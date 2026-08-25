Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)

·30·Madaniyat
Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)

Xonanda Imron yangi taronasini muxlislariga taqdim etdi. San’atkor 24 avgust kuni “Mayda-mayda” deb nomlangan yangi qo‘shig‘ini YouTube kanalida namoyish qildi.

Qo‘shiq uchun ishlangan klipning o‘ziga xos jihati — unda sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanilgan. Zamonaviy uslubda tayyorlangan videoklip tomoshabinlar e’tiborini tezda tortdi.

Taronaga bildirilgan munosabatlar ham ijobiy bo‘ldi. Izohlarda muxlislar qo‘shiqni iliq kutib olganini bildirib, xonandaga ijodiy muvaffaqiyat va omad tilagan.

Shuningdek, ayrim kuzatuvchilar klipda Durdona Qurbonovaning ko‘rinmagani haqida yozib, xonandaning navbatdagi videokliplarida aktrisani ko‘rishni istashlarini bildirishgan.

Yangi tarona muxlislar orasida qiziqish uyg‘otar ekan, Imronning ijodiy faoliyatidagi navbatdagi ishlari ham kuzatuvchilar tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)Bugun, 10:34Katta norozilik: Niderlandiya «Yevrovideniye-2027»da qatnashishdan bosh tortdi!Katta norozilik: Niderlandiya «Yevrovideniye-2027»da qatnashishdan bosh tortdi!Bugun, 10:16Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)Bugun, 09:34Merilin Monro obrazidagi yangi Barbi qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdiMerilin Monro obrazidagi yangi Barbi qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdiKecha, 21:23O‘zbekiston va Ozarboyjon birinchi xonimlarini qanday an’analar hayratga soldi?O‘zbekiston va Ozarboyjon birinchi xonimlarini qanday an’analar hayratga soldi?Kecha, 10:06«Men Putinni yaxshi ko‘raman!»: Amerikalik reper Moskvadagi konsertida shov-shuv ko‘tardi!«Men Putinni yaxshi ko‘raman!»: Amerikalik reper Moskvadagi konsertida shov-shuv ko‘tardi!Kecha, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi