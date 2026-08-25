«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!

·66·Dunyo
«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!

Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxuning mahalliy OAVga bergan shov-shuvli intervyusida Eron maxsus xizmatlari uning o‘g‘illaridan biriga suiqasd uyushtirishga harakat qilganini ma’lum qilgani hamda Tel-Aviv va Tehron o‘rtasidagi yashirin qarama-qarshilik tafsiloti asosida tayyorlangan tahliliy maqola:

«Eron o‘g‘limni o‘ldirmoqchi bo‘ldi»: Binyamin Netanyaxu suiqasd harakati haqida shov-shuvli bayonot berdi!

Yaqin Sharqdagi keskinlik kuchayib borayotgan bir vaqtda Isroil hukumati rahbari atrofida yangi shov-shuv yuzaga keldi. Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Isroilning mahalliy 14-telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida Eron razvedka xizmatlari uning oila a’zolaridan birini nishonga olganini ochiqladi.

Hukumat rahbarining ta’kidlashicha, Tehron maxsus xizmatlari uning o‘g‘illaridan birini uzoq vaqt ta’qib qilib, unga nisbatan suiqasd uyushtirishga uringan.

«Aql bovar qilmaydigan narsa sodir bo‘lmoqda»: Bosh vazirning bayonoti

Binyamin Netanyaxu televideniye orqali bergan chiqishida Eron tomonidan oilasiga nisbatan to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf bo‘lganini bildirdi:

«O‘g‘illarimga kelsak, menimcha, bu yerda aql bovar qilmaydigan narsalar sodir bo‘lmoqda. Eron o‘g‘illarimdan birini ta’qib qilgan. Eron mening o‘g‘illarimdan birini o‘ldirishga, unga suiqasd qilishga urindi», — dedi Isroil Bosh vaziri.

Teleboshlovchining mazkur bayonot bevosita razvedka ma’lumotlariga tayanadimi-yo‘qmi degan savoliga Netanyaxu aniq javob bermadi va suiqasd qachon, qayerda hamda qanday sharoitda rejalashtirilgani bo‘yicha qo‘shimcha tafsilotlarni oshkor qilmadi.

Netanyaxuning oilasi haqida nima ma’lum?

Isroil bosh vazirining jami uch nafar farzandi bor:

  • Yair va Avner: Netanyaxuning hozirgi rafiqasi Sara Netanyaxu bilan nikohidan dunyoga kelgan ikki o‘g‘li bo‘lib, ular turli vaqtlarda jamoatchilik va xavfsizlik xizmatlari e’tiborida bo‘lib kelgan;

  • Noa: Bosh vazirning birinchi nikohidan bo‘lgan qizi.

Hozircha suiqasd nishoni aynan qaysi o‘g‘li — Yair yoki Avner bo‘lgani ochiqlanmagan.

Ushbu bayonot ikki davlat o‘rtasidagi gibrid va razvedka urushlari yanada keskin tus olayotganidan dalolat beradi.

Benjamin NetanyahuEronTel-AvivTehron
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqdaYangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqdaBugun, 11:26Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Bugun, 11:2136 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdi36 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdiBugun, 11:12«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladi«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladiBugun, 11:03Tokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiTokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiBugun, 10:44BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!Bugun, 10:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi