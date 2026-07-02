Ten Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldi
«Manchester Yunayted» va «Ayaks» klublarining sobiq bosh murabbiyi Erik ten Xag Niderlandiya milliy jamoasida Ronald Kumanning o‘rnini egallashi mumkin.
Jurnalist Nikolo Skiraning ma’lum qilishicha, 55 yoshli mutaxassis mamlakat futbol assotsiatsiyasi ko‘rib chiqayotgan asosiy nomzodlardan biri hisoblanadi.
Ten Xagning nomzodi ko‘rib chiqilmoqda
Niderlandiya futbol assotsiatsiyasi yangi bosh murabbiy izlash ishlarini boshlagan.
Manbaga ko‘ra, Erik ten Xag terma jamoani qabul qilib olishi mumkin bo‘lgan mutaxassislar ro‘yxatidan joy olgan.
U «Ayaks»dagi muvaffaqiyatli faoliyati hamda Angliya va Germaniya chempionatlaridagi tajribasi bilan tanilgan.
Arne Slot ham da’vogar
Niderlandiya termasi bosh murabbiyligi uchun yana bir asosiy nomzod — «Liverpul»ning sobiq ustozi Arne Slot.
Shu tariqa, federatsiya oldida hozircha ikki taniqli niderlandiyalik mutaxassis bor:
Erik ten Xag;
Arne Slot.
Hozircha qaysi murabbiyga ustunlik berilishi haqida rasmiy qaror e’lon qilinmagan.
Kuman 31 iyulda lavozimini tark etadi
Niderlandiya futbol assotsiatsiyasi 1 iyul kuni Ronald Kumanning shartnomasi 31 iyulda yakunlanishini rasman ma’lum qilgan edi.
Amaldagi murabbiy kelishuv muddati tugagach, o‘z lavozimidan ketadi.
Shundan so‘ng «apelsinlar» yangi bosh murabbiy qo‘l ostida navbatdagi musobaqalarga tayyorgarlik ko‘rishi kutilmoqda.
Ten Xagning so‘nggi ish joyi «Bayer» bo‘lgan
Erik ten Xag so‘nggi bor Leverkuzenning «Bayer» klubida faoliyat yuritgan.
U jamoani 2025 yil iyulidan sentyabrigacha boshqargan. Biroq mutaxassisning Germaniyadagi faoliyati uzoq davom etmagan.
Ten Xag rahbarligida «Bayer» atigi uchta rasmiy uchrashuv o‘tkazgan.
Niderlandiya kimni tanlaydi?
Niderlandiya futbol assotsiatsiyasi oldida muhim tanlov turibdi.
Ten Xag «Ayaks»dagi faoliyati orqali niderland futboli tizimini yaxshi bilishini isbotlagan. Arne Slot esa hujumkor uslubi va zamonaviy taktik qarashlari bilan tanilgan.
Endi asosiy savol — Niderlandiya termasida yangi davrni Ten Xag boshlaydimi yoki federatsiya Arne Slotni tanlaydimi?
…