Ten Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldi

·37·Sport
Ten Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldi

«Manchester Yunayted» va «Ayaks» klublarining sobiq bosh murabbiyi Erik ten Xag Niderlandiya milliy jamoasida Ronald Kumanning o‘rnini egallashi mumkin.

Jurnalist Nikolo Skiraning ma’lum qilishicha, 55 yoshli mutaxassis mamlakat futbol assotsiatsiyasi ko‘rib chiqayotgan asosiy nomzodlardan biri hisoblanadi.

Ten Xagning nomzodi ko‘rib chiqilmoqda

Niderlandiya futbol assotsiatsiyasi yangi bosh murabbiy izlash ishlarini boshlagan.

Manbaga ko‘ra, Erik ten Xag terma jamoani qabul qilib olishi mumkin bo‘lgan mutaxassislar ro‘yxatidan joy olgan.

U «Ayaks»dagi muvaffaqiyatli faoliyati hamda Angliya va Germaniya chempionatlaridagi tajribasi bilan tanilgan.

Arne Slot ham da’vogar

Niderlandiya termasi bosh murabbiyligi uchun yana bir asosiy nomzod — «Liverpul»ning sobiq ustozi Arne Slot.

Shu tariqa, federatsiya oldida hozircha ikki taniqli niderlandiyalik mutaxassis bor:

  • Erik ten Xag;

  • Arne Slot.

Hozircha qaysi murabbiyga ustunlik berilishi haqida rasmiy qaror e’lon qilinmagan.

Kuman 31 iyulda lavozimini tark etadi

Niderlandiya futbol assotsiatsiyasi 1 iyul kuni Ronald Kumanning shartnomasi 31 iyulda yakunlanishini rasman ma’lum qilgan edi.

Amaldagi murabbiy kelishuv muddati tugagach, o‘z lavozimidan ketadi.

Shundan so‘ng «apelsinlar» yangi bosh murabbiy qo‘l ostida navbatdagi musobaqalarga tayyorgarlik ko‘rishi kutilmoqda.

Ten Xagning so‘nggi ish joyi «Bayer» bo‘lgan

Erik ten Xag so‘nggi bor Leverkuzenning «Bayer» klubida faoliyat yuritgan.

U jamoani 2025 yil iyulidan sentyabrigacha boshqargan. Biroq mutaxassisning Germaniyadagi faoliyati uzoq davom etmagan.

Ten Xag rahbarligida «Bayer» atigi uchta rasmiy uchrashuv o‘tkazgan.

Niderlandiya kimni tanlaydi?

Niderlandiya futbol assotsiatsiyasi oldida muhim tanlov turibdi.

Ten Xag «Ayaks»dagi faoliyati orqali niderland futboli tizimini yaxshi bilishini isbotlagan. Arne Slot esa hujumkor uslubi va zamonaviy taktik qarashlari bilan tanilgan.

Endi asosiy savol — Niderlandiya termasida yangi davrni Ten Xag boshlaydimi yoki federatsiya Arne Slotni tanlaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga Mason Greenwood nomzodini koʻrib chiqmoqdaAtletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga Mason Greenwood nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:39Infantino O‘zbekistonga ta’sirli murojaat yo‘lladiInfantino O‘zbekistonga ta’sirli murojaat yo‘lladiBugun, 20:14Liverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaLiverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaBugun, 18:58Tottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdiTottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdiBugun, 18:56Elliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiElliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiBugun, 18:56O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiO‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiBugun, 18:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi