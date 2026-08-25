Samsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydi

·36·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydi

Samsung kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari ustida ish olib bormoqda va kelgusi avlod qurilmalari haqida dastlabki maʼlumotlar paydo boʻla boshladi. ixbt.com nashrining taniqli insayder Ice Universe maʼlumotiga tayanib xabar berishicha, kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan Samsung Galaxy S27 Ultra modeli oʻzidan oldingi avlodga nisbatan oʻlchamlarini deyarli oʻzgartirmaydi, biroq uning tashqi koʻrinishida sezilarli oʻzgarishlar amalga oshiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Galaxy S27 Ultra modeli oʻlchamlari va ekran diagonali boʻyicha Galaxy S26 Ultra bilan deyarli toʻliq bir xil boʻlib qoladi. Janubiy Koreya texnologiya giganti foydalanuvchilar qulay odoshanib qolgan asosiy gabarit parametrlarini saqlab qolgan holda, flagmanning vizual qiyofasini yangilashga qaror qilgan. Bu esa kelajakdagi qurilmalarga oʻtish jarayonini xaridorlar uchun yanada qulay va sezilarli oʻzgarishlarsiz amalga oshishini taʼminlaydi.

Dizayn va konstruksiya xususiyatlari

Insayderning taʼkidlashicha, yangi flagmanning eng sezilarli tashqi oʻzgarishi bu uning asosiy kamera bloki boʻladi. Samsung muhandislari qurilmaning orqa panelidagi optik modullar dizaynini tubdan oʻzgartirib, zamonaviyroq koʻrinish berishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga, smartfonga old tarafdan va yon tomondan qaralganda, Galaxy S26 Ultra bilan deyarli hech qanday farq sezilmasligi kutilmoqda.

Qurilmaning ichki elementlari va qoʻshimcha imkoniyatlari joylashuvi ham avvalgi avlod anʼanalarini davom ettiradi. Xususan, Samsung Galaxy S27 Ultra korpusida S Pen elektron stilusi uchun moʻljallangan maxsus uyasi oʻz oʻrnida — korpusning chap pastki qismida saqlanib qoladi. Shuningdek, ovoz chiqaruvchi asosiy dinamik ham avvalgidek chap tomonda joylashishda davom etadi.

Seriyadagi boshqa modellarning oʻzgarishlari

Galaxy S27 flagmanlar seriyasining boshqa vakillari oʻziga xos kichik ergonomik oʻzgarishlarga ega boʻlishi kutilmoqda. Ice Universe maʼlumotlariga koʻra, Galaxy S27, Galaxy S27 Plus hamda Galaxy S27 Pro modellari konstruksiyasida bitta muhim oʻzgarish amalga oshiriladi: bu qurilmalarda pastki dinamik oʻrni oʻzgartirilib, oʻng tomonga koʻchiriladi.

Hozirgi bosqichda ushbu flagman seriyasi haqidagi maʼlumotlar faqat dastlabki sizdirib yuborilgan xabarlarga asoslangan boʻlib, Samsung kompaniyasi ularning rasmiy taqdimotiga qadar yana bir qancha oʻzgarishlar kiritishi mumkin. Shunga qaramay, texnologiya olamidagi bunday yangiliklar kelgusida taqdim etiladigan mobil qurilmalar bozoridagi tendensiyalarni oldindan baholash imkonini beradi.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadiBugun, 12:26Jahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdiJahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdiBugun, 11:53Xitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiXitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiKecha, 21:33iPhone 17 Pro qaysi davlatlarda eng qimmat va eng arzon sotilmoqda?iPhone 17 Pro qaysi davlatlarda eng qimmat va eng arzon sotilmoqda?Kecha, 09:59iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)23.08, 13:39Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindiHind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi22.08, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi