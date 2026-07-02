Intel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdi

·1·Texno
Intel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdi

Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi ishtirokchisi Intel kompaniyasi ish stoli kompyuterlari uchun moʻljallangan Core Ultra 200S Plus turkumidagi protsessorlarning rasmiy narxlarini qayta koʻrib chiqdi. Kompaniya tomonidan hech qanday shov-shuvsiz amalga oshirilgan bu oʻzgarishlar Intel ARK rasmiy maʼlumotlar bazasida oʻz aksini topgan. Bu qadam yangi avlod chiplari bozoridagi narx siyosatining oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eng sezilarli oʻzgarishlar Core Ultra 7 270K Plus va Core Ultra 5 250K Plus modellarida kuzatilmoqda. Xususan, Core Ultra 7 270K Plus modelining tavsiya etilgan narxi partiya hajmidan kelib chiqqan holda 340-350 dollar etib belgilandi. Taʼkidlash joizki, ushbu protsessor avvalroq ancha arzonroq qiymatda baholangan edi. Core Ultra 5 250K Plus modeli ham chetda qolmadi: uning narxi 200 dollardan 220-230 dollargacha koʻtarildi.

Bozordagi real holat va rasmiy narxlar

VideoCardz nashri tahlilchilarining fikriga koʻra, Intel tomonidan amalga oshirilgan ushbu narx oʻsishi kutilmagan holat emas. Masalan, Core Ultra 7 270K Plus modeli sotuvga chiqqanidan buyon eʼlon qilingan 300 dollarlik boshlangʻich narxda deyarli sotilmagan. Chakana savdo tarmoqlarida ushbu chip doimiy ravishda rasmiy narxdan qimmatroq sotib kelingan. Shu sababli, Intel kompaniyasi shunchaki rasmiy raqamlarni bozordagi real vaziyatga moslashtirgan deb hisoblash mumkin.

Oʻzbekiston bozorida ham Intel protsessorlariga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu narx oʻzgarishi mahalliy doʻkonlardagi narx-navoga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Odatda, ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan tavsiya etilgan narx (MSRP) oshishi ortidan logistika va bojxona xarajatlari qoʻshilib, isteʼmolchi uchun yakuniy narx yanada yuqorilashi kuzatiladi.

Mutaxassislarning fikricha, narxlarning bunday tarzda qayta koʻrib chiqilishi Intel kompaniyasining oʻz daromadlarini optimallashtirish va ishlab chiqarish xarajatlarini qoplashga boʻlgan urinishidir. Core Ultra seriyasi oʻzining energiya samaradorligi va yuqori unumdorligi bilan ajralib turadi, bu esa ularni oʻyin ishqibozlari va professional kontent yaratuvchilar orasida ommabop qilgan.

Hozircha ushbu oʻzgarishlar faqat maʼlumotlar bazasida yangilangan boʻlib, barcha chakana sotuvchilar bir vaqtning oʻzida narxlarni koʻtarmasligi mumkin. Biroq, yaqin haftalar ichida jahon bozorida Intel chiplarining yangi partiyalari yuqoriroq narxda paydo boʻlishi kutilmoqda. Kompyuter yigʻishni rejalashtirayotgan foydalanuvchilar uchun bu oʻzgarishlarni inobatga olish tavsiya etiladi.

IntelProtsessorTexnologiyaCore UltraBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiInspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:29Seriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaSeriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaBugun, 20:58Yandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqdaYandex yangi aqlli karnaylar ustida ishlamoqda: Nano, Tiny va Puls modellari kutilmoqdaBugun, 20:52OpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiOpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiBugun, 20:29Melinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiMelinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 20:29Intel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiIntel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda