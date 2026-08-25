Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdi

·30·Dunyo
Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdi

25 avgustga o‘tar kechasi Quyoshda kuchli chaqnashlar qayd etildi. Olimlarning ta’kidlashicha, bunday portlashlar kelgusida Yerda geomagnit bo‘ronlar yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi ma’lumotlariga ko‘ra, yarim tundan boshlab Quyosh faolligi keskin oshgan. Xabar e’lon qilingan paytga kelib, M darajasidagi uchta kuchli chaqnash kuzatilgan. Ular besh pog‘onali tasnifda yuqori darajadagi portlashlar qatoriga kiradi.

Mutaxassislarning qayd etishicha, Quyosh yuzasida kutilmaganda yirik faol markaz yana faollashgan. Eng e’tiborlisi, ushbu markaz ayni vaqtda Yerga qaragan Quyosh diskining markaziy qismida joylashgan. Shu sababli undan yuz berishi mumkin bo‘lgan kuchli portlashlar Yerga bevosita ta’sir ko‘rsatishi ehtimoli mavjud.

Mazkur Quyosh dog‘lari guruhi mutaxassislar tomonidan qariyb bir haftadan beri kuzatib kelinayotgan edi. Biroq so‘nggi kunlarda uning faolligi sezilarli darajada pasaygani sababli markaz energiyasini sarflab bo‘lgan, degan taxmin paydo bo‘lgan. Yangi chaqnashlar esa bu farazni inkor etdi.

Hozircha Quyoshdan Yer tomon plazma otilib chiqishi yoki geomagnit bo‘ron boshlanishi bo‘yicha aniq prognoz berilmagan. Shunga qaramay, bunday hodisa ehtimoli saqlanib qolmoqda.

Olimlarning ta’kidlashicha, hozircha eng kuchli darajadagi chaqnashlar qayd etilmagan. Shu bois vaziyatni tarixiy rekord darajadagi hodisa sifatida baholashga asos yo‘q. Biroq yaqin kunlarda Quyosh faolligining qanday rivojlanishi diqqat bilan kuzatiladi.

Mutaxassislar aynan 25 avgust kuni vaziyatning vaqtinchalik faollik ekanligi yoki chaqnashlar yanada kuchayishini aniqlash nuqtayi nazaridan muhim bo‘lishini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Bugun, 19:25Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 18:40Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?Bugun, 17:57Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?Bugun, 17:50Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiFransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiBugun, 16:47Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi