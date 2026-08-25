1 sentyabrda 60 ta hududda spirtli ichimlik sotilmaydi: Rossiyada cheklovlar joriy etilmoqda
Rossiya Federatsiyasida yangi o‘quv yilining boshlanishi — Bilimlar kuni munosabati bilan mamlakatning katta qismida alkogol mahsulotlari savdosiga keskin cheklovlar kiritiladi. Mintaqaviy qonun hujjatlarini tahlil qilgan RIA Novosti agentligi xabariga ko‘ra, joriy yilda Rossiyaning 60 ta subyekti 1 sentyabr kuni spirtli ichimliklarning chakana savdosini cheklash yoki to‘liq taqiqlash to‘g‘risida qaror qabul qilgan.
Ushbu taqiqlar birinchi navbatda ta’lim muassasalari atrofida jamoat tartibini saqlash va yosh avlod xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.
Mintaqaviy qonunchilik va cheklovlar geografiyasi
Amaldagi federal qonunchilikka asosan, mamlakatning barcha hududlarida soat 23:00 dan 08:00 gacha spirtli ichimliklar savdosiga umumiy cheklov amal qiladi:
Mahalliy hokimiyat vakolati: Mintaqaviy rahbariyatlar maxsus bayram kunlari (Bilimlar kuni, Yoshlar kuni, Bolalarni himoya qilish kuni)da alkogol savdosi tartibini mustaqil kuchaytirish huquqiga ega;
60 ta subyektda cheklov: Joriy yil 1 sentyabrda 60 ta mintaqa hokimiyati ushbu huquqdan foydalanib, savdo cheklovlarini kuchga kiritadi;
Qolgan 29 ta subyekt: Qolgan hududlarda umummintaqaviy taqiq bo‘lmasa-da, cheklovlar alohida shahar va munitsipalitetlar miqyosida mahalliy darajada joriy etilishi mumkin.
Samara tajribasi va asosiy maqsad
Hududlar kesimida cheklov choralari turlicha shaklda tatbiq etilmoqda:
Samaradagi to‘liq taqiq: Masalan, Samara viloyati hukumati 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab Samara shahar okrugi bo‘ylab alkogolli mahsulotlarni chakana sotishni to‘liq taqiqlash haqida qaror chiqargan;
Xavfsizlik chorasi: Asosiy maqsad — maktablar, litseylar va bolalar ko‘p to‘planadigan jamoat joylari yaqinida spirtli ichimliklar erkin tarqalishining oldini olishdir.
Mutaxassislar ogohlantirishi: Sog‘liq uchun xavf
Tibbiyot mutaxassislari alkogol mahsulotlarini suiiste’mol qilish nafaqat jamoat tartibiga, balki inson salomatligiga ham jiddiy putur yetkazishini eslatmoqda. Xususan, muntazam spirtli ichimlik iste’mol qilish saraton kasalligining kamida 5 ta turi kelib chiqish xavfini bir necha barobar oshiradi.
…