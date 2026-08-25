Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!

·46·Sport
Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!

O‘zbekiston milliy chempionati — Superliganing 19-turi doirasida 25 avgust, seshanba oqshomida muxlislarni bir-biridan keskin va murosasiz 3 ta bellashuv kutmoqda. Turning markaziy uchrashuvi Samarqandda bo‘lib o‘tadi va unda mahalliy «Dinamo» Toshkentning nomdor «Paxtakor» klubini qabul qiladi.

Shuningdek, vodiyda «Andijon» «Xorazm» bilan kuch sinashsa, janubda «Surxon» va «OKMK» jamoalari o‘zaro ochkolar uchun kurash olib boradi.

19-turning markaziy to‘qnashuvlari va hakamlar tayinlovi:

1. «Andijon» — «Xorazm»

  • Boshlanish vaqti: 25 avgust, 19:00

  • Bosh hakam: Firdavs Norsafarov

  • Qanot hakamlari: Alisher Usmonov, Husan Xudoyberdiyev

  • Zaxira hakami: Abdurasul Qayumbayev

  • VAR hakamlari: Doston Rahmonov, Shohnur Yo‘ldoshev (AVAR)

  • Nazoratchi va komissar: Sultonbek Zaylabidinov, Jalolxon Inog‘omxo‘jayev

2. «Surxon» — «OKMK»

  • Boshlanish vaqti: 25 avgust, 19:00

  • Bosh hakam: Asker Najafaliyev

  • Qanot hakamlari: Baxtiyorxo‘ja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov

  • Zaxira hakami: Javohir Sadaqulov

  • VAR hakamlari: G‘ayrat Jo‘rayev, Adhamjon Rixsiboyev (AVAR)

  • Nazoratchi va komissar: Vladislav Seytlin, Qudrat Madrimov

3. «Dinamo» — «Paxtakor» (Markaziy o‘yin)

  • Boshlanish vaqti: 25 avgust, 20:00

  • Bosh hakam: Ilgiz Tantashev

  • Qanot hakamlari: Andrey Sapenko, Timur Gaynullin

  • Zaxira hakami: Diyorbek Amanov

  • VAR hakamlari: Naim Qosimov, Rinat Serazitdinov (AVAR)

  • Nazoratchi va komissar: Rustam Bobomurodov, Shohruh Said

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...Bugun, 10:40Brian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagiBrian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagiBugun, 10:36Yiliga 20 million: Gabriel Martinellining Saudiyaga transferi tafsilotlariYiliga 20 million: Gabriel Martinellining Saudiyaga transferi tafsilotlariBugun, 09:20Katta «tozalash»: «Barselona» yoz tugaguncha 5 nafar yulduzi bilan xayrlashmoqchiKatta «tozalash»: «Barselona» yoz tugaguncha 5 nafar yulduzi bilan xayrlashmoqchiBugun, 09:13«Ko‘prog‘iga loyiq edik»: Arbeloa London derbisidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi«Ko‘prog‘iga loyiq edik»: Arbeloa London derbisidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiBugun, 08:58Xabi Alonso «Fulhem» bilan dramatik o‘yindan so‘ng bayonot berdi!Xabi Alonso «Fulhem» bilan dramatik o‘yindan so‘ng bayonot berdi!Bugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi