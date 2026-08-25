Lamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladi

·1·Sport
Lamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladi

Ispaniyaning «Barselona» klubi futbolchisi Lamin Yamal va uning sevgilisi Ines Garsiya munosabatlarida yangi bosqich boshlangani aytilmoqda. Ma’lum bo‘lishicha, juftlik bir uyda yashay boshlagan. Bu haqda jurnalist Sandra Aladro ma’lum qildi.

Jurnalistning ta’kidlashicha, bloger Ines Garsiya Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamin Yamal yashaydigan uyga ko‘chib o‘tgan. Aladroning aytishicha, Garsiya Torredagi Talavera-de-la-Reynada joylashgan uyini tark etib, futbolchi bilan birga yashashga qaror qilgan.

«U Torredagi Talavera-de-la-Reynadagi uyini tark etib, Lamin bilan birga yashay boshladi. Ular juda baxtli. U Laminning butun oilasi bilan tanish va ularni tug‘ilgan kunidagi ziyofatga taklif qildi. U telbalarcha oshiq», — dedi Aladro «Vamos a Ver» dasturida.

Ayni vaqtda Yamal Jerar Pike va Shakiraning sobiq qarorgohida istiqomat qilmoqda. Jurnalistning so‘zlariga ko‘ra, mazkur uy bir nechta oilani joylashtirish imkoniyatiga ega bo‘lgan keng qarorgoh hisoblanadi.

«Bu uy bir nechta oilani joylashtirish uchun mo‘ljallangan. Har kuni amakivachcha yoki boshqa qarindosh tashrif buyuradi. Ularning maqsadi, ehtimol, barcha yaqinlarini o‘z atrofiga to‘plashdir», — deya tushuntirdi Aladro.

Shu tariqa, Yamal va Ines Garsiyaning munosabatlari yana bir bosqichga o‘tgani haqida xabarlar tarqaldi. Biroq bu ma’lumotlar jurnalistning bayonotlariga asoslangan.

Ma’lumot uchun, Lamin Yamal «Barselona» safida La Liganing yangi mavsumidagi dastlabki uchrashuvda jamoaning eng past baholangan futbolchisi bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 19:01Neymarning Inter Miamiʼga oʻtishi MLS uchun xato boʻlishi mumkinNeymarning Inter Miamiʼga oʻtishi MLS uchun xato boʻlishi mumkinBugun, 18:10Milan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandiMilan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandiBugun, 17:15Milan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiMilan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiBugun, 16:55Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarErling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarBugun, 16:50«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!Bugun, 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi