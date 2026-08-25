Bishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildi

·38·O‘zbekiston
Bishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildi

23 avgust kuni Toshkent xalqaro aeroportida Qirg‘izistonning Aero Nomad aviakompaniyasi tomonidan Bishkek–Toshkent–Bishkek yo‘nalishi bo‘yicha amalga oshirilgan birinchi muntazam reys kutib olindi.

Airbus A320 samolyoti mahalliy vaqt bilan soat 22:22 da qo‘ndi. Yangi tashuvchi samolyoti an’anaga ko‘ra suv arkasi bilan qarshi olindi. Yo‘lovchilarga milliy taomlar taklif qilindi.

Ilk reys bilan Toshkentga 163 nafar yo‘lovchi yetib kelgan. Qaytish reysi uchun esa 74 nafar yo‘lovchi ro‘yxatdan o‘tgan.

Aero Nomad ushbu yo‘nalishda haftasiga ikki marta, payshanba va yakshanba kunlari qatnovlarni amalga oshiradi. Reyslar Airbus A320 samolyotlarida bajariladi.

Shu tariqa, Aero Nomad Toshkent–Bishkek yo‘nalishida qatnaydigan uchinchi aviakompaniyaga aylandi. Bu yo‘nalishda Uzbekistan Airways va Centrum Air ham to‘g‘ridan to‘g‘ri reyslarni bajarib kelmoqda.

Keyingi bosqichda Aero Nomad Bishkekdan Samarqand va Urganch shaharlariga ham reyslarni yo‘lga qo‘yish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Aviakompaniya 2021 yilda tashkil etilgan va Bishkek aeroportida bazalashgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganToshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganBugun, 12:15Yashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldiYashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldiBugun, 10:03Shavkat Mirziyoyev Trampga o‘zbek milliy ayvonlaridan birini sovg‘a qildiShavkat Mirziyoyev Trampga o‘zbek milliy ayvonlaridan birini sovg‘a qildiBugun, 06:00Yangi Toshkentda pedagogika universitetining yangi kampusi ochildiYangi Toshkentda pedagogika universitetining yangi kampusi ochildiKecha, 16:06Noqonuniy migratsiyani tashkil etganlar 15 yilgacha qamalishi mumkinNoqonuniy migratsiyani tashkil etganlar 15 yilgacha qamalishi mumkinKecha, 15:45O‘zbekistonda hafta oxirida issiq yana kuchayadiO‘zbekistonda hafta oxirida issiq yana kuchayadiKecha, 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)