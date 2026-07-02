28 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdi

·32·Dunyo
28 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdi

AQSHda odatdagidan ancha ko‘p barmoq bilan tug‘ilgan mushuk Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Uning to‘rt panjasida jami 28 ta barmoq yostiqchasi va 30 ta tirnoq bor.

Veterinarlar buni polidaktiliya deb ataluvchi irsiy holat bilan izohlamoqda. U ayrim mushuklarda uchrab turadi, lekin barmoqlar soni bunchalik ko‘p bo‘lishi kamdan-kam holat hisoblanadi.

Mushukning tashqi ko‘rinishi g‘ayrioddiy bo‘lsa-da, mutaxassislar bu xususiyat uning sog‘lig‘iga zarar yetkazmayotganini bildirgan.

Ko‘p barmoqli mushuklar haqida turli qarashlar ham bor. Ayrim odamlar ularni xonadonga omad olib keladigan hayvon sifatida qabul qiladi.

Biroq bunday mushukni parvarish qilishda tirnoqlarga alohida e’tibor berish zarur. Tirnoqlar ko‘p va uzun bo‘lgani sabab ularni vaqti-vaqti bilan tekshirish va qisqartirish talab etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiVenesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiBugun, 21:266 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?6 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?Bugun, 20:41Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiSevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiBugun, 18:17Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiMashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiBugun, 18:05Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganXaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganBugun, 17:38Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi