Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdi
Apple kompaniyasi oʻzining eng ixcham desktop kompyuterlari oilasini sezilarli darajada yangilab, Mac mini qurilmalarining yangi avlodini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar kuchliroq protsessor va grafik yadrolar, zamonaviy tarmoq interfeyslari hamda sunʼiy intellekt imkoniyatlarini oʻz ichiga olgan macOS 27 Golden Gate operatsion tizimi bilan jihozlangan. Yangi ixcham alyuminiy korpusda taqdim etilgan kompyuterlarning boshlangʻich narxi M6 chipidagi versiya uchun 900 dollarni tashkil qilsa, M5 Pro bazasidagi modellar 1700 dollardan boshlanadi. Taʼlim sohasi vakillari va talabalar uchun esa 100 dollar miqdorida chegirma taqdim etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy texnik xususiyatlar va Apple M6 imkoniyatlariAsosiy Apple M6 chipi 12 yadroli protsessor va 12 yadroli grafik protsessorga ega boʻlib, bu avvalgi avlodga nisbatan ikki turgʻun yadroni koʻp deganidir. Har bir grafik yadroda maxsus «neyron akseleratorlari» mavjudligi sababli, Apple sunʼiy intellekt vazifalarida toʻrt martagacha, grafik tezligida esa M4 chipli Mac miniʼga nisbatan ikki martagacha oʻsishni eʼlon qilmoqda. CPU unumdorligi esa 40 foizga oshgan. Birlashtirilgan xotiraning oʻtkazish qobiliyati soniyasiga 170 gigabaytni tashkil etib, standart konfiguratsiyada 16 gigabayt, maksimal hajmda esa 32 gigabaytgacha yetkaziladi.
Kompaniyaning ichki test natijalariga koʻra, M6 bazasidagi Mac mini katta til modellarining (LLM) soʻrovlarini LM Studio dasturida M4 avlodidan 4,8 barobar, M1 qurilmalaridan esa 13,5 barobar tezroq qayta ishlaydi. Microsoft Excelʼdagi hisob-kitoblar 1,5 baravargacha tezlashgan boʻlsa, nurlarni kuzatish (ray tracing) texnologiyasiga ega Cyberpunk 2077 oʻyinining unumdorligi ikki barobar oshgan.
M5 Pro chipli ilgʻor modifikatsiya va ulanish imkoniyatlariYanada ogʻir va professional vazifalar uchun moʻljallangan M5 Pro versiyasi 18 tagacha protsessor yadrosi va uchinchi avlod apparatli nurlarni kuzatishga ega 20 yadroli GPU bilan taʼminlangan. Ushbu modelda birlashtirilgan xotiraning maksimal hajmi 64 gigabaytgacha, oʻtkazish qobiliyati esa soniyasiga 307 gigabaytgacha yetadi. Apple fikricha, bu versiya lokal ravishda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish, ilovalarni ishlab chiqish, 3D-grafika, ilmiy hisob-kitoblar va ProRes RAW videolavhalarini montaj qilish uchun juda mos keladi.
Tarmoq imkoniyatlari va tashqi qurilmalarni ulash borasida ham sezilarli qadamlar tashlandi. Ikkala yangi Mac mini modeli ham Wi-Fi 7, Bluetooth 6 va bazaviy versiyada 2,5 Gbit/s tezlikdagi Ethernet interfeysi bilan jihozlangan. Old panelda ikkita USB-C porti va 3,5 mm audiochiqish mavjud. M6 chipli Mac mini uchta Thunderbolt 4 portiga ega boʻlsa, M5 Pro versiyasi tezroq ishlaydigan uchta Thunderbolt 5 portini olgan. Shuningdek, HDMI va Ethernet portlari ham mavjud boʻlib, Thunderbolt 5 yordamida bir nechta Mac mini qurilmalarini yirik lokal sunʼiy intellekt modellari ustida ishlash uchun oʻzaro birlashtirish mumkin.
Qurilmalar yangi Siri AI yordamchisiga ega macOS 27 Golden Gate boshqaruvi ostida ishlaydi. Sunʼiy intellekt foydalanuvchining xabarlari, elektron pochtasi va fotosuratlaridagi kontentga kira oladi, Spotlight bilan integratsiyalashgan hamda ekrandagi maʼlumotlar boʻyicha savollar berish imkonini beruvchi Visual Intelligence funksiyasini taqdim etadi. Hozirda yangi Mac mini kompyuterlariga dastlabki buyurtmalar ochilgan boʻlib, ularni yetkazib berish ishlari 22-sentabrdan boshlanishi rejalashtirilgan.
…