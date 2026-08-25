Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?
Rossiyaning bir nechta hududlaridagi logistika obyektlari va yirik markazlarda sodir bo‘lgan yong‘inlar hamda hujumlar ortidan Ozon rahbariyati o‘z hamkorlari va sotuvchilarini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha shoshilinch inqirozga qarshi choralar paketini e’lon qildi.
Marketpleys ma’muriyati yetkazilgan zararni to‘liq hisoblab chiqish maqsadida inventarizatsiya ishlarini boshladi va sug‘urtasi mavjud bo‘lgan barcha sotuvchilarga nobud bo‘lgan tovarlar qiymati qoplab berilishini rasman ma’lum qildi.
Sellerlarga beriladigan yengilliklar: 22 sentyabrgacha jarimalar yo‘q
Marketpleys rahbariyati tadbirkorlar va sotuvchilar moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmasligi uchun quyidagi qarorlarni qabul qildi:
To‘liq kompensatsiya va saqlash to‘lovlarining bekor bo‘lishi: Favqulodda hodisa ro‘y bergan vaqtdan boshlab shikastlangan maydonlarda qolgan mahsulotlar uchun saqlash to‘lovi undirilmaydi;
Jarimalar va sanksiyalar bekor qilindi: Sotuvchilar aybi bilan buyurtmalar bekor qilinganda yoki mahsulotni jo‘natish kechiktirilganda qo‘llanadigan barcha jarimalar 22 sentyabrgacha to‘liq to‘xtatildi;
38 ta hududda post-to‘lov vaqtincha to‘xtatildi: Tovarlarning ommaviy ravishda qaytarilishini (vozvrat) kamaytirish maqsadida 38 ta subyektda shikastlangan ombor mahsulotlariga buyurtma olishda keyin to‘lash tizimiga cheklov qo‘yildi;
Komissiyalar pasaytirildi: 30 avgustdan e’tiboran omborlarda tovar saqlash bo‘yicha xizmat haqi 3 foiz punktga kamaytiriladi;
Tashish xarajatlari kompaniya hisobidan: Faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan omborlardan tovarlarni boshqa xavfsiz markazlarga ko‘chirish xarajatlarini Ozon to‘liq o‘z zimmasiga oladi.
6 ta shahardagi yong‘inlar va birjadagi vaziyat
Favqulodda voqealar xronologiyasi va bozordagi reaksiya:
Keng ko‘lamli shikastlanish: 22 avgust kuni Samaraning Chapayevsk shahridagi obyektlardan boshlangan yong‘inlar Orenburg, Adigey, Nevinnomissk, Krasnodar va Maxachqal’adagi maydonlarga tarqalgan. Mutaxassislarning dastlabki bahosiga ko‘ra, shikastlanishlar marketpleys ombor fondining 15–19 foiziga ta’sir qilgan;
Evakuatsiya va xavfsizlik: Obyektlardagi barcha xodimlar va ishchilar tezkorlik bilan xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilingan;
Birjadagi tebranish: «Lenta.ru» nashri xabariga ko‘ra, voqealardan so‘ng Moskva birjasida Ozon aksiyalari 26 foizgacha pasayib, 2 140 rublni tashkil etdi. Biroq kompaniyaning inqirozga qarshi tezkor bayonotlari va choralari natijasida 25 avgustga kelib qimmatli qog‘ozlar narxi yana 3,54% ga ko‘tarildi.
Kompaniya matbuot xizmatining ta’kidlashicha, logistika markazlaridagi vaziyatga qaramay, mijozlarga buyurtmalarni yetkazib berishning asosiy muddatlari nazorat ostida ushlab turilibdi.
…