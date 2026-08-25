Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...
UFC 330 raqamli turnirining markaziy jangida o‘z unvonini muvaffaqiyatli himoya qilgan 34 yoshli chempion Islam Maxachev irlandiyalik Ien Gerriga qarshi kechgan murosasiz to‘qnashuvdan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan dog‘istonlik yulduz rejadagidan ko‘ra ancha qiyin kechgan bellashuv sabablarini ochiq tushuntirib berdi.
«Raqiblar tobora kuchliroq bo‘lmoqda»: Maxachevning tahlili
Chempion g‘alaba har doim birinchi o‘rinda turishini ta’kidlab, raqiblarning tayyorgarlik darajasi oshib borayotganini e’tirof etdi:
«Eng muhimi — g‘alaba. Lekin jang biroz osonroq o‘tadi, deb rejalashtirgan va o‘ylagan edim. Ammo raqiblar ham astoydil tayyorgarlik ko‘rishyapti va har safar tobora qiyinlashib bormoqda. Raqiblar kundan-kunga kuchliroq bo‘lyapti. Demak, janglarim osonroq kechishi uchun men ham yanada ko‘proq ishlashim kerak», — dedi Islam.
«U faqat orqaga qochdi»: Gerrining noqulay uslubi va g‘alaba taktikasi
Maxachev irlandiyalik raqibining oktagondagi jismoniy xususiyatlari va passiv harakati chiroyli tomosha ko‘rsatishga to‘sqinlik qilganini bildirdi:
Antropometriya va masofa: «Gerrining uslubi juda noqulay, unga yaqinlashish juda mushkul. Qo‘llari va oyoqlari juda uzun;
Teykdaun kaliti: Unda ochiq qoladigan yagona zaif joy — oldingi oyog‘i edi. Men doimo shu nuqtaga kirib bordim va muvaffaqiyatli teykdaunlarni amalga oshirdim;
Faqat orqaga harakat: Faqat orqaga qochadigan bunday raqib bilan chiroyli va tomoshabop jang ko‘rsatish juda qiyin. Qanday bo‘lgan bo‘lsa, shunday bo‘ldi. Jang og‘ir kechdi, ammo u menga jiddiy muammo tug‘dirdi, deb bo‘lmaydi. Hammasi reja bo‘yicha bordi, shunchaki shoshilmasdan bahsni hakamlar qarorigacha olib borishga to‘g‘ri keldi».
Islam Maxachev ushbu g‘alabasi orqali o‘z vazn toifasida mutlaq yetakchi ekanini yana bir bor isbotladi.
…