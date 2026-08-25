Rossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildi

·0·Texno
Rossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildi

Rossiyaning Rostex davlat korporatsiyasiga qarashli Birlashgan dvigatellar korporatsiyasi (ODK) 4,5 tonna tortish kuchiga ega yangi suyuqlikli raketa dvigateli — NK-3’ning the toʻla hajmli maketini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma kichik sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarishga moʻljallangan istiqbolli «Voronej» oʻta yengil raketa-tashuvchisi uchun maxsus ishlab chiqilmoqda va bu sinfdagi ilk mahalliy dvigatel hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi dvigatelni yaratishda ham sinovdan oʻtgan texnologik zaxiralardan, ham noldan loyihalashtirilgan yangi komponentlardan foydalanilmoqda. Masalan, kamera prototipi «Soyuz» raketalarida qoʻllaniladigan seriyali RD-107A yechimlariga asoslangan boʻlsa, oksidlovchi va yonilgʻi nasoslari, turbina, gazogenerator hamda avtomatika qismlari mutlaqo yangidan boshlab loyihalashtirilgan.

Texnik xususiyatlar va qoʻllanilishi

Hozirgi kunda NK-3 dvigateli boʻyicha eskiz loyihalashtirish ishlari toʻliq yakunlanib, muhandislar ishchi konstruktorlik hujjatlarini tayyorlash bosqichiga oʻtishgan. Keyingi muhim qadam toʻlaqonli tajriba dvigatellarini ishlab chiqarish va ularni oʻt ochish sinovlaridan oʻtkazish boʻladi. Yakuniy loyihaga koʻra, «Voronej» oʻta yengil raketasi bir yoʻla 13 ta shunday dvigatel bilan jihozlanadi.

Raketaning birinchi bosqichiga 12 ta NK-3 dvigatelidan iborat bogʻlam oʻrnatilsa, ikkinchi bosqichda vakuum sharoitida ishlashga moslashtirilgan balandlik soplosiga ega yagona dvigatel qoʻllaniladi. Ikkinchi bosqich dvigateli kosmosda qayta ishga tushish imkoniyatiga ega boʻlib, bu kerakli orbitani shakllantirish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

Ishlab chiqarish texnologiyalari va istiqbollar

Dvigatelning murakkab korpus qismlarini tayyorlashda additiv texnologiyalar va 3D-bosmadan faol foydalanish rejalashtirilgan. ODK vakillarining fikricha, bu yondashuv ishlab chiqarish amaliyotlari sonini qisqartirish, konstruksiyani sinovdan oʻtkazish jarayonini tezlashtirish hamda dvigatelning yakuniy tannarxini pasaytirish imkonini beradi.

Mazkur loyihaning bosh buyurtachisi sifatida «3D Tadqiqotlar va ishlanmalar» kompaniyasi cadoq tutmoqda. U kichik kosmik apparatlarni uchirish bozoriga yoʻnaltirilgan boʻlib, oʻta yengil raketalar ogʻirroq tashuvchilarda yoʻlovchi yuk sifatida joy kutmasdan alohida missiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Ayni paytda Rossiyada seriyali ishlab chiqariladigan oʻta yengil raketa-tashuvchilar mavjud emasligi sababli, NK-3 dvigateli tijorat kosmik uchish bozorida raqobatbardosh yechimga aylanishi kutilmoqda.

RostexRaketaDvigatelKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiRoskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiBugun, 16:21Samsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiSamsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiBugun, 13:26Huawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadiBugun, 12:26Jahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdiJahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdiBugun, 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiSamsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiBugun, 11:27Xitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiXitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiKecha, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi