Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrar
Erling Xoland kelajakda Manchester Siti safini tark etishi muqarrar holat ekanligi haqida bashorat qilindi. Angliya Premyer-ligasi grand klubida rekordlarni yangilab kelayotgan norvegiyalik hujumchining kelajagi futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti va Erling Xoland oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2034-yilgacha moʻljallangan. Klub oʻzining eng qimmatli futbolchilaridan birini uzoq muddatli kelishuv bilan himoya qilishga muvaffaq boʻlgan, chunki hujumchi Pep Gvardiola boshchiligida trebl qayd etishda ham muhim rol oʻynagan edi.
Hozirda 26 yoshni qarshi olgan toʻpurar Manchester Siti tarkibida barcha musobaqalarda 200 ta uchrashuv oʻtkazib, 162 ta gol urishga erishdi. Shunga qaramay, uning yaqin orada jamoani tark etish niyati borligi haqida hech qanday belgilar sezilmayapti.
Ispaniya grandlari qiziqishiBiroq, Manchester klubi atrofidagi transfer mish-mishlari tinmayapti. Xususan, Ispaniyadan kelayotgan qiziqishlar toʻxtagani yoʻq. Barselona yangi hujumchi qidirayotgan boʻlsa, Real Madrid prezident Florentino Peres davrida doimo yulduzli futbolchilar ortidan quvib keladi.
Kamp Nou yoki Santiago Bernabeu stadioni Erling Xoland uchun keyingi manzilga aylanishi ehtimoldan xoli emas. Biroq bu transfer qachon amalga oshishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
Garet Barri fikriManchester Siti sobiq futbolchisi Garet Barri BetVictor Online Casino bilan hamkorlikda Goal.com nashriga bergan intervyusida bu borada oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, norvegiyalik hujumchining vaqti kelib jamoani tark etishi tabiiy jarayon.
"Xolandning klub bilan bogqliqligi juda katta va bu uni hozircha shu yerda ushlab turadi. U boshqa oʻyinchilardek jamoada mojaro keltirib chiqarmaydi", — deydi Barri. Shu bilan birga, agar klubning ustunligi biroz pasaysa va sovrinlar kelishdan toʻxtasa, bu transfer haqidagi mish-mishlarni kuchaytirishi taʼkidlandi.
Futbolchining karyerasi qisqa ekanligini hisobga olsak, yangi chaqiruvlarni istashi tabiiy hol. Manchester Sitining yaqin bir-ikki yil ichida Yevropa va Premyer-ligadagi raqobatbardoshligi barchasini hal qilishi kutilmoqda. Maʼlumot oʻrnida, klub soʻnggi ikki yil davomida Angliya chempionligini qoʻlga kirita olgani yoʻq, chunki Liverpul va Arsenal ichki chempionatda oʻz ustunligini tikladi.
…