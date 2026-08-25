Har bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladi

·99·Dunyo
Har bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladi

Singapur hukumati mamlakatda tug‘ilish darajasi izchil pasayib borayotgani sababli oilalarni farzandli bo‘lishga rag‘batlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlar paketini e’lon qildi. Yangi dastur doirasida har bir farzand uchun 17 yoshga to‘lguniga qadar qariyb 70 ming Singapur dollari, ya’ni taxminan 55 ming AQSH dollari miqdorida moliyaviy yordam ko‘rsatiladi. Bu haqda “Financial Times” xabar berdi.

Yangi paketga ko‘ra, mablag‘ning 10 ming Singapur dollari farzand dunyoga kelganida beriladi. Yana shuncha mablag‘ uning keyingi ta’limi uchun ajratiladi. Qolgan qismi esa bola ulg‘ayishi jarayonida turli bosqichlarda bosqichma-bosqich to‘lab boriladi.

Hukumat bunday yondashuv orqali oilalarga nafaqat farzand tug‘ilgan dastlabki davrda, balki uni tarbiyalab, voyaga yetkazish jarayonida ham uzoq muddatli iqtisodiy ko‘mak berishni ko‘zlamoqda.

Bundan tashqari, ko‘p farzandli oilalar uchun ota-ona ta’tili davridagi to‘lovlar ham kengaytiriladi. Bunda ish beruvchilar zimmasidagi xarajatlarning yanada katta qismi davlat tomonidan qoplanishi rejalashtirilgan. Shuningdek, farzandli oilalarga birinchi uy-joyini imtiyozli dastur asosida xarid qilish imkoniyatlarini kengaytirish ham ko‘zda tutilmoqda.

Qayd etilishicha, Singapurda tug‘ilish koeffitsiyenti o‘tgan yili rekord darajada pasaygan. Bir ayolga to‘g‘ri keladigan farzandlar soni 0,87 nafarni tashkil etgan. 2024 yilda esa bu ko‘rsatkich 0,97 nafar edi.

Demograflar aholi sonini tabiiy ravishda barqaror saqlab turish uchun, migratsiya hisobga olinmaganda, tug‘ilish koeffitsiyenti taxminan 2,1 bo‘lishi kerakligini ta’kidlaydi. Shu bilan birga, aholining qarib borishi ham Singapur oldida turgan jiddiy demografik muammolardan biriga aylanmoqda.

BMT mezonlariga ko‘ra, aholining 21 foizdan ortig‘ini 65 yosh va undan katta insonlar tashkil etsa, mamlakat “super qariyalar jamiyati” hisoblanadi. Singapur esa joriy yilda ushbu bosqichga kirishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, Bosh vazir Lourens Vong hukumat tomonidan ko‘rilayotgan choralarga qaramay, tug‘ilish darajasi aholini tabiiy ravishda barqaror saqlash uchun zarur bo‘lgan ko‘rsatkichga yetishi ehtimoli pastligini bildirgan.

Uning ta’kidlashicha, agar mamlakat aholi o‘sishida faqat tug‘ilishga tayanadigan bo‘lsa, Singapur fuqarolari soni qisqaradi, aholi yanada tez qariydi va keksa avlodni qo‘llab-quvvatlashi kerak bo‘lgan yoshlar ulushi kamayadi.

Shu sababli, Singapur hukumati aholi o‘sishini ta’minlash maqsadida immigratsiya siyosatini ham davom ettirmoqchi. Biroq mamlakatga yangi keluvchilar nazorat qilingan va barqaror sur’atda qabul qilinishi, singapurliklar esa mamlakat aholisining asosiy qismini tashkil etib qolishi ta’kidlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildiBugun, 21:16Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Bugun, 20:52NASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaNASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 20:47Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Bugun, 19:25Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiQuyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiBugun, 19:00Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi