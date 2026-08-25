Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?
25 avgust kuni ertalab Moskvaning «Vnukovo» xalqaro aeroportida xalqaro diplomatik va harbiy doiralar e’tiborini tortgan favqulodda voqea yuz berdi. AQSH Harbiy-havo kuchlariga tegishli bo‘lgan ulkan Boeing C-17 Globemaster III harbiy-transport samolyoti Rossiya poytaxtiga kelib qo‘ndi.
Flightradar24 aviatsiya monitoringi xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, bort raqami RCH4555 bo‘lgan mazkur Amerika harbiy havo kemasi Moskvaga yetib kelishdan avval Latviya poytaxti Riga shahrida bo‘lgan va ekspertlar taxminiga ko‘ra, u yerda parvoz oldidan yonilg‘i quyib olgan.
Putin va Tramp uchrashuviga tayyorgarlikmi?
Rossiyalik harbiy ekspert, aviatsiya general-mayori Vladimir Popov «Gazeta.Ru» nashri bilan suhbatda ushbu kutilmagan reys sabablari bo‘yicha muhim tahliliy taxminlarni ilgari surdi:
Maxsus delegatsiya tashrifi: Popovning fikricha, Amerika harbiy samolyoti Moskvaga ikki davlat rahbarlari — Vladimir Putin va Donald Tramp o‘rtasidagi ehtimoliy oliy darajadagi sammitga tayyorgarlik ko‘ruvchi maxsus muzokarachilar guruhini olib kelgan bo‘lishi mumkin;
Diplomatlar va harbiylar: Samolyot bortida muammoli masalalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri hal qilishga vakolatli bo‘lgan diplomatik korpus yoki harbiy idora vakillari kelgan bo‘lishi ehtimoli yuqori.
«Agar biror jiddiy va murakkab muammoni hal qilmoqchi bo‘lsangiz, telefon go‘shagini ko‘tarmaysiz, balki sizni kutib olib, yuzma-yuz muloqot qiladigan vakillarni jo‘natasiz», — deya ta’kidladi general-mayor.
Ukraina bo‘yicha yashirin muzokaralar
Ekspertning ta’kidlashicha, ayni paytda parda ortida Ukraina mojarosini hal qilish va kelajakdagi ehtimoliy tinchlik shartlarini kelishib olish bo‘yicha faol muloqotlar davom etmoqda.
Amerika harbiy samolyotining to‘g‘ridan to‘g‘ri Moskvaga uchib kelishi Vashington va Moskva o‘rtasida oliy darajadagi muloqotlar uchun dastlabki zamin tayyorlanayotgani hamda kun tartibidagi eng dolzarb harbiy-siyosiy masalalar yuzma-yuz muhokama qilinayotganining belgisi bo‘lishi mumkin.
…