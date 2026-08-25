Brian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagi

·23·Sport
Brian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagi

Angliyaning Aston Villa klubi safida porlayotgan yosh hujumchi Brian Madjo kelajakda terma jamoa hujum chizigʻida Xarri Keynning munosib vorisiga aylanishi mumkin. Goal.com nashri xabar berishicha, Angliya futbolining afsonaviy vakillaridan biri Emil Heski 17 yoshli isteʼdod egasiga oʻz oʻyinini yanada kuchaytirish uchun aynan Manchester Siti snayperi Erling Xoland harakatlaridan namuna olishni maslahat bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Londonning Enfild tumanida tugʻilgan Brian Madjo Fransiyaning mashhur akademiyalarida tarbiyalangan boʻlib, yoshligida Lyuksemburgga koʻchib oʻtgan. Professional faoliyatidagi dastlabki yutuqlarga Metz safida erishgan hujumchi 2026-yilning yanvar oyida oʻz vatani — Angliya futboliga qaytdi. Aston Villa klubi uning salohiyatiga jiddiy ishonch bildirib, transfer uchun 12 million yevro miqdorida sarmoya kiritdi.

FIFA cheklovlari va Sport arbitraj sudi qarori

Biroq yosh hujumchining transferi oson kechgani yoʻq. FIFA qoidalariga koʻra, 18 yoshga toʻlmagan futbolchilarning xalqaro transferlarini amalga oshirish taqiqlanadi. Lyuksemburg yoshlar terma jamoasi safida uchta oʻyin oʻtkazgan Madjo ham dastlab shu muammoga duch keldi.

Aston Villa rahbariyati futbolchi asli Londonda tugʻilganini vaj qilib, FIFA qaroriga qarshi chiqdi. Sud jarayoni va Sport arbitraj sudi (CAS) aralashuvidan soʻnggina ingliz klubiga istiqbolli hujumchini oʻz tarkibiga qoʻshib olish uchun rasmiy ruxsat berildi.

UEFA Superkubonidagi tarixiy gol va jarohat

Yangi jamoasidagi ilk qadamlariyoq eʼtiborni tortgan Brian mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatdi. Unai Emeri boshchiligidagi jamoa Chempionlar ligasi gʻolibi Pari Sen-Jermen bilan kuch sinashgan UEFA Superkubogi bahsida u raqib darvozasini ishgʻol qildi. Ushbu gol orqali u mazkur musobaqa tarixida gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi.

Afsuski, kutilmagan jarohat uning Angliya Premyer-ligasidagi debyutini biroz ortga surdi. Shunga qaramay, mutaxassislar uning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Ayniqsa, tajribali hujumchi Olli Uotkinsga Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubidan qiziqishlar boʻlayotgani va uning ketishi mumkinligi fonida Madjoda asosiy tarkibda oʻynash uchun qulay imkoniyatlar ochilishi kutilmoqda.

Boʻyi 1 metr 93 santimetrni tashkil etuvchi jismonan baquvvat hujumchi allaqachon Premyer-liganing qattiqqoʻl himoyachilariga qarshi kurashda oʻzini koʻrsatishga qodirligini namoyon etgan. Hozircha tajriba yetishmasligiga qaramay, uning salohiyati Angliya futbolining kelajakdagi asosiy yulduzlaridan biriga aylanishini bashorat qilishga asos bermoqda.

Brian MadjoAston VillaErling HaalandHarry KanePremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamadaErli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamadaBugun, 12:13Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!Bugun, 10:44Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...Bugun, 10:40Yiliga 20 million: Gabriel Martinellining Saudiyaga transferi tafsilotlariYiliga 20 million: Gabriel Martinellining Saudiyaga transferi tafsilotlariBugun, 09:20Katta «tozalash»: «Barselona» yoz tugaguncha 5 nafar yulduzi bilan xayrlashmoqchiKatta «tozalash»: «Barselona» yoz tugaguncha 5 nafar yulduzi bilan xayrlashmoqchiBugun, 09:13«Ko‘prog‘iga loyiq edik»: Arbeloa London derbisidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi«Ko‘prog‘iga loyiq edik»: Arbeloa London derbisidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi