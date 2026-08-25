Yangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqda

·29·Dunyo
Yangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqda

Rossiya va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi harbiy hamkorlik ko‘lami yangi strategik bosqichga chiqmoqda. G‘arb va Amerika ommaviy axborot vositalari Ukraina razvedkasi manbalariga tayanib tarqatgan yangi ma’lumotlarga ko‘ra, KXDR Rossiya Federatsiyasi chegara hududlariga yuqori malakali harbiy mutaxassislarning navbatdagi katta guruhini joylashtirdi.

Ukraina Mudofaa vazirligi Bosh razvedka boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari Vadim Skibitskiyning ma’lum qilishicha, so‘nggi bosqichda yetib kelgan shimoliy koreyalik harbiylar soni 8 500 kishini tashkil etmoqda.

Kursk yo‘nalishidagi dron punktlari va sapyorlar

Ukraina razvedkasi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, KXDR kuchlarining ixtisoslashgan guruhi bevosita Kursk viloyatida jamlangan:

  • Dron operatorlari: Chegara hududlarida joylashtirilgan boshqaruv punktlarida kamida 400 nafar uchuvchisiz uchish apparati (dron) operatori faoliyat yuritmoqda. Ular razvedka ma’lumotlarini to‘plash va zarba beruvchi dronlarni yo‘naltirish bilan shug‘ullanmoqda;

  • Muhandis-sapyorlar korpusi: Guruh tarkibida 1 000 nafar sapyor-muhandis mavjud bo‘lib, ular mudofaa istehkomlarini mustahkamlash va minalardan tozalash ishlarini bajarmoqda;

  • Taktik vazifa: KXDR harbiylari to‘g‘ridan to‘g‘ri Ukraina chegarasini kesib o‘tmasdan, Rossiya chegaralari va orqa frontini nazorat qilmoqda. Bu esa Rossiya Qurolli Kuchlariga o‘z asosiy jangovar bo‘linmalarini hujumkor amaliyotlarga to‘liq safarbar qilish imkonini beradi.

Raketalar, o‘q-dorilar va yangi 50 minglik kelishuv

Moskva va Pxenyan o‘rtasidagi harbiy shartnoma doirasida texnik va jonli kuch ta’minoti davom etmoqda:

  • Ballistik qurollar: Avvalroq Rossiya KXDRdan kamida 150 ta o‘rta masofali KN-23 va KN-24 ballistik raketalari hamda katta hajmdagi artilleriya o‘q-dorilarini qabul qilib olgani xabar qilingan edi;

  • Umumiy kontingent: Razvedka hisob-kitoblariga ko‘ra, hozirga qadar jami 25 mingga yaqin Shimoliy Koreya harbiy xizmatchisi Rossiya tuzilmalari orqali o‘tgan yoki rotatsiya tartibida bo‘lib turibdi;

  • Sentyabr muzokaralari: OAV ma’lumotlariga ko‘ra, Vladimir Putin va Kim Chen In o‘rtasida kutilayotgan navbatdagi oliy darajadagi uchrashuvda Rossiyaga qo‘shimcha ravishda 50 ming nafargacha harbiy mutaxassis va ishchi kuchini yuborish masalasi kelishib olinishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Bugun, 11:2136 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdi36 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdiBugun, 11:12«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladi«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladiBugun, 11:03Tokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiTokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiBugun, 10:44BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!Bugun, 10:33«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!Bugun, 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi