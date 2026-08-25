Apple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdi
Apple kompaniyasi pullik iCloud+ foydalanuvchilariga moʻljallangan Hide My Email maxfiylik funksiyasiga kiritilishi rejalashtirilgan bahsli oʻzgarishdan voz kechdi. Dastlabki rejalarga koʻra, kompaniya bir martalik elektron pochta manzillarining domenini oʻzgartirmoqchi edi, biroq foydalanuvchilarning keskin eʼtirozlari sababli bu qaror bekor qilindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xizmat oʻzining avvalgi holatida qoladi va manzillar endi fosh boʻlmaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumot uchun, Hide My Email xususiyati shaxsiy elektron pochta manzilini oshkor qilmasdan, har xil veb-saytlar va xizmatlarda roʻyxatdan oʻtish imkonini beradi. Tizim avtomatik ravishda noyob va vaqtinchalik elektron pochta manzilini yaratib beradi hamda kelgan xolatlarni foydalanuvchining asosiy qutisiga yoʻnaltiradi. Bu esa tarmoqda shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashda muhim vosita hisoblanadi.
Nima uchun yangi domen eʼtirozlarga sabab boʻldi?Joriy yil boshida Apple kompaniyasi xizmat foydalanuvchilarini @icloud.com domenidan yangi @private.icloud.com manziliga oʻtkazish niyatida ekanini maʼlum qilgan edi. Biroq Reddit va boshqa ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari bu oʻzgarish maxfiylik vositasining samaradorligini keskin pasaytirishini taʼkidlab chiqishdi. Yangi domen internet-resurslarga foydalanuvchilarning soxta elektron pochtalarini osonroq aniqlash va roʻyxatdan oʻtishni rad etish imkonini berishi tanqid qilingan edi.
Asl xizmatning asosiy afzalligi shundan iborat ediki, yaratilgan maxfiy elektron pochta manzillarini oddiy @icloud.com foydalanuvchilarining manzillaridan farqlab boʻlmas edi. Damaning oʻzgarishi esa xizmatning asosiy gʻoyasiga putur yetkazishi mumkin edi. Shunga qaramay, mazkur funksiya zarurat tugʻilganda huquq-tartibot idoralariga soxta manzil ortida kim turganini aniqlash imkoniyatini saqlab qoladi.
Apple qarorining ortida nima turibdi?Dushanba kuni kompaniya vakillari Hide My Email manzillari @icloud.com domenida qolishini rasman tasdiqladilar. Apple ushbu qaror qabul qilinishining aniq sabablarini keltirib oʻtmadi. Biroq mazkur oʻzgarish haqida birinchi boʻlib xabar bergan Daring Fireball nashri muallifi Jon Gruberning soʻzlariga koʻra, kompaniya xodimlarining oʻzlari ham boshidan bu oʻzgarishga qarshi chiqqanlar.
Shuningdek, joriy yilda 404 Media nashri Hide My Email funksiyasida jiddiy xatolik borligini aniqlagani haqida xabar tarqatgan edi. Unga koʻra, spam sifatida rad etilgan xatlar foydalanuvchilarning asl elektron pochta manzillarini oshkor qilib qoʻyayotgani maʼlum boʻlgan. Apple ushbu xatolikni faqatgina u haqida xabar topilganidan bir yil oʻtibgina bartaraf etishga muvaffaq boʻlgan edi.
…