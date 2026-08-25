Max milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildi
Max messenjeri foydalanuvchilariga bitta ilova doirasida bir nechta akkauntdan foydalanish imkonini beruvchi yangi funksiyani joriy etdi. Endilikda Android operatsion tizimida ishlaydigan qurilmalar egalari shaxsiy va ishga oid yozishmalarni qulay tarzda ajratib turish uchun ikkinchi profilni ulashlari va ular oʻrtasida maʼlumotlarni qayta kiritmasdan osonlikcha oʻtishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Funksiyaning ishlash tartibi va sozlash jarayoniixbt.com maʼlumotiga koʻra, qoʻshimcha profilni ulash jarayoni oddiy bosqichlardan iborat boʻlib, u koʻp vaqt olmaydi. Buning uchun avvalo ilovani RuStore orqali soʻnggi versiyagacha yangilab olish talab etiladi. Shundan soʻng ilova sozlamalariga kirib, tegishli boʻlimni tanlash kifoya qiladi.
Yangi akkauntni qoʻshish tartibi quyidagi amallarni oʻz ichiga oladi:
- Max ilovasidagi «Sozlamalar» boʻlimiga oʻtish
- «Добавить профиль» bandini tanlash
- Ikkinchi profil uchun moʻljallangan telefon raqamini kiritish
- SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini kiritish
- Ikki bosqichli autentifikatsiya parolini kiritish
Platformalararo imkoniyatlar va kelgusi rejalarHozirgi vaqtda koʻp profilli tizim faqatgina Android qurilmalari foydalanuvchilari uchun foydalanishga topshirilgan. Biroq kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yaqin kelajakda ushbu qulaylikni veb-versiya hamda ilovaning kompyuterlar uchun moʻljallangan debyut versiyalarida ham joriy etish rejalashtirilgan.
Maʼlumot uchun, Max messenjerida foydalanuvchilar uchun kundalik muloqotni taʼminlovchi keng koʻlamli imkoniyatlar yaratilgan. Xususan, platformada oddiy chatlar, ovozli va videoqoʻngʻiroqlar, ovozli xabarlar almashish, yirik hajvdagi fayllarni uzatish hamda pul oʻtkazmalarini amalga oshirish funksiyalari mavjud.
Shuningdek, xizmat doirasida zamonaviy axborot kanallari va turli mini-ilovalar faoliyati ham sinovdan oʻtkazilmoqda. Kompaniya taqdim etgan rasmiy koʻrsatkichlarga koʻra, joriy yilning avgust oyi boshidagi holatga koʻra, Max platformasida roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilarning umumiy soni 130 milliondan oshib ketgan.
…