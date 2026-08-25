Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?

·29·Jamiyat
Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?

Ijtimoiy tarmoqlarda Sergeli tumanida bir necha kishi o‘rtasida yuzaga kelgan janjal aks etgan video tarqaldi. Kadrlarda ikki fuqaroning bir shaxs bilan janjallashayotgani va unga nisbatan kuch ishlatayotgani ko‘rinadi.

Holat yuzasidan Sergeli tumani Ichki ishlar bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari boshlangan.

Janjal bolalarni ko‘rish uchun qilingan tashrifdan keyin boshlangan

Ma’lum qilinishicha, voqea 9 avgust kuni sodir bo‘lgan.

1991 yilda tug‘ilgan B.R. bolalarini ko‘rish maqsadida Sergeli tumanida yashovchi sobiq turmush o‘rtog‘i — 1997 yilda tug‘ilgan D.K.ning uyiga kelgan.

Biroq tashrif davomida u hamda ayolning oila a’zolari o‘rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan.

Shundan so‘ng voqea janjalga aylanib ketgan.

Videoda nima aks etgan?

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda bir necha kishi o‘rtasidagi tortishuv va jismoniy kuch ishlatish holati aks etgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, janjalga 1965 yilda tug‘ilgan M.K. va 1992 yilda tug‘ilgan E.K. ham aralashgan.

Hozircha holatning barcha tafsilotlari rasmiy tekshiruv jarayonida aniqlashtirilmoqda.

Sergeli IIB tekshiruv boshladi

Mazkur holat yuzasidan Sergeli tumani Ichki ishlar bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.

Tekshiruv davomida janjalning kelib chiqish sabablari, unda ishtirok etgan shaxslarning harakatlariga huquqiy baho berish hamda voqeaning barcha holatlarini aniqlash choralari ko‘riladi.

  • voqea ishtirokchilarining ko‘rsatmalari o‘rganiladi;

  • janjalning aniq sabablari belgilanadi;

  • videodagi holatga huquqiy baho beriladi;

  • tekshiruv yakunlari bo‘yicha qonuniy qaror qabul qilinadi.

Endi qanday qaror qabul qilinadi?

Hozircha voqea bo‘yicha yakuniy huquqiy xulosa berilmagan. Sergeli tumani IIB tomonidan o‘tkazilayotgan tergovga qadar tekshiruv natijalariga ko‘ra, qonunchilikda belgilangan tartibda qaror qabul qilinishi ta’minlanadi.

Shu tariqa, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan Sergelidagi kaltaklash videosi huquqni muhofaza qiluvchi organlar e’tiboriga tushdi. Endi voqeaning barcha tafsilotlari va unga aloqador shaxslarning harakatlariga qanday huquqiy baho berilishi tekshiruv yakunlaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldiAndijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldiBugun, 13:17Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildiBloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildiBugun, 09:18Shirinlik ortidagi holat: Pryanik qanday sharoitda tayyorlanmoqda?Shirinlik ortidagi holat: Pryanik qanday sharoitda tayyorlanmoqda?Bugun, 06:17Farzandlarini ko‘rishga kelgan erkak sobiq xotining uyida kaltaklangani aytilmoqdaFarzandlarini ko‘rishga kelgan erkak sobiq xotining uyida kaltaklangani aytilmoqdaBugun, 06:0318 yoshga to‘lgan kunida — Ota aliment qarzini to‘lab berdi18 yoshga to‘lgan kunida — Ota aliment qarzini to‘lab berdiKecha, 19:31Ikkinchi imkoniyat: OTMlardagi vakant o‘rinlarga qabul bo‘yicha muhim qo‘llanma!Ikkinchi imkoniyat: OTMlardagi vakant o‘rinlarga qabul bo‘yicha muhim qo‘llanma!Kecha, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi