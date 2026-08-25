Jahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdi

·6·Texno
Jahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdi

Yevropaning Copernicus iqlim xizmati mutaxassislari tomonidan qayd etilishicha, 22-avgust kuni oʻrtacha jahon okeani sirtining harorati 21,1 darajaga yetgan. TASS nashrining xabar berishicha, bu koʻrsatkich 1979-yildan beri olib borilayotgan sunʼiy yoʻldosh kuzatuvlari tarixidagi mutlaq rekord hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalgi maksimal koʻrsatkich joriy yilning mart oyida qayd etilib, 21,09 darajani tashkil qilgan edi. Yangi qiymat avvalgisidan atigi ozgina farq qilsa-da, iqlimshunoslar rekordning oʻrnatilish vaqtiga alohida eʼtibor qaratmoqdalar.

Odatda, Dunyo okeani yuzasining oʻrtacha harorati Janubiy yarimsharda yoz fasli yakunlangach, mart yoki aprel oylarida oʻzining yillik choʻqqisiga chiqishi odatiy hol sanaladi. Biroq bu safargi rekord avgust oyining oxiriga toʻgʻri keldi.

Iqlim oʻzgarishlari va ularning sabablari

Copernicus mutaxassislarining taʼkidlashicha, joriy yilda dengiz suvining harorati deyarli har kuni mos sanalar uchun eng yuqori darajada saqlanib kelgan. Ushbu jarayon ikki asosiy omil — uzoq muddatli global isish hamda Tinch okeanidagi El-Nino iqlim hodisasi taʼsiri bilan izohlanadi.

Maʼlumki, El-Nino global haroratni qoʻshimcha ravishda koʻtarish xususiyatiga ega. Mutaxassislar tabiiy iqlim oʻzgaruvchanligi inson faoliyati bilan bogʻliq uzoq muddatli isish tendensiyasi ustiga qatlamlanib kelayotganini alohida taʼkidlaydilar.

Global oqibatlar

Okeanning haddan tashqari qizishi sayyoramiz uchun jiddiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Xususan, iliqroq suv issiqlik kengayishi hisobiga dengiz sathining koʻtarilishiga sabab boʻladi.

Shuningdek, bu holat dengizdagi issiqlik toʻlqinlarini kuchaytirib, ekstremal ob-havo hodisalarining intensivligiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkinligi aytilmoqda.

Jahon okeaniIqlim oʻzgarishiCopernicusEkologiyaGlobal isish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiSamsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiBugun, 11:27Xitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiXitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiKecha, 21:33iPhone 17 Pro qaysi davlatlarda eng qimmat va eng arzon sotilmoqda?iPhone 17 Pro qaysi davlatlarda eng qimmat va eng arzon sotilmoqda?Kecha, 09:59iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)23.08, 13:39Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindiHind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi22.08, 11:24Samsung Galaxy S26 FE modeli taqdimotdan oldin videoda namoyish etildiSamsung Galaxy S26 FE modeli taqdimotdan oldin videoda namoyish etildi22.08, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi