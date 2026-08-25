Katta norozilik: Niderlandiya «Yevrovideniye-2027»da qatnashishdan bosh tortdi!

·27·Madaniyat
Katta norozilik: Niderlandiya «Yevrovideniye-2027»da qatnashishdan bosh tortdi!

Yevropaning eng yirik musiqiy loyihasi atrofidagi geosiyosiy mojarolar yangi bosqichga chiqdi. Niderlandiyaning rasmiy eshittiruvchisi bo‘lgan AVROTROS jamoat teleradiokompaniyasi 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan «Yevrovideniye» xalqaro tanlovida mamlakat ishtirok etmasligini ma’lum qildi.

Teleradiokompaniya e’lon qilgan rasmiy bayonotda ta’kidlanishicha, ushbu qarorga tanlovning mustaqil va neytral maqomini yo‘qotgani, shuningdek, Yaqin Sharqdagi keskin siyosiy voqealarning shouga kuchli ta’sir o‘tkazayotgani asosiy sabab bo‘lgan.

«Qadriyatlarimizga to‘g‘ri kelmaydi»: AVROTROS bayonoti

Niderlandiya tomoni bir yil davomida Yevropa radioeshittirishlar ittifoqini (EBU) harbiy to‘qnashuvlarda ishtirok etayotgan davlatlarning tanlovdagi ishtiroki bo‘yicha shaffof va aniq qoidalar ishlab chiqishga chaqirib kelgan:

  • Ishonchning yo‘qolishi: «Yaqinda e’lon qilingan EBU o‘zgarishlari tanlovning mustaqil va neytral xarakteri tiklanganiga yetarli kafolat bermaydi. Shu sababli ishtirok etish AVROTROS qadriyatlariga — ishonchlilik, mustaqillik va insonparvarlikka mos kelmaydi», — deyiladi bayonotda;

  • G‘azo fojiasi va matbuot erkinligi: Teleradiokompaniya G‘azodagi insoniy azob-uqubatlar va matbuot erkinligining cheklanishi so‘nggi yillarda shou atrofidagi norozilikni keskin oshirganini bildirdi;

  • Keng ko‘lamli boykot to‘lqini: Mazkur kelishmovchiliklar avvalroq 5 ta davlatning 2026 yilgi tanlovdan voz kechishiga, sobiq g‘oliblarning sovrinlarini qaytarishiga hamda 1 000 dan ortiq madaniyat arboblarining ochiq norozilik maktublariga sabab bo‘lgan edi.

«Tanlov odamlarni birlashtirishi kerak edi»

AVROTROS bosh direktori Tako Zimmerman tashkilot o‘z tamoyillariga sodiq qolishini qayd etdi:

«„Yevrovideniye“ dastlab odamlar va davlatlarni birlashtirish maqsadida yaratilgan edi. Jamoat teleradiokompaniyasi sifatida biz o‘z qadriyatlarimizga sodiq qolamiz. Ular bizning har bir qarorimizni belgilaydi, hatto bu biz uchun juda qadrli bo‘lgan tadbirdan voz kechishni anglatsa ham», — dedi Zimmerman.

«Yevrovideniye-2027» qayerda va qachon o‘tadi?

EADaily xabariga ko‘ra, navbatdagi 71-xalqaro qo‘shiq tanlovi Bolgariyada o‘tkazilishi rejalashtirilgan:

  • Manzil: Bolgariyaning Burgas shahridagi eng zamonaviy Arena Burgas sport-ko‘ngilochar majmuasi;

  • Sanalar: Yarim final bosqichlari 11 va 13 may kunlari, katta grand final esa 2027 yil 15 may sanasiga belgilangan.

NiderlandiyaEvrovideniyeAVROTROSYevropa IttifoqiTako Zimmerman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)Bugun, 11:02Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)Bugun, 10:34Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)Bugun, 09:34Merilin Monro obrazidagi yangi Barbi qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdiMerilin Monro obrazidagi yangi Barbi qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdiKecha, 21:23O‘zbekiston va Ozarboyjon birinchi xonimlarini qanday an’analar hayratga soldi?O‘zbekiston va Ozarboyjon birinchi xonimlarini qanday an’analar hayratga soldi?Kecha, 10:06«Men Putinni yaxshi ko‘raman!»: Amerikalik reper Moskvadagi konsertida shov-shuv ko‘tardi!«Men Putinni yaxshi ko‘raman!»: Amerikalik reper Moskvadagi konsertida shov-shuv ko‘tardi!Kecha, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi