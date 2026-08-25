Apple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdi

·15·Texno
Apple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdi

Apple kompaniyasi pullik iCloud+ foydalanuvchilariga moʻljallangan Hide My Email maxfiylik funksiyasiga kiritilishi rejalashtirilgan bahsli oʻzgarishdan voz kechdi. Dastlabki rejalarga koʻra, kompaniya bir martalik elektron pochta manzillarining domenini oʻzgartirmoqchi edi, biroq foydalanuvchilarning keskin eʼtirozlari sababli bu qaror bekor qilindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xizmat oʻzining avvalgi holatida qoladi va manzillar endi fosh boʻlmaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumot uchun, Hide My Email xususiyati shaxsiy elektron pochta manzilini oshkor qilmasdan, har xil veb-saytlar va xizmatlarda roʻyxatdan oʻtish imkonini beradi. Tizim avtomatik ravishda noyob va vaqtinchalik elektron pochta manzilini yaratib beradi hamda kelgan xolatlarni foydalanuvchining asosiy qutisiga yoʻnaltiradi. Bu esa tarmoqda shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashda muhim vosita hisoblanadi.

Nima uchun yangi domen eʼtirozlarga sabab boʻldi?

Joriy yil boshida Apple kompaniyasi xizmat foydalanuvchilarini @icloud.com domenidan yangi @private.icloud.com manziliga oʻtkazish niyatida ekanini maʼlum qilgan edi. Biroq Reddit va boshqa ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari bu oʻzgarish maxfiylik vositasining samaradorligini keskin pasaytirishini taʼkidlab chiqishdi. Yangi domen internet-resurslarga foydalanuvchilarning soxta elektron pochtalarini osonroq aniqlash va roʻyxatdan oʻtishni rad etish imkonini berishi tanqid qilingan edi.

Asl xizmatning asosiy afzalligi shundan iborat ediki, yaratilgan maxfiy elektron pochta manzillarini oddiy @icloud.com foydalanuvchilarining manzillaridan farqlab boʻlmas edi. Damaning oʻzgarishi esa xizmatning asosiy gʻoyasiga putur yetkazishi mumkin edi. Shunga qaramay, mazkur funksiya zarurat tugʻilganda huquq-tartibot idoralariga soxta manzil ortida kim turganini aniqlash imkoniyatini saqlab qoladi.

Apple qarorining ortida nima turibdi?

Dushanba kuni kompaniya vakillari Hide My Email manzillari @icloud.com domenida qolishini rasman tasdiqladilar. Apple ushbu qaror qabul qilinishining aniq sabablarini keltirib oʻtmadi. Biroq mazkur oʻzgarish haqida birinchi boʻlib xabar bergan Daring Fireball nashri muallifi Jon Gruberning soʻzlariga koʻra, kompaniya xodimlarining oʻzlari ham boshidan bu oʻzgarishga qarshi chiqqanlar.

Shuningdek, joriy yilda 404 Media nashri Hide My Email funksiyasida jiddiy xatolik borligini aniqlagani haqida xabar tarqatgan edi. Unga koʻra, spam sifatida rad etilgan xatlar foydalanuvchilarning asl elektron pochta manzillarini oshkor qilib qoʻyayotgani maʼlum boʻlgan. Apple ushbu xatolikni faqatgina u haqida xabar topilganidan bir yil oʻtibgina bartaraf etishga muvaffaq boʻlgan edi.

AppleHide My EmailiCloudMaxfiylikTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiBugun, 19:29Apple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiApple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiBugun, 19:21Apple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiBugun, 18:52Max milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildiBugun, 18:29Rossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiRossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiBugun, 16:55Roskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiRoskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda