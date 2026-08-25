Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asi
Vashingtonda yaqin orada O‘zbekiston milliy me’morchiligiga xos ayvonlar paydo bo‘ladi. O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning AQSH prezidenti Donald Trampga taqdim etgan sovg‘asi Amerika poytaxtidagi G‘arbiy Potomak bog‘ida o‘rnatiladi.
Eng qiziq jihati — o‘ymakor yog‘och bezaklar bilan yaratilgan an’anaviy o‘zbek ayvonlari kelajakda Vashingtonning yangi diqqatga sazovor madaniy maskanlaridan biriga aylanishi mumkin.
1. O‘zbek ayvonlari Vashingtonda o‘rnatiladi
The New York Times xabariga ko‘ra, O‘zbekistondan olib kelingan an’anaviy ayvon konstruksiyalari Vashingtondagi G‘arbiy Potomak bog‘ida o‘rnatilmoqda.
Nashr fotograflari shu haftada mazkur konstruksiyalarni o‘rnatish ishlarini amalga oshirayotgan ishchilarni suratga olgani ham qayd etilgan.
Tashrif buyuruvchilar ushbu ayvonlarni kuz faslidan boshlab ko‘rishlari mumkin.
O‘zbek milliy me’morchiligiga xos o‘ymakor yog‘och elementlar endi Amerika poytaxtidagi jamoat makonining bir qismiga aylanadi.
2. Ayvonlar qayerda joylashtiriladi?
Sovg‘a bo‘lajak Amerika qahramonlari milliy bog‘i hududida o‘rnatiladi.
Majmuada quyidagi obyektlar joylashishi rejalashtirilgan:
basseynlar;
restoranlar;
amfiteatr;
mashhur amerikaliklarga bag‘ishlangan 250 ta haykal;
jamoat dam olish va sayr qilish hududlari.
Shu tariqa, o‘zbek ayvonlari Amerika tarixi va madaniyatiga bag‘ishlangan yirik jamoat makonining bir qismi bo‘ladi.
3. Sovg‘ani Tramp Amerika xalqi nomidan qabul qildi
AQSH Ichki ishlar vazirligi ham mazkur sovg‘a haqidagi ma’lumotni tasdiqlagan.
Qayd etilishicha, Donald Tramp an’anaviy o‘zbek ayvonlarini Amerika xalqi nomidan qabul qilgan.
Bu voqea nafaqat madaniy sovg‘a, balki O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi munosabatlarning yangi bosqichi ramzi sifatida ham e’tibor qozonmoqda.
Loyiha
Asosiy ma’lumot
Sovg‘a
An’anaviy o‘zbek ayvonlari
Joylashuvi
Vashington, G‘arbiy Potomak bog‘i
Asosiy bezak
O‘ymakor yog‘och elementlar
Tashrif buyuruvchilar uchun
Kuzda namoyish etilishi kutilmoqda
4. Madaniy sovg‘a ortidagi iqtisodiy hamkorlik
O‘zbek ayvonlarining Vashingtonda paydo bo‘lishi O‘zbekiston–AQSH munosabatlari faollashib borayotgan davrga to‘g‘ri kelmoqda.
Shavkat Mirziyoyevning 2025 yil noyabr oyida Vashingtonga qilgan tashrifi yakunlari bo‘yicha tomonlar savdo va investitsiya sohasidagi hamkorlikning yangi yo‘nalishlarini belgilab olgan edi.
Xususan, ma’lum qilingan rejalar orasida:
Kamyob yer metallarini qazib olish va qayta ishlashga 400 million dollargacha sarmoya kiritish;
22 ta Boeing 787 Dreamliner samolyoti bo‘yicha 8,5 milliard dollarlik kelishuv;
Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlar va investitsiyalar kengashini tashkil etish kabi yirik tashabbuslar bor.
Vashingtondagi o‘zbekona manzara nima anglatadi?
Milliardlab dollarlik investitsiya va savdo kelishuvlari davlatlar o‘rtasidagi hamkorlikning iqtisodiy tomonini ko‘rsatsa, Vashington markazida o‘zbek milliy me’morchiligi namunasining paydo bo‘lishi bu munosabatlarga madaniy mazmun ham bag‘ishlaydi.
Endi Vashingtonga keladigan minglab mehmonlar Amerika poytaxtining mashhur bog‘laridan birida O‘zbekistonga xos o‘ymakor ayvonlarni ham ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi.
Shu tariqa, Mirziyoyevning Trampga taqdim etgan sovg‘asi oddiy diplomatik ramz bo‘lib qolmaydi: o‘zbek milliy me’morchiligi Amerika poytaxti manzarasining bir qismiga aylanmoqda.
…