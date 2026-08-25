Apple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdi
Apple korporatsiyasi oʻzining soʻnggi ishlanmalari qatoridan joy olgan, eng yangi M6 protsessori bilan jihozlangan navbatdagi Mac Mini qurilmasini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi avlod kompyuterlari yuqori unumdorlik hamda sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishdagi keskin oʻsish bilan ajralib turadi, bu esa texnologiya ixlosmandlari va professional foydalanuvchilar uchun muhim yangilik hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Mac Mini qurilmasining asosiy modeli 256 GB ichki xotira va 16 GB tezkor xotira (RAM) bilan taʼminlangan boʻlib, uning boshlangʻich narxi 899 dollarni tashkil etadi. Qurilma hozirning oʻzida oldindan buyurtma berish uchun ochiq, biroq xaridorlarga yetkazib berish ishlari faqat 22-sentabrdan boshlanishi koʻzda tutilgan.
Texnik koʻrsatkichlar va sunʼiy intellekt imkoniyatlariIshlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, yangi Mac Mini modeli avvalgi M4 versiyasiga nisbatan sunʼiy intellekt imkoniyatlari boʻyicha toʻrt baravar yuqori natija koʻrsatadi. Shuningdek, qurilmaning xotira tezligi va grafik imkoniyatlari ikki karra tezlashgani qayd etilgan. Yangi protsessor 12 yadroli CPU va 12 yadroli GPU bilan jihozlangan boʻlib, oldingi avlodning 10 yadroli koʻrsatkichlaridan sezilarli darajada farq qiladi.
M6 chipidan tashqari, kompaniya M5 Pro chipiga ega boʻlgan yanada quvvatli Mac Mini versiyasini ham taqdim etdi. Ushbu modifikatsiya 512 GB bazaviy xotira va 24 GB tezkor xotiraga ega boʻlib, uning narxi 1699 dollardan boshlanadi. M5 Pro chipi standart holatda 15 yadroli CPU va 16 yadroli GPU bilan taʼminlanadi, foydalanuvchi xohishiga koʻra uni 18 yadroli CPU va 20 yadroli GPUʼgacha yaxshilash mumkin.
Tarmoq imkoniyatlari va qoʻshimcha yangi qurilmalarQurilmalarning har ikki varianti ham eng zamonaviy Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 standartlarini, shuningdek, 2.5 Gb Ethernet portini oʻz ichiga oladi. Foydalanuvchilar xohishiga koʻra tarmoq portini 10 Gb tezlikdagi versiyaga almashtirish imkoniyati ham mavjud. Barcha yangi Mac Mini kompyuterlari macOS 27 operatsion tizimi va Siri AI yordamchisi bilan birgalikda yetkazib beriladi.
Soʻnggi bir yil davomida Mac Mini qurilmalari OpenClaw va Hermes kabi mahalliy sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirishdagi qulayligi tufayli texnologiya ixlosmandlari orasida katta mashhurlikka erishdi. Oʻtgan yili talabning keskin oshishi sababli ushbu qurilmalar hatto eBay kabi platformalarda yuqori narxlarda sotilgan edi.
Qayd etilishicha, Apple kompaniyasi ushbu taqdimot doirasida M5 Max hamda M5 Ultra chiplarida ishlaydigan yangi Mac Studio modellarini ham namoyish etdi. Mazkur qurilmalar mos ravishda 2499 dollar va 5499 dollardan boshlanadigan narxlarda bozorga chiqariladi.
…