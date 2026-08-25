Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?
Ijtimoiy tarmoqlarda Sergeli tumanida bir necha kishi o‘rtasida yuzaga kelgan janjal aks etgan video tarqaldi. Kadrlarda ikki fuqaroning bir shaxs bilan janjallashayotgani va unga nisbatan kuch ishlatayotgani ko‘rinadi.
Holat yuzasidan Sergeli tumani Ichki ishlar bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari boshlangan.
Janjal bolalarni ko‘rish uchun qilingan tashrifdan keyin boshlangan
Ma’lum qilinishicha, voqea 9 avgust kuni sodir bo‘lgan.
1991 yilda tug‘ilgan B.R. bolalarini ko‘rish maqsadida Sergeli tumanida yashovchi sobiq turmush o‘rtog‘i — 1997 yilda tug‘ilgan D.K.ning uyiga kelgan.
Biroq tashrif davomida u hamda ayolning oila a’zolari o‘rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan.
Shundan so‘ng voqea janjalga aylanib ketgan.
Videoda nima aks etgan?
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda bir necha kishi o‘rtasidagi tortishuv va jismoniy kuch ishlatish holati aks etgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, janjalga 1965 yilda tug‘ilgan M.K. va 1992 yilda tug‘ilgan E.K. ham aralashgan.
Hozircha holatning barcha tafsilotlari rasmiy tekshiruv jarayonida aniqlashtirilmoqda.
Sergeli IIB tekshiruv boshladi
Mazkur holat yuzasidan Sergeli tumani Ichki ishlar bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Tekshiruv davomida janjalning kelib chiqish sabablari, unda ishtirok etgan shaxslarning harakatlariga huquqiy baho berish hamda voqeaning barcha holatlarini aniqlash choralari ko‘riladi.
voqea ishtirokchilarining ko‘rsatmalari o‘rganiladi;
janjalning aniq sabablari belgilanadi;
videodagi holatga huquqiy baho beriladi;
tekshiruv yakunlari bo‘yicha qonuniy qaror qabul qilinadi.
Endi qanday qaror qabul qilinadi?
Hozircha voqea bo‘yicha yakuniy huquqiy xulosa berilmagan. Sergeli tumani IIB tomonidan o‘tkazilayotgan tergovga qadar tekshiruv natijalariga ko‘ra, qonunchilikda belgilangan tartibda qaror qabul qilinishi ta’minlanadi.
Shu tariqa, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan Sergelidagi kaltaklash videosi huquqni muhofaza qiluvchi organlar e’tiboriga tushdi. Endi voqeaning barcha tafsilotlari va unga aloqador shaxslarning harakatlariga qanday huquqiy baho berilishi tekshiruv yakunlaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.
…