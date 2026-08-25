Neymarning Inter Miamiʼga oʻtishi MLS uchun xato boʻlishi mumkin
AQShning Inter Miami klubi atrofida yana bir yulduz futbolchining ehtimoliy transferi boʻyicha muhokamalar qizgʻin tus olmoqda. Ayni paytda braziliyalik hujumchi Neymar sobiq jamoadoshlari Lionel Messi va Luis Suares safiga qoʻshilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq sobiq hujumchi Juzeppe Rossi GOAL nashriga bergan intervyusida bu kabi transferlar Shimoliy Amerika ligasining sport darajasiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, soʻnggi yillarda Major League Soccer (MLS) chempionati dunyoga tanilgan yulduzlarni jalb qilish orqali oʻziga boʻlgan eʼtiborni keskin oshirib kelmoqda. Devid Bekhem va Stiven Jerrarddan tortib Zlatan Ibrahimovich hamda Ueyn Runi kabi mashhur futbolchilar AQSh orzusini amalga oshirishgan. 2023-yilda esa sakkiz karra Oltin toʻp sohibi Lionel Messi ham okean ortiga yoʻl olib, liga tarixidagi eng asosiy jozibaga aylandi va uning ortidan bir nechta tanish chehralar ham Mayamiga koʻchib oʻtdi.
Goal.com xabar berishicha, Neymar oʻz vatani — Santosdagi ogʻir davrdan soʻng Florida shtatiga yoʻl olishi mumkin boʻlgan navbatdagi nomzod sifatida tilga olinmoqda. Marketing nuqtai nazaridan qaraganda, Braziliya terma jamoasining barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurarini jalb qilish liganing ommaviyligini oshirish uchun juda kuchli qadam hisoblanadi. Biroq hozirda 34 yoshni qarshilayotgan futbolchi soʻnggi vaqtlarda klub va terma jamoa safida jarohatlar hamda oʻyin amaliyoti yoʻqligi sababli qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
MLS taraqqiyoti va marketing strategiyasiBetBrothers bilan hamkorlikda intervyu bergan sobiq hujumchi Juzeppe Rossi AQSh chempionatining transfer siyosatini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, MLS rahbariyati faqatgina shov-shuv va marketing ortidan quvib, asosiy muammoni — maydondagi oʻyin sifatini unutmoqda. Agar maqsad Yevropaning kuchli beshlik ligalari darajasiga yetish boʻlsa, bu yoʻnalishdagi harakatlar juda sekin amalga oshirilmoqda.
Neymarning Lionel Messi va Luis Suares bilan yana bir jamoada jamlanishi futbol muxlislari uchun nostaljik va qiziqarli koʻrinishi mumkin. Shunga qaramay, mutaxassis bu kabi qadamlar chempionatning umumiy saviyasini koʻtarishga xizmat qilmasligini taʼkidladi. Liga rahbariyati futbolning haqiqiy standartlaridan koʻra ijtimoiy tarmoqlardagi bosishlar va koʻrishlar soniga koʻproq eʼtibor qaratayotgani tanqid ostiga olindi.
Hozircha Neymarning AQShga koʻchib oʻtishi rasman tasdiqlangani yoʻq, biroq transfer boʻyicha mish-mishlar toʻxtamayapti. Inter Miami klubi tarkibida yulduzlar yigʻilishi jamoaning tijoriy muvaffaqiyatini taʼminlasa-da, sport mutaxassislarining fikricha, bunday yondashuv uzoq muddatda chempionat rivojiga toʻsqinlik qilishi mumkin.
…