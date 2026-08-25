Jahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdi
Yevropaning Copernicus iqlim xizmati mutaxassislari tomonidan qayd etilishicha, 22-avgust kuni oʻrtacha jahon okeani sirtining harorati 21,1 darajaga yetgan. TASS nashrining xabar berishicha, bu koʻrsatkich 1979-yildan beri olib borilayotgan sunʼiy yoʻldosh kuzatuvlari tarixidagi mutlaq rekord hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalgi maksimal koʻrsatkich joriy yilning mart oyida qayd etilib, 21,09 darajani tashkil qilgan edi. Yangi qiymat avvalgisidan atigi ozgina farq qilsa-da, iqlimshunoslar rekordning oʻrnatilish vaqtiga alohida eʼtibor qaratmoqdalar.
Odatda, Dunyo okeani yuzasining oʻrtacha harorati Janubiy yarimsharda yoz fasli yakunlangach, mart yoki aprel oylarida oʻzining yillik choʻqqisiga chiqishi odatiy hol sanaladi. Biroq bu safargi rekord avgust oyining oxiriga toʻgʻri keldi.
Iqlim oʻzgarishlari va ularning sabablariCopernicus mutaxassislarining taʼkidlashicha, joriy yilda dengiz suvining harorati deyarli har kuni mos sanalar uchun eng yuqori darajada saqlanib kelgan. Ushbu jarayon ikki asosiy omil — uzoq muddatli global isish hamda Tinch okeanidagi El-Nino iqlim hodisasi taʼsiri bilan izohlanadi.
Maʼlumki, El-Nino global haroratni qoʻshimcha ravishda koʻtarish xususiyatiga ega. Mutaxassislar tabiiy iqlim oʻzgaruvchanligi inson faoliyati bilan bogʻliq uzoq muddatli isish tendensiyasi ustiga qatlamlanib kelayotganini alohida taʼkidlaydilar.
Global oqibatlarOkeanning haddan tashqari qizishi sayyoramiz uchun jiddiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Xususan, iliqroq suv issiqlik kengayishi hisobiga dengiz sathining koʻtarilishiga sabab boʻladi.
Shuningdek, bu holat dengizdagi issiqlik toʻlqinlarini kuchaytirib, ekstremal ob-havo hodisalarining intensivligiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkinligi aytilmoqda.
…