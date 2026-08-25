Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asi

·1·O‘zbekiston
Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asi

Vashingtonda yaqin orada O‘zbekiston milliy me’morchiligiga xos ayvonlar paydo bo‘ladi. O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning AQSH prezidenti Donald Trampga taqdim etgan sovg‘asi Amerika poytaxtidagi G‘arbiy Potomak bog‘ida o‘rnatiladi.

Eng qiziq jihati — o‘ymakor yog‘och bezaklar bilan yaratilgan an’anaviy o‘zbek ayvonlari kelajakda Vashingtonning yangi diqqatga sazovor madaniy maskanlaridan biriga aylanishi mumkin.

1. O‘zbek ayvonlari Vashingtonda o‘rnatiladi

The New York Times xabariga ko‘ra, O‘zbekistondan olib kelingan an’anaviy ayvon konstruksiyalari Vashingtondagi G‘arbiy Potomak bog‘ida o‘rnatilmoqda.

Nashr fotograflari shu haftada mazkur konstruksiyalarni o‘rnatish ishlarini amalga oshirayotgan ishchilarni suratga olgani ham qayd etilgan.

Tashrif buyuruvchilar ushbu ayvonlarni kuz faslidan boshlab ko‘rishlari mumkin.

O‘zbek milliy me’morchiligiga xos o‘ymakor yog‘och elementlar endi Amerika poytaxtidagi jamoat makonining bir qismiga aylanadi.

2. Ayvonlar qayerda joylashtiriladi?

Sovg‘a bo‘lajak Amerika qahramonlari milliy bog‘i hududida o‘rnatiladi.

Majmuada quyidagi obyektlar joylashishi rejalashtirilgan:

  • basseynlar;

  • restoranlar;

  • amfiteatr;

  • mashhur amerikaliklarga bag‘ishlangan 250 ta haykal;

  • jamoat dam olish va sayr qilish hududlari.

Shu tariqa, o‘zbek ayvonlari Amerika tarixi va madaniyatiga bag‘ishlangan yirik jamoat makonining bir qismi bo‘ladi.

3. Sovg‘ani Tramp Amerika xalqi nomidan qabul qildi

AQSH Ichki ishlar vazirligi ham mazkur sovg‘a haqidagi ma’lumotni tasdiqlagan.

Qayd etilishicha, Donald Tramp an’anaviy o‘zbek ayvonlarini Amerika xalqi nomidan qabul qilgan.

Bu voqea nafaqat madaniy sovg‘a, balki O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi munosabatlarning yangi bosqichi ramzi sifatida ham e’tibor qozonmoqda.

Loyiha

Asosiy ma’lumot

Sovg‘a

An’anaviy o‘zbek ayvonlari

Joylashuvi

Vashington, G‘arbiy Potomak bog‘i

Asosiy bezak

O‘ymakor yog‘och elementlar

Tashrif buyuruvchilar uchun

Kuzda namoyish etilishi kutilmoqda

4. Madaniy sovg‘a ortidagi iqtisodiy hamkorlik

O‘zbek ayvonlarining Vashingtonda paydo bo‘lishi O‘zbekiston–AQSH munosabatlari faollashib borayotgan davrga to‘g‘ri kelmoqda.

Shavkat Mirziyoyevning 2025 yil noyabr oyida Vashingtonga qilgan tashrifi yakunlari bo‘yicha tomonlar savdo va investitsiya sohasidagi hamkorlikning yangi yo‘nalishlarini belgilab olgan edi.

Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asi

Xususan, ma’lum qilingan rejalar orasida:

  1. Kamyob yer metallarini qazib olish va qayta ishlashga 400 million dollargacha sarmoya kiritish;

  2. 22 ta Boeing 787 Dreamliner samolyoti bo‘yicha 8,5 milliard dollarlik kelishuv;

  3. Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlar va investitsiyalar kengashini tashkil etish kabi yirik tashabbuslar bor.

Vashingtondagi o‘zbekona manzara nima anglatadi?

Milliardlab dollarlik investitsiya va savdo kelishuvlari davlatlar o‘rtasidagi hamkorlikning iqtisodiy tomonini ko‘rsatsa, Vashington markazida o‘zbek milliy me’morchiligi namunasining paydo bo‘lishi bu munosabatlarga madaniy mazmun ham bag‘ishlaydi.

Endi Vashingtonga keladigan minglab mehmonlar Amerika poytaxtining mashhur bog‘laridan birida O‘zbekistonga xos o‘ymakor ayvonlarni ham ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi.

Shu tariqa, Mirziyoyevning Trampga taqdim etgan sovg‘asi oddiy diplomatik ramz bo‘lib qolmaydi: o‘zbek milliy me’morchiligi Amerika poytaxti manzarasining bir qismiga aylanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganToshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganBugun, 12:15Bishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiBishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiBugun, 11:04Yashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldiYashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldiBugun, 10:03Shavkat Mirziyoyev Trampga o‘zbek milliy ayvonlaridan birini sovg‘a qildiShavkat Mirziyoyev Trampga o‘zbek milliy ayvonlaridan birini sovg‘a qildiBugun, 06:00Yangi Toshkentda pedagogika universitetining yangi kampusi ochildiYangi Toshkentda pedagogika universitetining yangi kampusi ochildiKecha, 16:06Noqonuniy migratsiyani tashkil etganlar 15 yilgacha qamalishi mumkinNoqonuniy migratsiyani tashkil etganlar 15 yilgacha qamalishi mumkinKecha, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi