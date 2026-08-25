«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladi
Buyuk Britaniya hukumati Ukrainaning Rossiya hududidagi harbiy nishonlarga uzoq masofadan zarba berish qobiliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan yangi harbiy ko‘mak paketini tayyorlamoqda. Bu haqda Kiyevda Ukraina Mustaqillik kuniga bag‘ishlangan tadbirlarda ishtirok etgan Buyuk Britaniya Bosh vaziri Endi Bernem rasman e’lon qildi.
2026 yilning iyul oyida hukumat tepasiga kelgan Britaniyaning yangi Bosh vaziri o‘zining ilk xorijiy tashrifini aynan Kiyevdan boshlaganini ta’kidlab, Londonning Ukrainani qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha strategik pozitsiyasi o‘zgarmas ekanini bildirdi.
«Hujumlar startgacha yo‘q qilinadi»: Bernemning bayonoti
Bosh vazirning so‘zlariga ko‘ra, Ukrainani qo‘llab-quvvatlash faqatgina havo hujumidan mudofaa (HHM) tizimlari bilan cheklanib qolmasligi kerak:
«Ukrainaga yordam nafaqat havo mudofaasini kuchaytirishni, balki raketalar havoga uchirilishidan oldinroq Rossiya hujumlarini to‘xtatish imkonini beradigan uzoq masofali zarba vositalarini ham o‘z ichiga olishi shart», — dedi Endi Bernem.
London tomonidan belgilab olingan boshqa ustuvor strategik yo‘nalishlar:
Sanksiyalar bosimi: Rossiyaning harbiy ta’minot va logistika zanjirlariga qarshi cheklovlarni yanada kuchaytirish;
Innovatsiyalar va IT: Zamonaviy harbiy texnologiyalar va dron tizimlarini birgalikda rivojlantirish;
Mudofaa sanoati integratsiyasi: Britaniya va Ukraina mudofaa korxonalari o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy-sanoat hamkorligini chuqurlashtirish.
Maxfiy texnologiyalar: SCALP raketalari loyihasi
Kiyevga tashrifi oldidan Britaniya bosh vaziri London Ukrainada uzoq masofali SCALP raketalarini ishlab chiqarish va modernizatsiya qilish uchun zarur bo‘lgan maxfiy ma’lumotlar hamda texnologiyalarni uzatishga rasman ruxsat berganini ochiqladi.
Ushbu qadam Ukrainaga G‘arb texnologiyalari asosida o‘z hududida uzoq masofali yuqori aniqlikdagi qurollarni ishlab chiqarish va Rossiya harbiy infratuzilmasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish imkoniyatini kengaytiradi.
…