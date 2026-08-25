Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...

·46·Sport
Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...

UFC 330 raqamli turnirining markaziy jangida o‘z unvonini muvaffaqiyatli himoya qilgan 34 yoshli chempion Islam Maxachev irlandiyalik Ien Gerriga qarshi kechgan murosasiz to‘qnashuvdan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan dog‘istonlik yulduz rejadagidan ko‘ra ancha qiyin kechgan bellashuv sabablarini ochiq tushuntirib berdi.

«Raqiblar tobora kuchliroq bo‘lmoqda»: Maxachevning tahlili

Chempion g‘alaba har doim birinchi o‘rinda turishini ta’kidlab, raqiblarning tayyorgarlik darajasi oshib borayotganini e’tirof etdi:

«Eng muhimi — g‘alaba. Lekin jang biroz osonroq o‘tadi, deb rejalashtirgan va o‘ylagan edim. Ammo raqiblar ham astoydil tayyorgarlik ko‘rishyapti va har safar tobora qiyinlashib bormoqda. Raqiblar kundan-kunga kuchliroq bo‘lyapti. Demak, janglarim osonroq kechishi uchun men ham yanada ko‘proq ishlashim kerak», — dedi Islam.

«U faqat orqaga qochdi»: Gerrining noqulay uslubi va g‘alaba taktikasi

Maxachev irlandiyalik raqibining oktagondagi jismoniy xususiyatlari va passiv harakati chiroyli tomosha ko‘rsatishga to‘sqinlik qilganini bildirdi:

  • Antropometriya va masofa: «Gerrining uslubi juda noqulay, unga yaqinlashish juda mushkul. Qo‘llari va oyoqlari juda uzun;

  • Teykdaun kaliti: Unda ochiq qoladigan yagona zaif joy — oldingi oyog‘i edi. Men doimo shu nuqtaga kirib bordim va muvaffaqiyatli teykdaunlarni amalga oshirdim;

  • Faqat orqaga harakat: Faqat orqaga qochadigan bunday raqib bilan chiroyli va tomoshabop jang ko‘rsatish juda qiyin. Qanday bo‘lgan bo‘lsa, shunday bo‘ldi. Jang og‘ir kechdi, ammo u menga jiddiy muammo tug‘dirdi, deb bo‘lmaydi. Hammasi reja bo‘yicha bordi, shunchaki shoshilmasdan bahsni hakamlar qarorigacha olib borishga to‘g‘ri keldi».

Islam Maxachev ushbu g‘alabasi orqali o‘z vazn toifasida mutlaq yetakchi ekanini yana bir bor isbotladi.

Islam MakhachevIan GarryUFCIreland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘tgan safar meni o‘lgudek kaltaklagandi»: Merab Dvalishvili bor haqiqatni tan oldi«O‘tgan safar meni o‘lgudek kaltaklagandi»: Merab Dvalishvili bor haqiqatni tan oldiBugun, 12:32«JCH-2026 dan haydalish unga foyda berdi»: Gari Nevill Koul Palmerning qaytishini izohladi«JCH-2026 dan haydalish unga foyda berdi»: Gari Nevill Koul Palmerning qaytishini izohladiBugun, 12:29Erli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamadaErli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamadaBugun, 12:13Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!Bugun, 10:44Brian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagiBrian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagiBugun, 10:36Yiliga 20 million: Gabriel Martinellining Saudiyaga transferi tafsilotlariYiliga 20 million: Gabriel Martinellining Saudiyaga transferi tafsilotlariBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi