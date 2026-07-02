Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildi

·29·Dunyo
Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildi

Mashhur bloger Nara Smit 2 yoshli qizi Uimsi Lu (Whimsy Lou)ga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildi. Bu haqda u Instagram sahifasida e’lon qilingan videosi orqali muxlislariga ma’lum qildi.

24 yoshli blogerning aytishicha, ushbu tashxis qizi uchun o‘tgan yil oxirida qo‘yilgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, hammasi qizchasining tanasida shubhali belgini payqashganidan keyin boshlangan. Nara va turmush o‘rtog‘i, model Laki Blu Smit farzandini dastlab shoshilinch tibbiy yordam bo‘limiga olib borgan, biroq u yerda shifokorlar aniq xulosa chiqara olmagan.

Keyinchalik pediatr ko‘rigidan so‘ng ularga zudlik bilan bolalar shifoxonasiga murojaat qilish tavsiya etilgan. Naraning ta’kidlashicha, aynan o‘sha paytda qizida saraton bo‘lishi mumkinligi haqida ilk bor o‘ylagan.

Ko‘plab rentgen, ultratovush tekshiruvlari va biopsiyadan keyin shifokorlar Uimsi Luga saraton tashxisi qo‘yilganini hamda kasallik organizmning boshqa qismlariga ham tarqalganini ma’lum qilgan. Shu bois unga darhol kimyoterapiya muolajalarini boshlash tavsiya etilgan.

Blogerning so‘zlariga ko‘ra, bu jarayon butun oila uchun juda og‘ir kechgan. Shu bilan birga, ular boshqa farzandlari — Rambl Hani, Slim Izi va Fauni Goldenga ham mehr va e’tibor berishga harakat qilgan. Laki Blu Smitning avvalgi munosabatidan tug‘ilgan Graviti ismli qizi ham bor.

Nara Smit oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda kamroq faol bo‘lganining sababini ham shu voqea bilan izohladi. U mazkur hikoyani boshqa oilalar o‘z farzandlaridagi shubhali belgilarni e’tiborsiz qoldirmasligi va vaqtida shifokorga murojaat qilishi uchun baham ko‘rganini aytdi.

Shuningdek, bloger farzandining davolanish jarayonida yordam bergan barcha shifokorlar va hamshiralarga minnatdorlik bildirib, ularning mehnatini yuksak baholadi.

Nara SmithWhimsy LouLucky Blue Smith
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiSevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiBugun, 18:17Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganXaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganBugun, 17:38Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 17:28Zilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildiZilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildiBugun, 16:26Soniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiSoniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiBugun, 16:22443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandi443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandiBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi