Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladi

·38·Dunyo
Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladi

«Barselona» va Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Lamin Yamal hamda bloger Ines Garsiya munosabatlarida yangi bosqichga qadam qo‘ygani aytilmoqda. Ispaniyalik jurnalist Sandra Aladroning ma’lum qilishicha, Ines Garsiya Yamalning Barselonadagi uyiga ko‘chib o‘tgan.

Jurnalist «Vamos a Ver» dasturida bloger avval Toledo provinsiyasidagi Talavera-de-la-Reyna shahrida yashaganini, keyin esa uyini tark etib, Lamin bilan birga yashay boshlaganini aytgan. Aladroning ta’kidlashicha, juftlik ayni paytda o‘zini baxtli his qilmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, Ines Yamalning oilasi bilan ham tanish. Jurnalistning aytishicha, futbolchi sevgilisining yaqin qarindoshlarini ham tug‘ilgan kuniga taklif qilgan.

Hozir Lamin Yamal Barselona yaqinidagi Espluges-de-Lobregat shahrida joylashgan, avval Jerar Pike va Shakira yashagan hashamatli qarorgohda istiqomat qilmoqda. Yamal ushbu uyni 2025 yil oxirida xarid qilgani xabar qilingan.

Juftlikning birga yashayotgani haqidagi xabarlar «Vamos a Ver» dasturida ularning uydan birga chiqayotgan aks etgan kadrlari namoyish etilganidan keyin yanada kuchaygan. Biroq Lamin va Ines bu ma’lumotni hozircha shaxsan tasdiqlamagan.

Shu bilan birga, Yamalning yangi mavsumdagi ilk La Liga uchrashuvi haqidagi dastlabki xabarlarda futbolchining o‘yini turlicha baholangan. «Barselona» 23 avgust kuni «Elche»ni 5:0 hisobida mag‘lub etgan, Yamal esa 65 daqiqa maydonda harakat qilgan. Ayrim reytinglarda unga nisbatan past baho berilgan bo‘lsa, boshqa manbada u uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida ko‘rsatilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiQuyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiBugun, 19:00Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?Bugun, 17:57Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?Bugun, 17:50Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiFransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiBugun, 16:47Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiBugun, 16:38Eron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiEron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiBugun, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi