36 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdi

·39·Dunyo
36 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdi

Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) operatsion menejeri Sergey Indeykin 36 yoshida vafot etdi. Federatsiya uning o‘limi to‘satdan yuzaga kelgan kasallik ortidan sodir bo‘lganini ma’lum qildi.

Sergey Indeykin yaqinda xizmat safari bilan Nigeriya poytaxti Abudja shahrida bo‘lgan. U yerda shaxmat musobaqasini tashkil etish ishlarida ishtirok etgan.

Safardan keyin u O‘zbekistonga kelgan va shu yerda o‘zini yomon his qila boshlagan. Keyin Rossiyaga qaytganidan so‘ng ahvoli yana og‘irlashib, Perm shahrida shifoxonaga yotqizilgan, ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan.

Marhumning otasi Aleksandr Indeykinning aytishicha, o‘g‘lining Nigeriyada zararlangan chivin chaqishi orqali malyariya yuqtirgan bo‘lishi ehtimol qilingan. Uning so‘zlariga ko‘ra, FIDE hamkasblari ta’riflagan alomatlar malyariya belgilarini eslatgan. Biroq kasallikning aniq tashxisi va o‘lim sababi federatsiya tomonidan rasman tasdiqlanmagan.

Indeykin FIDE tadbirlarida 2021 yildan beri ishlab kelgan. U jahon chempionati bahslari, Jahon kubogi, nomzodlar turnirlari, rapid va blis bo‘yicha jahon chempionatlari kabi yirik musobaqalarni tashkil etishda qatnashgan.

Uning ishi musobaqalar o‘tkaziladigan turli mamlakatlarga tez-tez xizmat safarlariga chiqishni talab qilgan. Hamkasblari Indeykinni yirik xalqaro shaxmat musobaqalarini tashkil etishda muhim hissa qo‘shgan professional mutaxassis sifatida eslamoqda.

Ayrim manbalarda u ishdan tashqari bolalar uyini qo‘llab-quvvatlagani, safarlaridan bolalarga shaxmatga oid esdalik sovg‘alari olib kelgani ham qayd etilgan.

Nigeriyada malyariya keng tarqalgan kasalliklardan biri bo‘lib, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakat dunyoda malyariya yuki eng yuqori bo‘lgan davlatlardan hisoblanadi.

Manba: MIR 24

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqdaYangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqdaBugun, 11:26Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Bugun, 11:21«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladi«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladiBugun, 11:03Tokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiTokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiBugun, 10:44BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!Bugun, 10:33«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!Bugun, 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi