Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdi
25 avgustga o‘tar kechasi Quyoshda kuchli chaqnashlar qayd etildi. Olimlarning ta’kidlashicha, bunday portlashlar kelgusida Yerda geomagnit bo‘ronlar yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin.
Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi ma’lumotlariga ko‘ra, yarim tundan boshlab Quyosh faolligi keskin oshgan. Xabar e’lon qilingan paytga kelib, M darajasidagi uchta kuchli chaqnash kuzatilgan. Ular besh pog‘onali tasnifda yuqori darajadagi portlashlar qatoriga kiradi.
Mutaxassislarning qayd etishicha, Quyosh yuzasida kutilmaganda yirik faol markaz yana faollashgan. Eng e’tiborlisi, ushbu markaz ayni vaqtda Yerga qaragan Quyosh diskining markaziy qismida joylashgan. Shu sababli undan yuz berishi mumkin bo‘lgan kuchli portlashlar Yerga bevosita ta’sir ko‘rsatishi ehtimoli mavjud.
Mazkur Quyosh dog‘lari guruhi mutaxassislar tomonidan qariyb bir haftadan beri kuzatib kelinayotgan edi. Biroq so‘nggi kunlarda uning faolligi sezilarli darajada pasaygani sababli markaz energiyasini sarflab bo‘lgan, degan taxmin paydo bo‘lgan. Yangi chaqnashlar esa bu farazni inkor etdi.
Hozircha Quyoshdan Yer tomon plazma otilib chiqishi yoki geomagnit bo‘ron boshlanishi bo‘yicha aniq prognoz berilmagan. Shunga qaramay, bunday hodisa ehtimoli saqlanib qolmoqda.
Olimlarning ta’kidlashicha, hozircha eng kuchli darajadagi chaqnashlar qayd etilmagan. Shu bois vaziyatni tarixiy rekord darajadagi hodisa sifatida baholashga asos yo‘q. Biroq yaqin kunlarda Quyosh faolligining qanday rivojlanishi diqqat bilan kuzatiladi.
Mutaxassislar aynan 25 avgust kuni vaziyatning vaqtinchalik faollik ekanligi yoki chaqnashlar yanada kuchayishini aniqlash nuqtayi nazaridan muhim bo‘lishini ta’kidlamoqda.
…