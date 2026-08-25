«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!
Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxuning mahalliy OAVga bergan shov-shuvli intervyusida Eron maxsus xizmatlari uning o‘g‘illaridan biriga suiqasd uyushtirishga harakat qilganini ma’lum qilgani hamda Tel-Aviv va Tehron o‘rtasidagi yashirin qarama-qarshilik tafsiloti asosida tayyorlangan tahliliy maqola:
«Eron o‘g‘limni o‘ldirmoqchi bo‘ldi»: Binyamin Netanyaxu suiqasd harakati haqida shov-shuvli bayonot berdi!
Yaqin Sharqdagi keskinlik kuchayib borayotgan bir vaqtda Isroil hukumati rahbari atrofida yangi shov-shuv yuzaga keldi. Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Isroilning mahalliy 14-telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida Eron razvedka xizmatlari uning oila a’zolaridan birini nishonga olganini ochiqladi.
Hukumat rahbarining ta’kidlashicha, Tehron maxsus xizmatlari uning o‘g‘illaridan birini uzoq vaqt ta’qib qilib, unga nisbatan suiqasd uyushtirishga uringan.
«Aql bovar qilmaydigan narsa sodir bo‘lmoqda»: Bosh vazirning bayonoti
Binyamin Netanyaxu televideniye orqali bergan chiqishida Eron tomonidan oilasiga nisbatan to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf bo‘lganini bildirdi:
«O‘g‘illarimga kelsak, menimcha, bu yerda aql bovar qilmaydigan narsalar sodir bo‘lmoqda. Eron o‘g‘illarimdan birini ta’qib qilgan. Eron mening o‘g‘illarimdan birini o‘ldirishga, unga suiqasd qilishga urindi», — dedi Isroil Bosh vaziri.
Teleboshlovchining mazkur bayonot bevosita razvedka ma’lumotlariga tayanadimi-yo‘qmi degan savoliga Netanyaxu aniq javob bermadi va suiqasd qachon, qayerda hamda qanday sharoitda rejalashtirilgani bo‘yicha qo‘shimcha tafsilotlarni oshkor qilmadi.
Netanyaxuning oilasi haqida nima ma’lum?
Isroil bosh vazirining jami uch nafar farzandi bor:
Yair va Avner: Netanyaxuning hozirgi rafiqasi Sara Netanyaxu bilan nikohidan dunyoga kelgan ikki o‘g‘li bo‘lib, ular turli vaqtlarda jamoatchilik va xavfsizlik xizmatlari e’tiborida bo‘lib kelgan;
Noa: Bosh vazirning birinchi nikohidan bo‘lgan qizi.
Hozircha suiqasd nishoni aynan qaysi o‘g‘li — Yair yoki Avner bo‘lgani ochiqlanmagan.
Ushbu bayonot ikki davlat o‘rtasidagi gibrid va razvedka urushlari yanada keskin tus olayotganidan dalolat beradi.
…