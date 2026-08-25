Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladi
«Barselona» va Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Lamin Yamal hamda bloger Ines Garsiya munosabatlarida yangi bosqichga qadam qo‘ygani aytilmoqda. Ispaniyalik jurnalist Sandra Aladroning ma’lum qilishicha, Ines Garsiya Yamalning Barselonadagi uyiga ko‘chib o‘tgan.
Jurnalist «Vamos a Ver» dasturida bloger avval Toledo provinsiyasidagi Talavera-de-la-Reyna shahrida yashaganini, keyin esa uyini tark etib, Lamin bilan birga yashay boshlaganini aytgan. Aladroning ta’kidlashicha, juftlik ayni paytda o‘zini baxtli his qilmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, Ines Yamalning oilasi bilan ham tanish. Jurnalistning aytishicha, futbolchi sevgilisining yaqin qarindoshlarini ham tug‘ilgan kuniga taklif qilgan.
Hozir Lamin Yamal Barselona yaqinidagi Espluges-de-Lobregat shahrida joylashgan, avval Jerar Pike va Shakira yashagan hashamatli qarorgohda istiqomat qilmoqda. Yamal ushbu uyni 2025 yil oxirida xarid qilgani xabar qilingan.
Juftlikning birga yashayotgani haqidagi xabarlar «Vamos a Ver» dasturida ularning uydan birga chiqayotgan aks etgan kadrlari namoyish etilganidan keyin yanada kuchaygan. Biroq Lamin va Ines bu ma’lumotni hozircha shaxsan tasdiqlamagan.
Shu bilan birga, Yamalning yangi mavsumdagi ilk La Liga uchrashuvi haqidagi dastlabki xabarlarda futbolchining o‘yini turlicha baholangan. «Barselona» 23 avgust kuni «Elche»ni 5:0 hisobida mag‘lub etgan, Yamal esa 65 daqiqa maydonda harakat qilgan. Ayrim reytinglarda unga nisbatan past baho berilgan bo‘lsa, boshqa manbada u uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida ko‘rsatilgan.
…