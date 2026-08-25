BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!
Birlashgan Millatlar Tashkiloti maydonida Ukrainadagi urush atrofidagi navbatdagi murosasiz diplomatik bahs bo‘lib o‘tdi. Daniya tashqi ishlar vaziri Lars Lyokke Rasmussen xalqaro tashkilot minbarida 50 ta davlat va Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi nomidan Rossiyaning harakatlarini keskin qoralovchi qo‘shma bayonotni o‘qib eshittirdi.
Shunga qaramay, ushbu rezolyutsiya BMTga a’zo aksariyat mamlakatlarning qo‘lloviga erisha olmadi: dunyoning 143 ta davlati, jumladan, Amerika Qo‘shma Shtatlari ham hujjatga qo‘shilishdan tiyildi va uni qo‘llab-quvvatlamadi.
50 ta davlat pozitsiyasi: O‘t ochishni zudlik bilan to‘xtatish talabi
Qo‘shma bayonotni imzolaganlar qatoridan Buyuk Britaniya, Yaponiya, Kanada, Shveysariya, Gruziya, shuningdek, Yevropaning Vengriya va Slovakiya kabi qator davlatlari joy oldi:
Asosiy talab: Hujjatda Moskva «to‘liq, zudlik bilan va so‘zsiz o‘t ochishni to‘xtatish»ga rozi bo‘lishga chaqirilgan;
Bayonot mazmuni: Rezolyutsiya matnida Rossiyaning harbiy harakatlari «qonunga xilof keng ko‘lamli bosqin» sifatida baholangan.
BMT minbaridagi keskin munozaralar
Xalqaro tashkilot doirasida tomonlar o‘rtasidagi o‘zaro ayblovlar yanada kuchaymoqda:
Bosh kotib xavotiri: Avgust oyi boshida BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish Ukraina dronlarining Rossiya hududlariga uyushtirgan hujumlarini qoralab, ushbu zarbalar oqibatida tinch aholi vakillari halok bo‘layotgani va jarohat olayotganidan jiddiy tashvish bildirgan edi;
Rossiyaning keskin reaksiyasi: EADaily ma’lumotiga ko‘ra, Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya Xavfsizlik Kengashi yig‘ilishida chiqish qilib, G‘arb davlatlarining aralashuvi ostida Ukrainada yuzaga kelgan ichki vaziyatni keskin tanqid qilgan.
AQSHning ushbu bayonotga qo‘shilmasligi va 143 ta davlatning betaraf pozitsiyasi xalqaro hamjamiyatda tinchlikka erishish yo‘llari borasida yagona to‘xtam yo‘qligidan dalolat beradi.
…