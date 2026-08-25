Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdi

·2·Texno
Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdi

Apple kompaniyasi oʻzining eng ixcham desktop kompyuterlari oilasini sezilarli darajada yangilab, Mac mini qurilmalarining yangi avlodini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar kuchliroq protsessor va grafik yadrolar, zamonaviy tarmoq interfeyslari hamda sunʼiy intellekt imkoniyatlarini oʻz ichiga olgan macOS 27 Golden Gate operatsion tizimi bilan jihozlangan. Yangi ixcham alyuminiy korpusda taqdim etilgan kompyuterlarning boshlangʻich narxi M6 chipidagi versiya uchun 900 dollarni tashkil qilsa, M5 Pro bazasidagi modellar 1700 dollardan boshlanadi. Taʼlim sohasi vakillari va talabalar uchun esa 100 dollar miqdorida chegirma taqdim etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy texnik xususiyatlar va Apple M6 imkoniyatlari

Asosiy Apple M6 chipi 12 yadroli protsessor va 12 yadroli grafik protsessorga ega boʻlib, bu avvalgi avlodga nisbatan ikki turgʻun yadroni koʻp deganidir. Har bir grafik yadroda maxsus «neyron akseleratorlari» mavjudligi sababli, Apple sunʼiy intellekt vazifalarida toʻrt martagacha, grafik tezligida esa M4 chipli Mac miniʼga nisbatan ikki martagacha oʻsishni eʼlon qilmoqda. CPU unumdorligi esa 40 foizga oshgan. Birlashtirilgan xotiraning oʻtkazish qobiliyati soniyasiga 170 gigabaytni tashkil etib, standart konfiguratsiyada 16 gigabayt, maksimal hajmda esa 32 gigabaytgacha yetkaziladi.

Kompaniyaning ichki test natijalariga koʻra, M6 bazasidagi Mac mini katta til modellarining (LLM) soʻrovlarini LM Studio dasturida M4 avlodidan 4,8 barobar, M1 qurilmalaridan esa 13,5 barobar tezroq qayta ishlaydi. Microsoft Excelʼdagi hisob-kitoblar 1,5 baravargacha tezlashgan boʻlsa, nurlarni kuzatish (ray tracing) texnologiyasiga ega Cyberpunk 2077 oʻyinining unumdorligi ikki barobar oshgan.

M5 Pro chipli ilgʻor modifikatsiya va ulanish imkoniyatlari

Yanada ogʻir va professional vazifalar uchun moʻljallangan M5 Pro versiyasi 18 tagacha protsessor yadrosi va uchinchi avlod apparatli nurlarni kuzatishga ega 20 yadroli GPU bilan taʼminlangan. Ushbu modelda birlashtirilgan xotiraning maksimal hajmi 64 gigabaytgacha, oʻtkazish qobiliyati esa soniyasiga 307 gigabaytgacha yetadi. Apple fikricha, bu versiya lokal ravishda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish, ilovalarni ishlab chiqish, 3D-grafika, ilmiy hisob-kitoblar va ProRes RAW videolavhalarini montaj qilish uchun juda mos keladi.

Tarmoq imkoniyatlari va tashqi qurilmalarni ulash borasida ham sezilarli qadamlar tashlandi. Ikkala yangi Mac mini modeli ham Wi-Fi 7, Bluetooth 6 va bazaviy versiyada 2,5 Gbit/s tezlikdagi Ethernet interfeysi bilan jihozlangan. Old panelda ikkita USB-C porti va 3,5 mm audiochiqish mavjud. M6 chipli Mac mini uchta Thunderbolt 4 portiga ega boʻlsa, M5 Pro versiyasi tezroq ishlaydigan uchta Thunderbolt 5 portini olgan. Shuningdek, HDMI va Ethernet portlari ham mavjud boʻlib, Thunderbolt 5 yordamida bir nechta Mac mini qurilmalarini yirik lokal sunʼiy intellekt modellari ustida ishlash uchun oʻzaro birlashtirish mumkin.

Qurilmalar yangi Siri AI yordamchisiga ega macOS 27 Golden Gate boshqaruvi ostida ishlaydi. Sunʼiy intellekt foydalanuvchining xabarlari, elektron pochtasi va fotosuratlaridagi kontentga kira oladi, Spotlight bilan integratsiyalashgan hamda ekrandagi maʼlumotlar boʻyicha savollar berish imkonini beruvchi Visual Intelligence funksiyasini taqdim etadi. Hozirda yangi Mac mini kompyuterlariga dastlabki buyurtmalar ochilgan boʻlib, ularni yetkazib berish ishlari 22-sentabrdan boshlanishi rejalashtirilgan.

AppleMac miniM6M5 ProTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiApple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiBugun, 19:21Apple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiBugun, 18:52Max milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildiBugun, 18:29Rossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiRossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiBugun, 16:55Roskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiRoskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiBugun, 16:21Samsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiSamsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi