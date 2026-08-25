Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)

·66·Madaniyat
Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)

Taniqli aktrisa Ma’rifat Ortiqova “Mening oshxonam” dasturida mehmon bo‘lib, uyda ovqat tayyorlashga bo‘lgan munosabati haqida gapirdi. U kundalik hayotida deyarli doim o‘zi taom pishirishini, hatto gastrol safarlariga otlanayotganda ham oilasi uchun turli yarim tayyor mahsulotlarni oldindan tayyorlab qo‘yishini aytdi.

Ko‘rsatuv boshlovchisi aktrisadan: “Uyda qanchalik tez-tez ovqat tayyorlaysiz?” deb so‘radi.

“Oshxonadan chiqmayman”, — deya hazil aralash javob berdi Ma’rifat Ortiqova.

“Bunga qanday ulgurasiz?” — deya qiziqdi boshlovchi.

“Ulguraman. Insonda xohish bo‘lsa, hamma narsaga vaqt topiladi. Gastrol safarlariga ketayotganimda ham ko‘plab taomlarni yarim tayyor holatda qilib ketaman. Masalan, somsa, manti, tok do‘lma, karam do‘lma kabi taomlarni oldindan tayyorlab qo‘yaman. Kerak bo‘lsa, uxlamayman, lekin ketishimdan oldin hammasini tayyorlab, keyin yo‘lga chiqaman”, — dedi aktrisa.

Boshlovchi uning oila a’zolari bu odatiga qanday munosabatda bo‘lishini ham so‘radi. Ma’rifat Ortiqova esa oila a’zolari tayyorlangan taomning yangi pishirilganidan farqi borligidan shikoyat qilmasligini ta’kidladi.

“Yo‘q, chunki barra bo‘ladi. Uzoq vaqt saqlab qo‘yilmaydi, tez-tez pishiriladi. O‘sha kun uchun kerakli miqdor tayyorlanadi. Men bugun pishirgan ovqatimni imkon qadar ertaga qoldirmayman. Qozon ham o‘sha kunning o‘zida yuvilib, xuddi umuman ovqat pishirilmagandek toza turishi kerak. Ya’ni kechagi ovqat yeyilmaydi”, — deya qo‘shimcha qildi aktrisa.

Ma’rifat Ortiqovaning so‘zlaridan uning oshxonadagi tartib-intizomi va oilasi uchun taom tayyorlashga alohida e’tibor berishi ko‘rinib turibdi.

Marifat OrtikovaMoya kuxnya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)Bugun, 11:02Katta norozilik: Niderlandiya «Yevrovideniye-2027»da qatnashishdan bosh tortdi!Katta norozilik: Niderlandiya «Yevrovideniye-2027»da qatnashishdan bosh tortdi!Bugun, 10:16Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)Bugun, 09:34Merilin Monro obrazidagi yangi Barbi qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdiMerilin Monro obrazidagi yangi Barbi qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdiKecha, 21:23O‘zbekiston va Ozarboyjon birinchi xonimlarini qanday an’analar hayratga soldi?O‘zbekiston va Ozarboyjon birinchi xonimlarini qanday an’analar hayratga soldi?Kecha, 10:06«Men Putinni yaxshi ko‘raman!»: Amerikalik reper Moskvadagi konsertida shov-shuv ko‘tardi!«Men Putinni yaxshi ko‘raman!»: Amerikalik reper Moskvadagi konsertida shov-shuv ko‘tardi!Kecha, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi