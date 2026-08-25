Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrar

·3·Sport
Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrar

Erling Xoland kelajakda Manchester Siti safini tark etishi muqarrar holat ekanligi haqida bashorat qilindi. Angliya Premyer-ligasi grand klubida rekordlarni yangilab kelayotgan norvegiyalik hujumchining kelajagi futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti va Erling Xoland oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2034-yilgacha moʻljallangan. Klub oʻzining eng qimmatli futbolchilaridan birini uzoq muddatli kelishuv bilan himoya qilishga muvaffaq boʻlgan, chunki hujumchi Pep Gvardiola boshchiligida trebl qayd etishda ham muhim rol oʻynagan edi.

Hozirda 26 yoshni qarshi olgan toʻpurar Manchester Siti tarkibida barcha musobaqalarda 200 ta uchrashuv oʻtkazib, 162 ta gol urishga erishdi. Shunga qaramay, uning yaqin orada jamoani tark etish niyati borligi haqida hech qanday belgilar sezilmayapti.

Ispaniya grandlari qiziqishi

Biroq, Manchester klubi atrofidagi transfer mish-mishlari tinmayapti. Xususan, Ispaniyadan kelayotgan qiziqishlar toʻxtagani yoʻq. Barselona yangi hujumchi qidirayotgan boʻlsa, Real Madrid prezident Florentino Peres davrida doimo yulduzli futbolchilar ortidan quvib keladi.

Kamp Nou yoki Santiago Bernabeu stadioni Erling Xoland uchun keyingi manzilga aylanishi ehtimoldan xoli emas. Biroq bu transfer qachon amalga oshishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

Garet Barri fikri

Manchester Siti sobiq futbolchisi Garet Barri BetVictor Online Casino bilan hamkorlikda Goal.com nashriga bergan intervyusida bu borada oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, norvegiyalik hujumchining vaqti kelib jamoani tark etishi tabiiy jarayon.

"Xolandning klub bilan bogqliqligi juda katta va bu uni hozircha shu yerda ushlab turadi. U boshqa oʻyinchilardek jamoada mojaro keltirib chiqarmaydi", — deydi Barri. Shu bilan birga, agar klubning ustunligi biroz pasaysa va sovrinlar kelishdan toʻxtasa, bu transfer haqidagi mish-mishlarni kuchaytirishi taʼkidlandi.

Futbolchining karyerasi qisqa ekanligini hisobga olsak, yangi chaqiruvlarni istashi tabiiy hol. Manchester Sitining yaqin bir-ikki yil ichida Yevropa va Premyer-ligadagi raqobatbardoshligi barchasini hal qilishi kutilmoqda. Maʼlumot oʻrnida, klub soʻnggi ikki yil davomida Angliya chempionligini qoʻlga kirita olgani yoʻq, chunki Liverpul va Arsenal ichki chempionatda oʻz ustunligini tikladi.

Erling XolandManchester SitiPremyer-ligaReal MadridBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiMilan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiBugun, 16:55«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!Bugun, 16:01«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi