Lamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladi
Ispaniyaning «Barselona» klubi futbolchisi Lamin Yamal va uning sevgilisi Ines Garsiya munosabatlarida yangi bosqich boshlangani aytilmoqda. Ma’lum bo‘lishicha, juftlik bir uyda yashay boshlagan. Bu haqda jurnalist Sandra Aladro ma’lum qildi.
Jurnalistning ta’kidlashicha, bloger Ines Garsiya Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamin Yamal yashaydigan uyga ko‘chib o‘tgan. Aladroning aytishicha, Garsiya Torredagi Talavera-de-la-Reynada joylashgan uyini tark etib, futbolchi bilan birga yashashga qaror qilgan.
«U Torredagi Talavera-de-la-Reynadagi uyini tark etib, Lamin bilan birga yashay boshladi. Ular juda baxtli. U Laminning butun oilasi bilan tanish va ularni tug‘ilgan kunidagi ziyofatga taklif qildi. U telbalarcha oshiq», — dedi Aladro «Vamos a Ver» dasturida.
Ayni vaqtda Yamal Jerar Pike va Shakiraning sobiq qarorgohida istiqomat qilmoqda. Jurnalistning so‘zlariga ko‘ra, mazkur uy bir nechta oilani joylashtirish imkoniyatiga ega bo‘lgan keng qarorgoh hisoblanadi.
«Bu uy bir nechta oilani joylashtirish uchun mo‘ljallangan. Har kuni amakivachcha yoki boshqa qarindosh tashrif buyuradi. Ularning maqsadi, ehtimol, barcha yaqinlarini o‘z atrofiga to‘plashdir», — deya tushuntirdi Aladro.
Shu tariqa, Yamal va Ines Garsiyaning munosabatlari yana bir bosqichga o‘tgani haqida xabarlar tarqaldi. Biroq bu ma’lumotlar jurnalistning bayonotlariga asoslangan.
Ma’lumot uchun, Lamin Yamal «Barselona» safida La Liganing yangi mavsumidagi dastlabki uchrashuvda jamoaning eng past baholangan futbolchisi bo‘lgan.
…