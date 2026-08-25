Yangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqda
Rossiya va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi harbiy hamkorlik ko‘lami yangi strategik bosqichga chiqmoqda. G‘arb va Amerika ommaviy axborot vositalari Ukraina razvedkasi manbalariga tayanib tarqatgan yangi ma’lumotlarga ko‘ra, KXDR Rossiya Federatsiyasi chegara hududlariga yuqori malakali harbiy mutaxassislarning navbatdagi katta guruhini joylashtirdi.
Ukraina Mudofaa vazirligi Bosh razvedka boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari Vadim Skibitskiyning ma’lum qilishicha, so‘nggi bosqichda yetib kelgan shimoliy koreyalik harbiylar soni 8 500 kishini tashkil etmoqda.
Kursk yo‘nalishidagi dron punktlari va sapyorlar
Ukraina razvedkasi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, KXDR kuchlarining ixtisoslashgan guruhi bevosita Kursk viloyatida jamlangan:
Dron operatorlari: Chegara hududlarida joylashtirilgan boshqaruv punktlarida kamida 400 nafar uchuvchisiz uchish apparati (dron) operatori faoliyat yuritmoqda. Ular razvedka ma’lumotlarini to‘plash va zarba beruvchi dronlarni yo‘naltirish bilan shug‘ullanmoqda;
Muhandis-sapyorlar korpusi: Guruh tarkibida 1 000 nafar sapyor-muhandis mavjud bo‘lib, ular mudofaa istehkomlarini mustahkamlash va minalardan tozalash ishlarini bajarmoqda;
Taktik vazifa: KXDR harbiylari to‘g‘ridan to‘g‘ri Ukraina chegarasini kesib o‘tmasdan, Rossiya chegaralari va orqa frontini nazorat qilmoqda. Bu esa Rossiya Qurolli Kuchlariga o‘z asosiy jangovar bo‘linmalarini hujumkor amaliyotlarga to‘liq safarbar qilish imkonini beradi.
Raketalar, o‘q-dorilar va yangi 50 minglik kelishuv
Moskva va Pxenyan o‘rtasidagi harbiy shartnoma doirasida texnik va jonli kuch ta’minoti davom etmoqda:
Ballistik qurollar: Avvalroq Rossiya KXDRdan kamida 150 ta o‘rta masofali KN-23 va KN-24 ballistik raketalari hamda katta hajmdagi artilleriya o‘q-dorilarini qabul qilib olgani xabar qilingan edi;
Umumiy kontingent: Razvedka hisob-kitoblariga ko‘ra, hozirga qadar jami 25 mingga yaqin Shimoliy Koreya harbiy xizmatchisi Rossiya tuzilmalari orqali o‘tgan yoki rotatsiya tartibida bo‘lib turibdi;
Sentyabr muzokaralari: OAV ma’lumotlariga ko‘ra, Vladimir Putin va Kim Chen In o‘rtasida kutilayotgan navbatdagi oliy darajadagi uchrashuvda Rossiyaga qo‘shimcha ravishda 50 ming nafargacha harbiy mutaxassis va ishchi kuchini yuborish masalasi kelishib olinishi mumkin.
…