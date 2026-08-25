Milan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildi
Yevropa futbolida transfer oynasining yopilishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, Italiyaning Milan klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Manchester Siti yarim himoyachisi Jek Grilishga qiziqish bildirmoqda. GOAL.com nashrining xabar berishicha, Italiya grandi ingliz futbolchisi uchun taxminan 15 million yevro miqdorida taklif berish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumni ijara asosida Everton safida oʻtkazgan 1995 yilda tugʻilgan hujumkor yarim himoyachining faoliyatini Liverpul klubida davom ettirishi taxmin qilingan edi. “Irischilar” bosh murabbiyi David Moyes futbolchini oʻz safida saqlab qolishni istaganiga qaramay, tomonlar toʻliq kelishuvga erisha olmadi. Natijada Everton ushbu transferdan voz kechdi.
Transfer narxining pasayishi va klublarning qiziqishiSoʻnggi haftalarda futbolchining transfer qiymati sezilarli darajada pasayib ketganiga qaramay, dastlabki daʼvogarlar asta-sekin oʻz qiziqishlarini yoʻqota boshladi. Xususan, Liverpul klubi ham 30 yoshli futbolchini toʻlaqonli asosda oʻz safiga qoʻshib olish fikridan qaytdi. Shu fonida Milan vaziyatdan foydalanib qolishga harakat qilmoqda.
Biroq Italiya klubi uchun moliyaviy shartlar hamon muhim ahamiyat kasb etadi. Milan rahbariyati transferni amalga oshirish uchun Manchester Siti talab qilayotgan narx 10 million funt sterlingdan past boʻlishini istamoqda. Aks holda, kelishuv amalga oshmay qolishi ham mumkin.
Ruben Amorim rejalari va tarkibdagi oʻzgarishlarMilan bosh murabbiyi Ruben Amorim transfer oynasi yopilgunga qadar chap qanot hujumkor yarim himoyachisi pozitsiyasini kuchaytirishni ustuvor vazifa etib belgilagan. Mutaxassis ayniqsa shu hududda raqobatni oshirish va jamoa oʻyinini yanada kuchaytirish niyatida.
Shuningdek, ushbu transferning amalga oshishi jamoaning asosiy yulduzlaridan biri Rafael Leao kelajagiga ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Agar portugaliyalik vinger jamoani tark etsa, Milan rahbariyati Jek Grilish transferiga yanada jiddiyroq mablagʻ yoʻnaltirishi kutilmoqda. Hozircha tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda.
…