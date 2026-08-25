Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildi

·30·Dunyo
Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildi

Fransiyaning Tri-syur-Baiz qishlog‘ida noodatiy musobaqa — cho‘chqa ovoziga taqlid qilish bo‘yicha Fransiya chempionati bo‘lib o‘tdi. Bu haqda "Euronews" xabar berdi.

Tanlov 43-marta tashkil etilgan Pourcailhade cho‘chqa festivali doirasida o‘tkazildi. Unda Fransiyaning turli hududlaridan, shuningdek, xorijdan kelgan ishtirokchilar cho‘chqaning ovozini imkon qadar tabiiy tarzda taqlid qilish bo‘yicha bellashdi.

Bu yilgi musobaqada normandiyalik Noël Jamet yana bir bor g‘olib bo‘ldi. Shu tariqa u Tri-syur-Baiz shahridagi ushbu chempionatda ketma-ket 10-marta g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.

Festivalga qariyb 4 ming tomoshabin tashrif buyurgan. Tadbir davomida cho‘chqa ovoziga taqlid qilishdan tashqari, cho‘chqachalar poygasi va boshqa noodatiy tanlovlar ham tashkil etilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiBugun, 16:38Eron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiEron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiBugun, 16:26Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!Bugun, 16:10Xitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiXitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiBugun, 15:57Sobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladiSobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladiBugun, 15:36Shvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldiShvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi