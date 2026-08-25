Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlar
Angliya Premer-ligasida o‘tgan mavsum qishki transferlar oynasida shakllangan mudofaa juftligi bugungi kunga kelib chempionlik kurashining eng ishonchli poydevoriga aylandi. «Kristal Pelas»dan xarid qilingan Mark Gexi hamda O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchisi Abduqodir Husanov bir-birini mukammal to‘ldirib, muxlislar e’tirofiga sazovor bo‘lmoqda.
Eng hayratlanarlisi — «Manchester Siti» himoya markazi aynan Husanov va Gexi juftligiga ishonib topshirilgan birorta rasmiy uchrashuvda mag‘lubiyatga uchramagan. Ushbu tandem raqib hujumchilari uchun chinakam «o‘tib bo‘lmas devor» vazifasini o‘tab kelmoqda.
Mudofaadagi raqobat: Ake va Stounz ketdi, lekin tanlov keng
Yozgi o‘zgarishlar natijasida Natan Ake va Jon Stounz kabi tajribali nomlar klubni to‘liq tark etgan bo‘lsa-da, «shaharliklar» safida markaziy chiziq raqobati yanada keskinlashdi:
Asosiy da’vogarlar: Abduqodir Husanov, Yoshko Gvardiol, Ruben Diash va Mark Gexi asosiy tarkibdan joy olish uchun qizg‘in kurash olib bormoqda;
Yosh iste’dodlar: Juma Ba va Vitor Reys kabi istiqbolli himoyachilar ham o‘z imkoniyatini kutmoqda.
Mareskaning taktik inqilobi: Himoyachilarning yangi rollari
Jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska futbolchilarning universallik qobiliyatiga tayanmoqda. Mavsumning dastlabki ikki bahsida Abduqodir Husanov ham o‘ng qanot, ham markaziy himoyachi sifatida ishonchni to‘liq oqladi.
«Bornmut»ga qarshi 1-turda esa italiyalik murabbiy barchani hayratda qoldirib, markaziy himoyachi Mark Gexini markaziy yarim himoyaga (tayanch zonasiga) qo‘ydi. Eksperiment darhol natija berdi — Gexi hisobni tenglashtirgan muhim gol muallifiga aylandi.
Mareska bahsdan so‘ng o‘z qarorini quyidagicha izohladi:
«Hozirgi paytda maydonda to‘g‘ri yechimlarni topish va turli imkoniyatlarni ko‘rib chiqish muhim. Men Markni „Kristal Pelas“dagi davridan bilaman va doimo undan ajoyib yarim himoyachi chiqishi mumkin, deb o‘ylardim. Xayolga kelgan g‘oyalarni sinab ko‘rish kerak. U yangi pozitsiyada juda yaxshi o‘ynadi va bizga kelajak uchun yana bir ajoyib variant berdi», — dedi Mareska.
«Men hayron qoldim!»: Gexining yangi roli haqidagi iqrori
Uchrashuv qahramoniga aylangan Mark Gexi kutilmagan taktik qaror borasidagi his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi:
Bir haftalik tayyorgarlik: «To‘g‘risi, men juda hayron qoldim! Bu shunchaki murabbiyning xayoliga kelgan g‘oya edi va biz bir hafta davomida aynan shu rol ustida ishladik. Murabbiy turli narsalarni sinab ko‘rmoqda va bugun bu reja o‘zini oqlaganidan baxtiyorman»;
Maydondagi qo‘llov: «Sheriklarimning qo‘llab-quvvatlashi katta yordam berdi. Oldimda va yonimda ushbu pozitsiyada katta tajribaga ega futbolchilarning bo‘lishi va o‘yin davomida tinimsiz yo‘l-yo‘riq ko‘rsatib turishi vazifamni ancha yengillashtirdi».
Abduqodir Husanovning barqaror mudofaasi va Gexining yangi qirralari ochilishi «Manchester Siti»ning yangi murabbiy qo‘l ostida yanada xavfli va ko‘p qirrali jamoaga aylanayotganini ko‘rsatmoqda.
…