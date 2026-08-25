«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?

·24·Sport
«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?

Yozgi transfer oynasining so‘nggi kunlarida Angliya futbolida kutilmagan va juda qiziqarli voqealar rivoji kuzatilmoqda. «Liverpul» hujumchisi Kodi Gakpo Premer-liganing ikki top-klubi o‘rtasidagi asosiy nishonga aylandi.

Taniqli insayder va jurnalist Munir Bualin ijtimoiy tarmoqlarda xabar berishicha, 27 yoshli niderlandiyalik yulduzga bir vaqtning o‘zida Londonning «Tottenxem» hamda Manchesterning «Siti» klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda.

«Tottenxem»ning 60 millionlik taklifi va «Liverpul»ning rad javobi

London klubi birinchilardan bo‘lib aniq qadam tashladi, ammo mersisaydliklar qarshiligiga duch keldi:

  • Ilk rasmiy taklif: «Tottenxem» rahbariyati niderlandiyalik vinger uchun mersisaydliklar hisobiga 60 million funt sterling (taxminan 70 million yevrodan ortiq) taklif qildi;

  • Mersisaydliklar pozitsiyasi: «Liverpul» rahbariyati ushbu mablag‘ni futbolchining haqiqiy bozor qiymatiga mos kelmaydi deb hisobladi va transferni darhol rad etdi;

  • Yangilangan taklif tayyorlanmoqda: «Shporlar» taslim bo‘lish niyatida emas va ayni paytda Gakpo uchun narxi yanada oshirilgan ikkinchi taklif paketini tayyorlamoqda.

«Manchester Siti» poygaga qo‘shilmoqda

Vaziyatni yanada qiziqarli qilgan jihat — chempionlik uchun kurashayotgan «Manchester Siti»ning kutilmagan aralashuvi bo‘ldi:

  • Gvardiola rejasi: «Shaharliklar» hujum qanotlari va markazdagi raqobatni kuchaytirish uchun Gakponing universalligini yuqori baholamoqda;

  • Rasmiy so‘rov kutilmoqda: Manba ma’lumotlariga ko‘ra, yaqin kunlar ichida Manchester klubi ham «Liverpul»ga rasmiy va moliyaviy jihatdan ancha jozibador taklif yo‘llashni rejalashtirmoqda.

Kodi Gakponing qarori va «Liverpul»ning yakuniy talablari ushbu transfer oynasining eng yirik va shov-shuvli ichki kelishuvlaridan birini hal qilib berishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 19:32Neymarning Inter Miamiʼga oʻtishi MLS uchun xato boʻlishi mumkinNeymarning Inter Miamiʼga oʻtishi MLS uchun xato boʻlishi mumkinBugun, 18:10Milan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandiMilan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandiBugun, 17:15Milan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiMilan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiBugun, 16:55Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarErling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarBugun, 16:50«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!Bugun, 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi