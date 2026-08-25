«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?
Yozgi transfer oynasining so‘nggi kunlarida Angliya futbolida kutilmagan va juda qiziqarli voqealar rivoji kuzatilmoqda. «Liverpul» hujumchisi Kodi Gakpo Premer-liganing ikki top-klubi o‘rtasidagi asosiy nishonga aylandi.
Taniqli insayder va jurnalist Munir Bualin ijtimoiy tarmoqlarda xabar berishicha, 27 yoshli niderlandiyalik yulduzga bir vaqtning o‘zida Londonning «Tottenxem» hamda Manchesterning «Siti» klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda.
«Tottenxem»ning 60 millionlik taklifi va «Liverpul»ning rad javobi
London klubi birinchilardan bo‘lib aniq qadam tashladi, ammo mersisaydliklar qarshiligiga duch keldi:
Ilk rasmiy taklif: «Tottenxem» rahbariyati niderlandiyalik vinger uchun mersisaydliklar hisobiga 60 million funt sterling (taxminan 70 million yevrodan ortiq) taklif qildi;
Mersisaydliklar pozitsiyasi: «Liverpul» rahbariyati ushbu mablag‘ni futbolchining haqiqiy bozor qiymatiga mos kelmaydi deb hisobladi va transferni darhol rad etdi;
Yangilangan taklif tayyorlanmoqda: «Shporlar» taslim bo‘lish niyatida emas va ayni paytda Gakpo uchun narxi yanada oshirilgan ikkinchi taklif paketini tayyorlamoqda.
«Manchester Siti» poygaga qo‘shilmoqda
Vaziyatni yanada qiziqarli qilgan jihat — chempionlik uchun kurashayotgan «Manchester Siti»ning kutilmagan aralashuvi bo‘ldi:
Gvardiola rejasi: «Shaharliklar» hujum qanotlari va markazdagi raqobatni kuchaytirish uchun Gakponing universalligini yuqori baholamoqda;
Rasmiy so‘rov kutilmoqda: Manba ma’lumotlariga ko‘ra, yaqin kunlar ichida Manchester klubi ham «Liverpul»ga rasmiy va moliyaviy jihatdan ancha jozibador taklif yo‘llashni rejalashtirmoqda.
Kodi Gakponing qarori va «Liverpul»ning yakuniy talablari ushbu transfer oynasining eng yirik va shov-shuvli ichki kelishuvlaridan birini hal qilib berishi mumkin.
…