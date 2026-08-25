Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?

·141·Dunyo
Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?

25 avgust kuni ertalab Moskvaning «Vnukovo» xalqaro aeroportida xalqaro diplomatik va harbiy doiralar e’tiborini tortgan favqulodda voqea yuz berdi. AQSH Harbiy-havo kuchlariga tegishli bo‘lgan ulkan Boeing C-17 Globemaster III harbiy-transport samolyoti Rossiya poytaxtiga kelib qo‘ndi.

Flightradar24 aviatsiya monitoringi xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, bort raqami RCH4555 bo‘lgan mazkur Amerika harbiy havo kemasi Moskvaga yetib kelishdan avval Latviya poytaxti Riga shahrida bo‘lgan va ekspertlar taxminiga ko‘ra, u yerda parvoz oldidan yonilg‘i quyib olgan.

Putin va Tramp uchrashuviga tayyorgarlikmi?

Rossiyalik harbiy ekspert, aviatsiya general-mayori Vladimir Popov «Gazeta.Ru» nashri bilan suhbatda ushbu kutilmagan reys sabablari bo‘yicha muhim tahliliy taxminlarni ilgari surdi:

  • Maxsus delegatsiya tashrifi: Popovning fikricha, Amerika harbiy samolyoti Moskvaga ikki davlat rahbarlari — Vladimir Putin va Donald Tramp o‘rtasidagi ehtimoliy oliy darajadagi sammitga tayyorgarlik ko‘ruvchi maxsus muzokarachilar guruhini olib kelgan bo‘lishi mumkin;

  • Diplomatlar va harbiylar: Samolyot bortida muammoli masalalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri hal qilishga vakolatli bo‘lgan diplomatik korpus yoki harbiy idora vakillari kelgan bo‘lishi ehtimoli yuqori.

«Agar biror jiddiy va murakkab muammoni hal qilmoqchi bo‘lsangiz, telefon go‘shagini ko‘tarmaysiz, balki sizni kutib olib, yuzma-yuz muloqot qiladigan vakillarni jo‘natasiz», — deya ta’kidladi general-mayor.

Ukraina bo‘yicha yashirin muzokaralar

Ekspertning ta’kidlashicha, ayni paytda parda ortida Ukraina mojarosini hal qilish va kelajakdagi ehtimoliy tinchlik shartlarini kelishib olish bo‘yicha faol muloqotlar davom etmoqda.

Amerika harbiy samolyotining to‘g‘ridan to‘g‘ri Moskvaga uchib kelishi Vashington va Moskva o‘rtasida oliy darajadagi muloqotlar uchun dastlabki zamin tayyorlanayotgani hamda kun tartibidagi eng dolzarb harbiy-siyosiy masalalar yuzma-yuz muhokama qilinayotganining belgisi bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Bugun, 19:25Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiQuyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiBugun, 19:00Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 18:40Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?Bugun, 17:57Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiFransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiBugun, 16:47Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi