻlishadi. Bu voqea texnologiya olamida AI trendi qanchalik kuchli taʼsirga ega ekanligini yana bir bor isbotladi.

TV TimeSunʼiy IntellektIlovaWhip MediaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiInspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:29Yandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqdaYandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqdaBugun, 20:52OpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiOpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiBugun, 20:29Melinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiMelinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 20:29Intel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiIntel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiBugun, 20:25Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiCommodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda