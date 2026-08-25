Neymarning Inter Miamiʼga oʻtishi MLS uchun xato boʻlishi mumkin

·23·Sport
Neymarning Inter Miamiʼga oʻtishi MLS uchun xato boʻlishi mumkin

AQShning Inter Miami klubi atrofida yana bir yulduz futbolchining ehtimoliy transferi boʻyicha muhokamalar qizgʻin tus olmoqda. Ayni paytda braziliyalik hujumchi Neymar sobiq jamoadoshlari Lionel Messi va Luis Suares safiga qoʻshilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq sobiq hujumchi Juzeppe Rossi GOAL nashriga bergan intervyusida bu kabi transferlar Shimoliy Amerika ligasining sport darajasiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, soʻnggi yillarda Major League Soccer (MLS) chempionati dunyoga tanilgan yulduzlarni jalb qilish orqali oʻziga boʻlgan eʼtiborni keskin oshirib kelmoqda. Devid Bekhem va Stiven Jerrarddan tortib Zlatan Ibrahimovich hamda Ueyn Runi kabi mashhur futbolchilar AQSh orzusini amalga oshirishgan. 2023-yilda esa sakkiz karra Oltin toʻp sohibi Lionel Messi ham okean ortiga yoʻl olib, liga tarixidagi eng asosiy jozibaga aylandi va uning ortidan bir nechta tanish chehralar ham Mayamiga koʻchib oʻtdi.

Goal.com xabar berishicha, Neymar oʻz vatani — Santosdagi ogʻir davrdan soʻng Florida shtatiga yoʻl olishi mumkin boʻlgan navbatdagi nomzod sifatida tilga olinmoqda. Marketing nuqtai nazaridan qaraganda, Braziliya terma jamoasining barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurarini jalb qilish liganing ommaviyligini oshirish uchun juda kuchli qadam hisoblanadi. Biroq hozirda 34 yoshni qarshilayotgan futbolchi soʻnggi vaqtlarda klub va terma jamoa safida jarohatlar hamda oʻyin amaliyoti yoʻqligi sababli qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

MLS taraqqiyoti va marketing strategiyasi

BetBrothers bilan hamkorlikda intervyu bergan sobiq hujumchi Juzeppe Rossi AQSh chempionatining transfer siyosatini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, MLS rahbariyati faqatgina shov-shuv va marketing ortidan quvib, asosiy muammoni — maydondagi oʻyin sifatini unutmoqda. Agar maqsad Yevropaning kuchli beshlik ligalari darajasiga yetish boʻlsa, bu yoʻnalishdagi harakatlar juda sekin amalga oshirilmoqda.

Neymarning Lionel Messi va Luis Suares bilan yana bir jamoada jamlanishi futbol muxlislari uchun nostaljik va qiziqarli koʻrinishi mumkin. Shunga qaramay, mutaxassis bu kabi qadamlar chempionatning umumiy saviyasini koʻtarishga xizmat qilmasligini taʼkidladi. Liga rahbariyati futbolning haqiqiy standartlaridan koʻra ijtimoiy tarmoqlardagi bosishlar va koʻrishlar soniga koʻproq eʼtibor qaratayotgani tanqid ostiga olindi.

Hozircha Neymarning AQShga koʻchib oʻtishi rasman tasdiqlangani yoʻq, biroq transfer boʻyicha mish-mishlar toʻxtamayapti. Inter Miami klubi tarkibida yulduzlar yigʻilishi jamoaning tijoriy muvaffaqiyatini taʼminlasa-da, sport mutaxassislarining fikricha, bunday yondashuv uzoq muddatda chempionat rivojiga toʻsqinlik qilishi mumkin.

NeymarLionel MessiLuis SuaresInter MiamiMLS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 19:01Milan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandiMilan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandiBugun, 17:15Milan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiMilan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiBugun, 16:55Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarErling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarBugun, 16:50«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!Bugun, 16:01«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi