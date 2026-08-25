Max milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildi

·24·Texno
Max milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildi

Max messenjeri foydalanuvchilariga bitta ilova doirasida bir nechta akkauntdan foydalanish imkonini beruvchi yangi funksiyani joriy etdi. Endilikda Android operatsion tizimida ishlaydigan qurilmalar egalari shaxsiy va ishga oid yozishmalarni qulay tarzda ajratib turish uchun ikkinchi profilni ulashlari va ular oʻrtasida maʼlumotlarni qayta kiritmasdan osonlikcha oʻtishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Funksiyaning ishlash tartibi va sozlash jarayoni

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qoʻshimcha profilni ulash jarayoni oddiy bosqichlardan iborat boʻlib, u koʻp vaqt olmaydi. Buning uchun avvalo ilovani RuStore orqali soʻnggi versiyagacha yangilab olish talab etiladi. Shundan soʻng ilova sozlamalariga kirib, tegishli boʻlimni tanlash kifoya qiladi.

Yangi akkauntni qoʻshish tartibi quyidagi amallarni oʻz ichiga oladi:

  • Max ilovasidagi «Sozlamalar» boʻlimiga oʻtish
  • «Добавить профиль» bandini tanlash
  • Ikkinchi profil uchun moʻljallangan telefon raqamini kiritish
  • SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini kiritish
  • Ikki bosqichli autentifikatsiya parolini kiritish
Barcha bosqichlar muvaffaqiyatli yakunlangach, yangi profil ilova sozlamalarida paydo boʻladi va foydalanuvchi uni zarur paytda faollashtirishi mumkin boʻladi.

Platformalararo imkoniyatlar va kelgusi rejalar

Hozirgi vaqtda koʻp profilli tizim faqatgina Android qurilmalari foydalanuvchilari uchun foydalanishga topshirilgan. Biroq kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yaqin kelajakda ushbu qulaylikni veb-versiya hamda ilovaning kompyuterlar uchun moʻljallangan debyut versiyalarida ham joriy etish rejalashtirilgan.

Maʼlumot uchun, Max messenjerida foydalanuvchilar uchun kundalik muloqotni taʼminlovchi keng koʻlamli imkoniyatlar yaratilgan. Xususan, platformada oddiy chatlar, ovozli va videoqoʻngʻiroqlar, ovozli xabarlar almashish, yirik hajvdagi fayllarni uzatish hamda pul oʻtkazmalarini amalga oshirish funksiyalari mavjud.

Shuningdek, xizmat doirasida zamonaviy axborot kanallari va turli mini-ilovalar faoliyati ham sinovdan oʻtkazilmoqda. Kompaniya taqdim etgan rasmiy koʻrsatkichlarga koʻra, joriy yilning avgust oyi boshidagi holatga koʻra, Max platformasida roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilarning umumiy soni 130 milliondan oshib ketgan.

Max messenjeriAndroidMultiakkauntTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiBugun, 19:29Apple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiApple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiBugun, 19:21Apple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiBugun, 18:52Rossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiRossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiBugun, 16:55Roskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiRoskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiBugun, 16:21Samsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiSamsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi