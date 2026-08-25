Katta norozilik: Niderlandiya «Yevrovideniye-2027»da qatnashishdan bosh tortdi!
Yevropaning eng yirik musiqiy loyihasi atrofidagi geosiyosiy mojarolar yangi bosqichga chiqdi. Niderlandiyaning rasmiy eshittiruvchisi bo‘lgan AVROTROS jamoat teleradiokompaniyasi 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan «Yevrovideniye» xalqaro tanlovida mamlakat ishtirok etmasligini ma’lum qildi.
Teleradiokompaniya e’lon qilgan rasmiy bayonotda ta’kidlanishicha, ushbu qarorga tanlovning mustaqil va neytral maqomini yo‘qotgani, shuningdek, Yaqin Sharqdagi keskin siyosiy voqealarning shouga kuchli ta’sir o‘tkazayotgani asosiy sabab bo‘lgan.
«Qadriyatlarimizga to‘g‘ri kelmaydi»: AVROTROS bayonoti
Niderlandiya tomoni bir yil davomida Yevropa radioeshittirishlar ittifoqini (EBU) harbiy to‘qnashuvlarda ishtirok etayotgan davlatlarning tanlovdagi ishtiroki bo‘yicha shaffof va aniq qoidalar ishlab chiqishga chaqirib kelgan:
Ishonchning yo‘qolishi: «Yaqinda e’lon qilingan EBU o‘zgarishlari tanlovning mustaqil va neytral xarakteri tiklanganiga yetarli kafolat bermaydi. Shu sababli ishtirok etish AVROTROS qadriyatlariga — ishonchlilik, mustaqillik va insonparvarlikka mos kelmaydi», — deyiladi bayonotda;
G‘azo fojiasi va matbuot erkinligi: Teleradiokompaniya G‘azodagi insoniy azob-uqubatlar va matbuot erkinligining cheklanishi so‘nggi yillarda shou atrofidagi norozilikni keskin oshirganini bildirdi;
Keng ko‘lamli boykot to‘lqini: Mazkur kelishmovchiliklar avvalroq 5 ta davlatning 2026 yilgi tanlovdan voz kechishiga, sobiq g‘oliblarning sovrinlarini qaytarishiga hamda 1 000 dan ortiq madaniyat arboblarining ochiq norozilik maktublariga sabab bo‘lgan edi.
«Tanlov odamlarni birlashtirishi kerak edi»
AVROTROS bosh direktori Tako Zimmerman tashkilot o‘z tamoyillariga sodiq qolishini qayd etdi:
«„Yevrovideniye“ dastlab odamlar va davlatlarni birlashtirish maqsadida yaratilgan edi. Jamoat teleradiokompaniyasi sifatida biz o‘z qadriyatlarimizga sodiq qolamiz. Ular bizning har bir qarorimizni belgilaydi, hatto bu biz uchun juda qadrli bo‘lgan tadbirdan voz kechishni anglatsa ham», — dedi Zimmerman.
«Yevrovideniye-2027» qayerda va qachon o‘tadi?
EADaily xabariga ko‘ra, navbatdagi 71-xalqaro qo‘shiq tanlovi Bolgariyada o‘tkazilishi rejalashtirilgan:
Manzil: Bolgariyaning Burgas shahridagi eng zamonaviy Arena Burgas sport-ko‘ngilochar majmuasi;
Sanalar: Yarim final bosqichlari 11 va 13 may kunlari, katta grand final esa 2027 yil 15 may sanasiga belgilangan.
…