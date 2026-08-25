Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?

·38·Dunyo
Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?

Rossiyaning bir nechta hududlaridagi logistika obyektlari va yirik markazlarda sodir bo‘lgan yong‘inlar hamda hujumlar ortidan Ozon rahbariyati o‘z hamkorlari va sotuvchilarini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha shoshilinch inqirozga qarshi choralar paketini e’lon qildi.

Marketpleys ma’muriyati yetkazilgan zararni to‘liq hisoblab chiqish maqsadida inventarizatsiya ishlarini boshladi va sug‘urtasi mavjud bo‘lgan barcha sotuvchilarga nobud bo‘lgan tovarlar qiymati qoplab berilishini rasman ma’lum qildi.

Sellerlarga beriladigan yengilliklar: 22 sentyabrgacha jarimalar yo‘q

Marketpleys rahbariyati tadbirkorlar va sotuvchilar moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmasligi uchun quyidagi qarorlarni qabul qildi:

  • To‘liq kompensatsiya va saqlash to‘lovlarining bekor bo‘lishi: Favqulodda hodisa ro‘y bergan vaqtdan boshlab shikastlangan maydonlarda qolgan mahsulotlar uchun saqlash to‘lovi undirilmaydi;

  • Jarimalar va sanksiyalar bekor qilindi: Sotuvchilar aybi bilan buyurtmalar bekor qilinganda yoki mahsulotni jo‘natish kechiktirilganda qo‘llanadigan barcha jarimalar 22 sentyabrgacha to‘liq to‘xtatildi;

  • 38 ta hududda post-to‘lov vaqtincha to‘xtatildi: Tovarlarning ommaviy ravishda qaytarilishini (vozvrat) kamaytirish maqsadida 38 ta subyektda shikastlangan ombor mahsulotlariga buyurtma olishda keyin to‘lash tizimiga cheklov qo‘yildi;

  • Komissiyalar pasaytirildi: 30 avgustdan e’tiboran omborlarda tovar saqlash bo‘yicha xizmat haqi 3 foiz punktga kamaytiriladi;

  • Tashish xarajatlari kompaniya hisobidan: Faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan omborlardan tovarlarni boshqa xavfsiz markazlarga ko‘chirish xarajatlarini Ozon to‘liq o‘z zimmasiga oladi.

6 ta shahardagi yong‘inlar va birjadagi vaziyat

Favqulodda voqealar xronologiyasi va bozordagi reaksiya:

  • Keng ko‘lamli shikastlanish: 22 avgust kuni Samaraning Chapayevsk shahridagi obyektlardan boshlangan yong‘inlar Orenburg, Adigey, Nevinnomissk, Krasnodar va Maxachqal’adagi maydonlarga tarqalgan. Mutaxassislarning dastlabki bahosiga ko‘ra, shikastlanishlar marketpleys ombor fondining 15–19 foiziga ta’sir qilgan;

  • Evakuatsiya va xavfsizlik: Obyektlardagi barcha xodimlar va ishchilar tezkorlik bilan xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilingan;

  • Birjadagi tebranish: «Lenta.ru» nashri xabariga ko‘ra, voqealardan so‘ng Moskva birjasida Ozon aksiyalari 26 foizgacha pasayib, 2 140 rublni tashkil etdi. Biroq kompaniyaning inqirozga qarshi tezkor bayonotlari va choralari natijasida 25 avgustga kelib qimmatli qog‘ozlar narxi yana 3,54% ga ko‘tarildi.

Kompaniya matbuot xizmatining ta’kidlashicha, logistika markazlaridagi vaziyatga qaramay, mijozlarga buyurtmalarni yetkazib berishning asosiy muddatlari nazorat ostida ushlab turilibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiQuyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiBugun, 19:00Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 18:40Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?Bugun, 17:50Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiFransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiBugun, 16:47Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiBugun, 16:38Eron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiEron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiBugun, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi