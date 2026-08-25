Milan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildi

·3·Sport
Milan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildi

Yevropa futbolida transfer oynasining yopilishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, Italiyaning Milan klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Manchester Siti yarim himoyachisi Jek Grilishga qiziqish bildirmoqda. GOAL.com nashrining xabar berishicha, Italiya grandi ingliz futbolchisi uchun taxminan 15 million yevro miqdorida taklif berish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumni ijara asosida Everton safida oʻtkazgan 1995 yilda tugʻilgan hujumkor yarim himoyachining faoliyatini Liverpul klubida davom ettirishi taxmin qilingan edi. “Irischilar” bosh murabbiyi David Moyes futbolchini oʻz safida saqlab qolishni istaganiga qaramay, tomonlar toʻliq kelishuvga erisha olmadi. Natijada Everton ushbu transferdan voz kechdi.

Transfer narxining pasayishi va klublarning qiziqishi

Soʻnggi haftalarda futbolchining transfer qiymati sezilarli darajada pasayib ketganiga qaramay, dastlabki daʼvogarlar asta-sekin oʻz qiziqishlarini yoʻqota boshladi. Xususan, Liverpul klubi ham 30 yoshli futbolchini toʻlaqonli asosda oʻz safiga qoʻshib olish fikridan qaytdi. Shu fonida Milan vaziyatdan foydalanib qolishga harakat qilmoqda.

Biroq Italiya klubi uchun moliyaviy shartlar hamon muhim ahamiyat kasb etadi. Milan rahbariyati transferni amalga oshirish uchun Manchester Siti talab qilayotgan narx 10 million funt sterlingdan past boʻlishini istamoqda. Aks holda, kelishuv amalga oshmay qolishi ham mumkin.

Ruben Amorim rejalari va tarkibdagi oʻzgarishlar

Milan bosh murabbiyi Ruben Amorim transfer oynasi yopilgunga qadar chap qanot hujumkor yarim himoyachisi pozitsiyasini kuchaytirishni ustuvor vazifa etib belgilagan. Mutaxassis ayniqsa shu hududda raqobatni oshirish va jamoa oʻyinini yanada kuchaytirish niyatida.

Shuningdek, ushbu transferning amalga oshishi jamoaning asosiy yulduzlaridan biri Rafael Leao kelajagiga ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Agar portugaliyalik vinger jamoani tark etsa, Milan rahbariyati Jek Grilish transferiga yanada jiddiyroq mablagʻ yoʻnaltirishi kutilmoqda. Hozircha tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda.

MilanManchester SitiJek GrilishTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarErling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarBugun, 16:50«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!Bugun, 16:01«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi