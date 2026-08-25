Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?

·0·Dunyo
Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?

Dunyodagi eng mashhur gazli ichimliklardan birining asl retsepti hanuzgacha sir saqlanib kelinmoqda. Kompaniya mashhur formulani begona ko‘zlardan asrash maqsadida uni yuqori darajadagi xavfsizlik tizimi bilan himoyalangan maxsus seyfda saqlaydi.

Xalqaro ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, sirli retsept AQSHning Atlanta shahridagi muzeyda joylashgan maxsus muhofazalangan seyfda saqlanadi. Muzeyga tashrif buyuruvchilar ichimlikning tarixi va uning mashhur formulasi atrofidagi sirli voqealar bilan tanishishi mumkin. Biroq retseptning asl nusxasi hech qachon ommaga to‘liq oshkor qilinmagan.

Ushbu formula 1886 yilda farmatsevt doktor Jon S. Pemberton tomonidan yaratilgan. Dastlab retsept yozma shaklda qayd etilmagan va uning tarkibini juda kam sonli odamlar bilgan. Keyinchalik, 1892 yilda ichimlikka bo‘lgan huquqlar boshqa egalar tomonidan sotib olingan.

1919 yilda bir guruh investorlar kompaniyani xarid qilganida, maxfiy formula bank krediti uchun garov sifatida qo‘yilgan. Shu sababli retsept Nyu-Yorkdagi maxsus himoyalangan seyfga joylashtirilgan.

Kredit to‘liq qaytarilganidan so‘ng, retsept 1925 yilda yana Atlantaga olib kelingan. U yerda formula 86 yil davomida bank seyfida saqlangan.

Shundan keyin esa dunyodagi eng sirli retseptlardan biri hozirgi yuqori xavfsizlikka ega maxsus namoyish joyiga ko‘chirilgan. Shunday qilib, oradan qariyb 140 yil o‘tgan bo‘lsa-da, mashhur ichimlikning asl formulasi hanuzgacha kompaniyaning eng qimmatli sirlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiQuyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiBugun, 19:00Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 18:40Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?Bugun, 17:57Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?Vnukovoga AQSH harbiy samolyoti qo‘ndi: Moskvaga kutilmagan parvoz ortida nima turibdi?Bugun, 17:50Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiFransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiBugun, 16:47Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi