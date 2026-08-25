Samsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydi
Samsung kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari ustida ish olib bormoqda va kelgusi avlod qurilmalari haqida dastlabki maʼlumotlar paydo boʻla boshladi. ixbt.com nashrining taniqli insayder Ice Universe maʼlumotiga tayanib xabar berishicha, kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan Samsung Galaxy S27 Ultra modeli oʻzidan oldingi avlodga nisbatan oʻlchamlarini deyarli oʻzgartirmaydi, biroq uning tashqi koʻrinishida sezilarli oʻzgarishlar amalga oshiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Galaxy S27 Ultra modeli oʻlchamlari va ekran diagonali boʻyicha Galaxy S26 Ultra bilan deyarli toʻliq bir xil boʻlib qoladi. Janubiy Koreya texnologiya giganti foydalanuvchilar qulay odoshanib qolgan asosiy gabarit parametrlarini saqlab qolgan holda, flagmanning vizual qiyofasini yangilashga qaror qilgan. Bu esa kelajakdagi qurilmalarga oʻtish jarayonini xaridorlar uchun yanada qulay va sezilarli oʻzgarishlarsiz amalga oshishini taʼminlaydi.
Dizayn va konstruksiya xususiyatlariInsayderning taʼkidlashicha, yangi flagmanning eng sezilarli tashqi oʻzgarishi bu uning asosiy kamera bloki boʻladi. Samsung muhandislari qurilmaning orqa panelidagi optik modullar dizaynini tubdan oʻzgartirib, zamonaviyroq koʻrinish berishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga, smartfonga old tarafdan va yon tomondan qaralganda, Galaxy S26 Ultra bilan deyarli hech qanday farq sezilmasligi kutilmoqda.
Qurilmaning ichki elementlari va qoʻshimcha imkoniyatlari joylashuvi ham avvalgi avlod anʼanalarini davom ettiradi. Xususan, Samsung Galaxy S27 Ultra korpusida S Pen elektron stilusi uchun moʻljallangan maxsus uyasi oʻz oʻrnida — korpusning chap pastki qismida saqlanib qoladi. Shuningdek, ovoz chiqaruvchi asosiy dinamik ham avvalgidek chap tomonda joylashishda davom etadi.
Seriyadagi boshqa modellarning oʻzgarishlariGalaxy S27 flagmanlar seriyasining boshqa vakillari oʻziga xos kichik ergonomik oʻzgarishlarga ega boʻlishi kutilmoqda. Ice Universe maʼlumotlariga koʻra, Galaxy S27, Galaxy S27 Plus hamda Galaxy S27 Pro modellari konstruksiyasida bitta muhim oʻzgarish amalga oshiriladi: bu qurilmalarda pastki dinamik oʻrni oʻzgartirilib, oʻng tomonga koʻchiriladi.
Hozirgi bosqichda ushbu flagman seriyasi haqidagi maʼlumotlar faqat dastlabki sizdirib yuborilgan xabarlarga asoslangan boʻlib, Samsung kompaniyasi ularning rasmiy taqdimotiga qadar yana bir qancha oʻzgarishlar kiritishi mumkin. Shunga qaramay, texnologiya olamidagi bunday yangiliklar kelgusida taqdim etiladigan mobil qurilmalar bozoridagi tendensiyalarni oldindan baholash imkonini beradi.
…