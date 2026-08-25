BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!

·91·Dunyo
BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!

Birlashgan Millatlar Tashkiloti maydonida Ukrainadagi urush atrofidagi navbatdagi murosasiz diplomatik bahs bo‘lib o‘tdi. Daniya tashqi ishlar vaziri Lars Lyokke Rasmussen xalqaro tashkilot minbarida 50 ta davlat va Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi nomidan Rossiyaning harakatlarini keskin qoralovchi qo‘shma bayonotni o‘qib eshittirdi.

Shunga qaramay, ushbu rezolyutsiya BMTga a’zo aksariyat mamlakatlarning qo‘lloviga erisha olmadi: dunyoning 143 ta davlati, jumladan, Amerika Qo‘shma Shtatlari ham hujjatga qo‘shilishdan tiyildi va uni qo‘llab-quvvatlamadi.

50 ta davlat pozitsiyasi: O‘t ochishni zudlik bilan to‘xtatish talabi

Qo‘shma bayonotni imzolaganlar qatoridan Buyuk Britaniya, Yaponiya, Kanada, Shveysariya, Gruziya, shuningdek, Yevropaning Vengriya va Slovakiya kabi qator davlatlari joy oldi:

  • Asosiy talab: Hujjatda Moskva «to‘liq, zudlik bilan va so‘zsiz o‘t ochishni to‘xtatish»ga rozi bo‘lishga chaqirilgan;

  • Bayonot mazmuni: Rezolyutsiya matnida Rossiyaning harbiy harakatlari «qonunga xilof keng ko‘lamli bosqin» sifatida baholangan.

BMT minbaridagi keskin munozaralar

Xalqaro tashkilot doirasida tomonlar o‘rtasidagi o‘zaro ayblovlar yanada kuchaymoqda:

  • Bosh kotib xavotiri: Avgust oyi boshida BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish Ukraina dronlarining Rossiya hududlariga uyushtirgan hujumlarini qoralab, ushbu zarbalar oqibatida tinch aholi vakillari halok bo‘layotgani va jarohat olayotganidan jiddiy tashvish bildirgan edi;

  • Rossiyaning keskin reaksiyasi: EADaily ma’lumotiga ko‘ra, Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya Xavfsizlik Kengashi yig‘ilishida chiqish qilib, G‘arb davlatlarining aralashuvi ostida Ukrainada yuzaga kelgan ichki vaziyatni keskin tanqid qilgan.

AQSHning ushbu bayonotga qo‘shilmasligi va 143 ta davlatning betaraf pozitsiyasi xalqaro hamjamiyatda tinchlikka erishish yo‘llari borasida yagona to‘xtam yo‘qligidan dalolat beradi.

Birlashgan Millatlar TashkilotiRossiyaUkrainaAQSHAntoniu Guterresh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqdaYangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqdaBugun, 11:26Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Bugun, 11:2136 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdi36 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdiBugun, 11:12«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladi«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladiBugun, 11:03Tokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiTokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiBugun, 10:44«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!Bugun, 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi