6 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?

·54·Dunyo
6 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?

Singapurda 42 yoshli Klarens Chua asalarilarni yo‘q qilish o‘rniga ularni xavfsiz joyga ko‘chirish bilan shug‘ullanib, so‘nggi olti yil ichida qariyb 6 million asalarini saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Klarens Chua asalari uyalarini oddiy bandana va qo‘lqopsiz, faqat o‘z tajribasiga tayangan holda ehtiyotkorlik bilan yig‘ib, maxsus yog‘och qutilarga joylaydi. Keyin esa ularni xavfsiz hududlarga, ba’zan hatto o‘z hovlisida tashkil etgan asalarichilik maydoniga ko‘chiradi.

Uning aytishicha, asalarilarga hurmat bilan munosabatda bo‘lib, ularga xavf tug‘dirilmasa, insonga tajovuz qilmaydi.

Singapurda uyiga yoki hovlisiga asalari uya qurgan odamlar odatda zararkunandalarga qarshi kurash xizmatlariga murojaat qiladi. Bunday xizmatlar uyani bir necha daqiqada yo‘q qilib tashlaydi. Ammo Klarens aholini asalarilarni yo‘q qilish o‘rniga qutqarishga ko‘ndirishga erishgan. U mazkur xizmatni uyaning hajmiga qarab haq evaziga amalga oshiradi.

Himoyalovchi kiyimdagi asalarichi qo‘lida asalari uyasining bo‘lagini ushlab turibdi.

So‘nggi olti yil davomida u har yili o‘rtacha 100 ta asalari uyasini boshqa joyga ko‘chirgan. Bu esa umumiy hisobda taxminan 6 million asalarining hayoti saqlab qolinganini anglatadi. Ko‘chirish jarayonida ona asalari, lichinkalar va ishchi asalarilar birgalikda saqlanadi, shundan so‘ng ular Klarens boshqaradigan uchta asalarichilik hududiga joylashtiriladi.

U faoliyati davomida juda noodatiy joylardan ham asalarilarni qutqargan. Jumladan, turar joy majmuasidagi ibodat uychasidan, hatto samolyot dvigateliga joylashgan uyani ham xavfsiz tarzda ko‘chirgan. Samolyot esa asalarilar olib chiqilmaguncha parvoz qila olmagan.

Asalarilarni qutqarish madaniyati ommalashayotgani sababli, bugungi kunda Singapurdagi mahalliy shahar kengashlari ham jamoat turar joylaridagi uyalarni ko‘chirish uchun Klarens xizmatidan foydalanmoqda.

Shu bilan birga, bu ish xavfdan xoli emas. Bir safar u sokin deb o‘ylagan asalarilar to‘dasiga yaqinlashganida, ular hujum qilib, yarim daqiqa ichida uni qariyb 100 marta chaqqan. Bu voqeadan keyin u tabiatni hech qachon mensimaslik kerakligini anglaganini aytadi.

Erkak kishi xonaning shiftiga yopishgan katta ari uyasiga qo‘li bilan tegib turibdi.

Klarens ijtimoiy tarmoqlarda ham asalarilarni muhofaza qilish g‘oyasini faol targ‘ib qiladi. Uning birinchi shaxs nuqtayi nazaridan olingan videolari minglab kuzatuvchilarning e’tiborini tortgan.

Uning ta’kidlashicha, asalarilarsiz meva-sabzavot hosili keskin kamayishi yoki ularning narxi ancha qimmatlashishi mumkin. Shu bois inson hayoti va oziq-ovqat xavfsizligi uchun asalarilarni asrash juda muhim ahamiyatga ega.

SingaporeReutersClarence Chua
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiVenesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiBugun, 21:2628 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdi28 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 21:07Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiSevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiBugun, 18:17Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiMashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiBugun, 18:05Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganXaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganBugun, 17:38Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi