Brian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagi
Angliyaning Aston Villa klubi safida porlayotgan yosh hujumchi Brian Madjo kelajakda terma jamoa hujum chizigʻida Xarri Keynning munosib vorisiga aylanishi mumkin. Goal.com nashri xabar berishicha, Angliya futbolining afsonaviy vakillaridan biri Emil Heski 17 yoshli isteʼdod egasiga oʻz oʻyinini yanada kuchaytirish uchun aynan Manchester Siti snayperi Erling Xoland harakatlaridan namuna olishni maslahat bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Londonning Enfild tumanida tugʻilgan Brian Madjo Fransiyaning mashhur akademiyalarida tarbiyalangan boʻlib, yoshligida Lyuksemburgga koʻchib oʻtgan. Professional faoliyatidagi dastlabki yutuqlarga Metz safida erishgan hujumchi 2026-yilning yanvar oyida oʻz vatani — Angliya futboliga qaytdi. Aston Villa klubi uning salohiyatiga jiddiy ishonch bildirib, transfer uchun 12 million yevro miqdorida sarmoya kiritdi.
FIFA cheklovlari va Sport arbitraj sudi qaroriBiroq yosh hujumchining transferi oson kechgani yoʻq. FIFA qoidalariga koʻra, 18 yoshga toʻlmagan futbolchilarning xalqaro transferlarini amalga oshirish taqiqlanadi. Lyuksemburg yoshlar terma jamoasi safida uchta oʻyin oʻtkazgan Madjo ham dastlab shu muammoga duch keldi.
Aston Villa rahbariyati futbolchi asli Londonda tugʻilganini vaj qilib, FIFA qaroriga qarshi chiqdi. Sud jarayoni va Sport arbitraj sudi (CAS) aralashuvidan soʻnggina ingliz klubiga istiqbolli hujumchini oʻz tarkibiga qoʻshib olish uchun rasmiy ruxsat berildi.
UEFA Superkubonidagi tarixiy gol va jarohatYangi jamoasidagi ilk qadamlariyoq eʼtiborni tortgan Brian mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatdi. Unai Emeri boshchiligidagi jamoa Chempionlar ligasi gʻolibi Pari Sen-Jermen bilan kuch sinashgan UEFA Superkubogi bahsida u raqib darvozasini ishgʻol qildi. Ushbu gol orqali u mazkur musobaqa tarixida gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi.
Afsuski, kutilmagan jarohat uning Angliya Premyer-ligasidagi debyutini biroz ortga surdi. Shunga qaramay, mutaxassislar uning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Ayniqsa, tajribali hujumchi Olli Uotkinsga Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubidan qiziqishlar boʻlayotgani va uning ketishi mumkinligi fonida Madjoda asosiy tarkibda oʻynash uchun qulay imkoniyatlar ochilishi kutilmoqda.
Boʻyi 1 metr 93 santimetrni tashkil etuvchi jismonan baquvvat hujumchi allaqachon Premyer-liganing qattiqqoʻl himoyachilariga qarshi kurashda oʻzini koʻrsatishga qodirligini namoyon etgan. Hozircha tajriba yetishmasligiga qaramay, uning salohiyati Angliya futbolining kelajakdagi asosiy yulduzlaridan biriga aylanishini bashorat qilishga asos bermoqda.
…