1 sentyabrda 60 ta hududda spirtli ichimlik sotilmaydi: Rossiyada cheklovlar joriy etilmoqda

·77·Dunyo
1 sentyabrda 60 ta hududda spirtli ichimlik sotilmaydi: Rossiyada cheklovlar joriy etilmoqda

Rossiya Federatsiyasida yangi o‘quv yilining boshlanishi — Bilimlar kuni munosabati bilan mamlakatning katta qismida alkogol mahsulotlari savdosiga keskin cheklovlar kiritiladi. Mintaqaviy qonun hujjatlarini tahlil qilgan RIA Novosti agentligi xabariga ko‘ra, joriy yilda Rossiyaning 60 ta subyekti 1 sentyabr kuni spirtli ichimliklarning chakana savdosini cheklash yoki to‘liq taqiqlash to‘g‘risida qaror qabul qilgan.

Ushbu taqiqlar birinchi navbatda ta’lim muassasalari atrofida jamoat tartibini saqlash va yosh avlod xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.

Mintaqaviy qonunchilik va cheklovlar geografiyasi

Amaldagi federal qonunchilikka asosan, mamlakatning barcha hududlarida soat 23:00 dan 08:00 gacha spirtli ichimliklar savdosiga umumiy cheklov amal qiladi:

  • Mahalliy hokimiyat vakolati: Mintaqaviy rahbariyatlar maxsus bayram kunlari (Bilimlar kuni, Yoshlar kuni, Bolalarni himoya qilish kuni)da alkogol savdosi tartibini mustaqil kuchaytirish huquqiga ega;

  • 60 ta subyektda cheklov: Joriy yil 1 sentyabrda 60 ta mintaqa hokimiyati ushbu huquqdan foydalanib, savdo cheklovlarini kuchga kiritadi;

  • Qolgan 29 ta subyekt: Qolgan hududlarda umummintaqaviy taqiq bo‘lmasa-da, cheklovlar alohida shahar va munitsipalitetlar miqyosida mahalliy darajada joriy etilishi mumkin.

Samara tajribasi va asosiy maqsad

Hududlar kesimida cheklov choralari turlicha shaklda tatbiq etilmoqda:

  • Samaradagi to‘liq taqiq: Masalan, Samara viloyati hukumati 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab Samara shahar okrugi bo‘ylab alkogolli mahsulotlarni chakana sotishni to‘liq taqiqlash haqida qaror chiqargan;

  • Xavfsizlik chorasi: Asosiy maqsad — maktablar, litseylar va bolalar ko‘p to‘planadigan jamoat joylari yaqinida spirtli ichimliklar erkin tarqalishining oldini olishdir.

Mutaxassislar ogohlantirishi: Sog‘liq uchun xavf

Tibbiyot mutaxassislari alkogol mahsulotlarini suiiste’mol qilish nafaqat jamoat tartibiga, balki inson salomatligiga ham jiddiy putur yetkazishini eslatmoqda. Xususan, muntazam spirtli ichimlik iste’mol qilish saraton kasalligining kamida 5 ta turi kelib chiqish xavfini bir necha barobar oshiradi.

RossiyaRIA NovostiSamara
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqdaYangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqdaBugun, 11:26Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Bugun, 11:2136 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdi36 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdiBugun, 11:12«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladi«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladiBugun, 11:03Tokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiTokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiBugun, 10:44BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!Bugun, 10:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi