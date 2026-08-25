Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlar

·61·Sport
Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlar

Angliya Premer-ligasida o‘tgan mavsum qishki transferlar oynasida shakllangan mudofaa juftligi bugungi kunga kelib chempionlik kurashining eng ishonchli poydevoriga aylandi. «Kristal Pelas»dan xarid qilingan Mark Gexi hamda O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchisi Abduqodir Husanov bir-birini mukammal to‘ldirib, muxlislar e’tirofiga sazovor bo‘lmoqda.

Eng hayratlanarlisi — «Manchester Siti» himoya markazi aynan Husanov va Gexi juftligiga ishonib topshirilgan birorta rasmiy uchrashuvda mag‘lubiyatga uchramagan. Ushbu tandem raqib hujumchilari uchun chinakam «o‘tib bo‘lmas devor» vazifasini o‘tab kelmoqda.

Mudofaadagi raqobat: Ake va Stounz ketdi, lekin tanlov keng

Yozgi o‘zgarishlar natijasida Natan Ake va Jon Stounz kabi tajribali nomlar klubni to‘liq tark etgan bo‘lsa-da, «shaharliklar» safida markaziy chiziq raqobati yanada keskinlashdi:

  • Asosiy da’vogarlar: Abduqodir Husanov, Yoshko Gvardiol, Ruben Diash va Mark Gexi asosiy tarkibdan joy olish uchun qizg‘in kurash olib bormoqda;

  • Yosh iste’dodlar: Juma Ba va Vitor Reys kabi istiqbolli himoyachilar ham o‘z imkoniyatini kutmoqda.

Mareskaning taktik inqilobi: Himoyachilarning yangi rollari

Jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska futbolchilarning universallik qobiliyatiga tayanmoqda. Mavsumning dastlabki ikki bahsida Abduqodir Husanov ham o‘ng qanot, ham markaziy himoyachi sifatida ishonchni to‘liq oqladi.

«Bornmut»ga qarshi 1-turda esa italiyalik murabbiy barchani hayratda qoldirib, markaziy himoyachi Mark Gexini markaziy yarim himoyaga (tayanch zonasiga) qo‘ydi. Eksperiment darhol natija berdi — Gexi hisobni tenglashtirgan muhim gol muallifiga aylandi.

Mareska bahsdan so‘ng o‘z qarorini quyidagicha izohladi:

«Hozirgi paytda maydonda to‘g‘ri yechimlarni topish va turli imkoniyatlarni ko‘rib chiqish muhim. Men Markni „Kristal Pelas“dagi davridan bilaman va doimo undan ajoyib yarim himoyachi chiqishi mumkin, deb o‘ylardim. Xayolga kelgan g‘oyalarni sinab ko‘rish kerak. U yangi pozitsiyada juda yaxshi o‘ynadi va bizga kelajak uchun yana bir ajoyib variant berdi», — dedi Mareska.

«Men hayron qoldim!»: Gexining yangi roli haqidagi iqrori

Uchrashuv qahramoniga aylangan Mark Gexi kutilmagan taktik qaror borasidagi his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi:

  • Bir haftalik tayyorgarlik: «To‘g‘risi, men juda hayron qoldim! Bu shunchaki murabbiyning xayoliga kelgan g‘oya edi va biz bir hafta davomida aynan shu rol ustida ishladik. Murabbiy turli narsalarni sinab ko‘rmoqda va bugun bu reja o‘zini oqlaganidan baxtiyorman»;

  • Maydondagi qo‘llov: «Sheriklarimning qo‘llab-quvvatlashi katta yordam berdi. Oldimda va yonimda ushbu pozitsiyada katta tajribaga ega futbolchilarning bo‘lishi va o‘yin davomida tinimsiz yo‘l-yo‘riq ko‘rsatib turishi vazifamni ancha yengillashtirdi».

Abduqodir Husanovning barqaror mudofaasi va Gexining yangi qirralari ochilishi «Manchester Siti»ning yangi murabbiy qo‘l ostida yanada xavfli va ko‘p qirrali jamoaga aylanayotganini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Bugun, 13:17«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!Bugun, 13:09100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!Bugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi