Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!
O‘zbekiston milliy chempionati — Superliganing 19-turi doirasida 25 avgust, seshanba oqshomida muxlislarni bir-biridan keskin va murosasiz 3 ta bellashuv kutmoqda. Turning markaziy uchrashuvi Samarqandda bo‘lib o‘tadi va unda mahalliy «Dinamo» Toshkentning nomdor «Paxtakor» klubini qabul qiladi.
Shuningdek, vodiyda «Andijon» «Xorazm» bilan kuch sinashsa, janubda «Surxon» va «OKMK» jamoalari o‘zaro ochkolar uchun kurash olib boradi.
19-turning markaziy to‘qnashuvlari va hakamlar tayinlovi:
1. «Andijon» — «Xorazm»
Boshlanish vaqti: 25 avgust, 19:00
Bosh hakam: Firdavs Norsafarov
Qanot hakamlari: Alisher Usmonov, Husan Xudoyberdiyev
Zaxira hakami: Abdurasul Qayumbayev
VAR hakamlari: Doston Rahmonov, Shohnur Yo‘ldoshev (AVAR)
Nazoratchi va komissar: Sultonbek Zaylabidinov, Jalolxon Inog‘omxo‘jayev
2. «Surxon» — «OKMK»
Boshlanish vaqti: 25 avgust, 19:00
Bosh hakam: Asker Najafaliyev
Qanot hakamlari: Baxtiyorxo‘ja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov
Zaxira hakami: Javohir Sadaqulov
VAR hakamlari: G‘ayrat Jo‘rayev, Adhamjon Rixsiboyev (AVAR)
Nazoratchi va komissar: Vladislav Seytlin, Qudrat Madrimov
3. «Dinamo» — «Paxtakor» (Markaziy o‘yin)
Boshlanish vaqti: 25 avgust, 20:00
Bosh hakam: Ilgiz Tantashev
Qanot hakamlari: Andrey Sapenko, Timur Gaynullin
Zaxira hakami: Diyorbek Amanov
VAR hakamlari: Naim Qosimov, Rinat Serazitdinov (AVAR)
Nazoratchi va komissar: Rustam Bobomurodov, Shohruh Said
…