26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Anorbank — 11 815 so‘m.
• Apex Bank — 11 830 so‘m.
26 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 35–36 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 11 815 so‘m.
• Hayotbank — 11 810 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 810 so‘m.
• NBU — 11 810 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Apex Bank — 11 830 so‘m.
• Asakabank — 11 850 so‘m.
• Tengebank — 11 850 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…