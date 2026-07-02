Intel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdi
Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi ishtirokchisi Intel kompaniyasi ish stoli kompyuterlari uchun moʻljallangan Core Ultra 200S Plus turkumidagi protsessorlarning rasmiy narxlarini qayta koʻrib chiqdi. Kompaniya tomonidan hech qanday shov-shuvsiz amalga oshirilgan bu oʻzgarishlar Intel ARK rasmiy maʼlumotlar bazasida oʻz aksini topgan. Bu qadam yangi avlod chiplari bozoridagi narx siyosatining oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eng sezilarli oʻzgarishlar Core Ultra 7 270K Plus va Core Ultra 5 250K Plus modellarida kuzatilmoqda. Xususan, Core Ultra 7 270K Plus modelining tavsiya etilgan narxi partiya hajmidan kelib chiqqan holda 340-350 dollar etib belgilandi. Taʼkidlash joizki, ushbu protsessor avvalroq ancha arzonroq qiymatda baholangan edi. Core Ultra 5 250K Plus modeli ham chetda qolmadi: uning narxi 200 dollardan 220-230 dollargacha koʻtarildi.
Bozordagi real holat va rasmiy narxlarVideoCardz nashri tahlilchilarining fikriga koʻra, Intel tomonidan amalga oshirilgan ushbu narx oʻsishi kutilmagan holat emas. Masalan, Core Ultra 7 270K Plus modeli sotuvga chiqqanidan buyon eʼlon qilingan 300 dollarlik boshlangʻich narxda deyarli sotilmagan. Chakana savdo tarmoqlarida ushbu chip doimiy ravishda rasmiy narxdan qimmatroq sotib kelingan. Shu sababli, Intel kompaniyasi shunchaki rasmiy raqamlarni bozordagi real vaziyatga moslashtirgan deb hisoblash mumkin.
Oʻzbekiston bozorida ham Intel protsessorlariga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu narx oʻzgarishi mahalliy doʻkonlardagi narx-navoga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Odatda, ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan tavsiya etilgan narx (MSRP) oshishi ortidan logistika va bojxona xarajatlari qoʻshilib, isteʼmolchi uchun yakuniy narx yanada yuqorilashi kuzatiladi.
Mutaxassislarning fikricha, narxlarning bunday tarzda qayta koʻrib chiqilishi Intel kompaniyasining oʻz daromadlarini optimallashtirish va ishlab chiqarish xarajatlarini qoplashga boʻlgan urinishidir. Core Ultra seriyasi oʻzining energiya samaradorligi va yuqori unumdorligi bilan ajralib turadi, bu esa ularni oʻyin ishqibozlari va professional kontent yaratuvchilar orasida ommabop qilgan.
Hozircha ushbu oʻzgarishlar faqat maʼlumotlar bazasida yangilangan boʻlib, barcha chakana sotuvchilar bir vaqtning oʻzida narxlarni koʻtarmasligi mumkin. Biroq, yaqin haftalar ichida jahon bozorida Intel chiplarining yangi partiyalari yuqoriroq narxda paydo boʻlishi kutilmoqda. Kompyuter yigʻishni rejalashtirayotgan foydalanuvchilar uchun bu oʻzgarishlarni inobatga olish tavsiya etiladi.
…