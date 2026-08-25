Apple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdi

·14·Texno
Apple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdi

Apple korporatsiyasi oʻzining soʻnggi ishlanmalari qatoridan joy olgan, eng yangi M6 protsessori bilan jihozlangan navbatdagi Mac Mini qurilmasini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi avlod kompyuterlari yuqori unumdorlik hamda sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishdagi keskin oʻsish bilan ajralib turadi, bu esa texnologiya ixlosmandlari va professional foydalanuvchilar uchun muhim yangilik hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Mac Mini qurilmasining asosiy modeli 256 GB ichki xotira va 16 GB tezkor xotira (RAM) bilan taʼminlangan boʻlib, uning boshlangʻich narxi 899 dollarni tashkil etadi. Qurilma hozirning oʻzida oldindan buyurtma berish uchun ochiq, biroq xaridorlarga yetkazib berish ishlari faqat 22-sentabrdan boshlanishi koʻzda tutilgan.

Texnik koʻrsatkichlar va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, yangi Mac Mini modeli avvalgi M4 versiyasiga nisbatan sunʼiy intellekt imkoniyatlari boʻyicha toʻrt baravar yuqori natija koʻrsatadi. Shuningdek, qurilmaning xotira tezligi va grafik imkoniyatlari ikki karra tezlashgani qayd etilgan. Yangi protsessor 12 yadroli CPU va 12 yadroli GPU bilan jihozlangan boʻlib, oldingi avlodning 10 yadroli koʻrsatkichlaridan sezilarli darajada farq qiladi.

M6 chipidan tashqari, kompaniya M5 Pro chipiga ega boʻlgan yanada quvvatli Mac Mini versiyasini ham taqdim etdi. Ushbu modifikatsiya 512 GB bazaviy xotira va 24 GB tezkor xotiraga ega boʻlib, uning narxi 1699 dollardan boshlanadi. M5 Pro chipi standart holatda 15 yadroli CPU va 16 yadroli GPU bilan taʼminlanadi, foydalanuvchi xohishiga koʻra uni 18 yadroli CPU va 20 yadroli GPUʼgacha yaxshilash mumkin.

Tarmoq imkoniyatlari va qoʻshimcha yangi qurilmalar

Qurilmalarning har ikki varianti ham eng zamonaviy Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 standartlarini, shuningdek, 2.5 Gb Ethernet portini oʻz ichiga oladi. Foydalanuvchilar xohishiga koʻra tarmoq portini 10 Gb tezlikdagi versiyaga almashtirish imkoniyati ham mavjud. Barcha yangi Mac Mini kompyuterlari macOS 27 operatsion tizimi va Siri AI yordamchisi bilan birgalikda yetkazib beriladi.

Soʻnggi bir yil davomida Mac Mini qurilmalari OpenClaw va Hermes kabi mahalliy sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirishdagi qulayligi tufayli texnologiya ixlosmandlari orasida katta mashhurlikka erishdi. Oʻtgan yili talabning keskin oshishi sababli ushbu qurilmalar hatto eBay kabi platformalarda yuqori narxlarda sotilgan edi.

Qayd etilishicha, Apple kompaniyasi ushbu taqdimot doirasida M5 Max hamda M5 Ultra chiplarida ishlaydigan yangi Mac Studio modellarini ham namoyish etdi. Mazkur qurilmalar mos ravishda 2499 dollar va 5499 dollardan boshlanadigan narxlarda bozorga chiqariladi.

AppleMac MiniM6TexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiBugun, 19:29Apple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiApple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiBugun, 19:21Max milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildiBugun, 18:29Rossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiRossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiBugun, 16:55Roskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiRoskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiBugun, 16:21Samsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiSamsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi