Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...
Ijtimoiy tarmoqlarda «Ruki Vverx!» solisti Sergey Jukovning ovoziga taqlid qilib, «Privet, eto ya» qo‘shig‘i bilan virusli mashhurlikka erishgan parodiyachi Samvel Sarukyan Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi bilan rasmiy shartnoma imzoladi.
Rossiyaning ommabop Shot Telegram-kanali bergan ma’lumotlarga ko‘ra, qamoqda jazo muddatini o‘tayotgan 44 yoshli erkak ko‘ngilli sifatida harbiy harakatlar hududiga yo‘l olmoqda.
Millionlab ko‘rishlar va «Zelenskiy qiyofadoshi» maqomi
Samvel Sarukyan internet foydalanuvchilari e’tiboriga bir nechta treklarning o‘ziga xos talqini bilan tushgan edi:
Virusli treklar: Uning «Privet, eto ya», shuningdek, Sergey Jukovning «On tebya seluyet» va «Devochka u rechki» qo‘shiqlariga ishlangan videolari tarmoqlarda millionlab ko‘rishlar sonini to‘plagan;
Tashqi o‘xshashlik: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Sarukyanning yuz tuzilishi, tabassumi va mimikasi Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiyga hayratlanarli darajada o‘xshashligini tez-tez muhokama qilib kelishgan.
12 yillik qamoq jazosi va front orqali ozodlik
Parodiyachining tarjimayi holida og‘ir jinoiy o‘tmish mavjud:
Sud hukmi: 2017 yilning avgust oyida Sarukyan giyohvandlik moddalarini tayyorlash va yirik miqdorda noqonuniy tarqatish ayblovi bilan 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi;
Harbiy qonunchilik imkoniyati: Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligiga binoan, ayrim toifadagi og‘ir moddalar bo‘yicha jazo o‘tayotgan mahbuslarga Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolab, jangovar harakatlarda ishtirok etish sharti bilan jazoni muddatidan oldin bekor qilish yoki yengillashtirish huquqi beriladi;
Xizmat joyi: Hozircha Sarukyanning frontning aynan qaysi yo‘nalishida va qanday harbiy lavozimda xizmat qilishi bo‘yicha rasmiy tafsilotlar ochiqlanmagan.
…