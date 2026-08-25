Apple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdi

·4·Texno
Apple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdi

Apple kompaniyasi oʻzining yangi Mac Mini va Mac Studio qurilmalariga oʻrnatiladigan ikkita ilgʻor protsessor — M5 Ultra hamda M6 chiplarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya tomonidan "eng quvvatli chip" deya eʼtirof etilgan M5 Ultra ogʻir sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga moʻljallangan boʻlib, u ikkita ikkita kristalli M5 Max chiplarini birlashtirgan holda Appleʼning ilk toʻrt kristalli chipiga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi taqdim etilgan M5 Ultra protsessorida 36 tagacha yadrodan iborat CPU, 80 tagacha yadrodan iborat GPU hamda soniyasiga 1,2 terabaytlik birlashtirilgan xotira oʻtkazish qobiliyati mavjud. Bu koʻrsatkich taxminan bir yarim yil muqaddam chiqarilgan M3 Ultra chipiga nisbatan 50 foizga koʻpdir. Ushbu protsessor murakkab 3D-renderlash, vizual effektlar va ilgʻor sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish kabi yuqori hisoblash quvvatini talab qiluvchi mutaxassislar uchun moʻljallangan.

M6 chipi va energiya samaradorligi

M5 Ultra professional foydalanuvchilarga moʻljallangan boʻlsa, M6 chipi kundalik foydalanuvchilar va oddiy vazifalar uchun qulaylashtirilgan. Apple kompaniyasining kremniy muhandisligi boʻyicha vitse-prezidenti Sri Santhanoming maʼlum qilishicha, M6 zamonaviy 2 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan boʻlib, u yangi CPU majmuasi, ikkita qoʻshimcha CPU va GPU yadrolari hamda ikki karra 16 yadrodan iborat Neural Engine tizimini oʻz ichiga oladi.

M5 chipiga qaraganda ikkita ortiqcha yadroni oʻz ichiga olgan 12 yadroli CPU majmuasiga ega M6 protsessori sunʼiy intellekt uchun choʻqqi GPU hisob-kitoblarini deyarli 30 foizga oshirish imkonini beradi. Bu oʻz navbatida qurilmaning oʻzida ishlaydigan katta til modellari (LLM) bilan ishlaganda soʻrovlarni qayta ishlash tezligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Lokal sunʼiy intellekt va xavfsizlik imkoniyatlari

Apple oʻzining press-relizida dasturchilar ushbu yangi chiplar va vositalar yordamida yirik sunʼiy intellekt modellarini bevosita Mac qurilmalarining oʻzida ishga tushirishi va sozlashi mumkinligini taʼkidladi. Kompaniyaning dasturlash vositalari va freymvorklari CPU, GPU hamda Neural Engine oʻrtasidagi unumdorlikni avtomatik ravishda optimallashtiradi.

Garchi Apple oʻzining xususiy sunʼiy intellekt modelini yaratishda raqobatchilaridan biroz ortda qolgan boʻlsa-da — xususan, Siri yordamchisining uzoq kutilgan yangilanishi Google Gemini texnologiyasiga asoslangan — kompaniya foydalanuvchilar maxfiyligini taʼminlashda har doim yetakchi boʻlib kelgan. Face ID va Touch ID kabi texnologiyalarda bulutli tizimlarga tayanmasdan, qurilmaning oʻzida maʼlumotlarni qayta ishlash yondashuvi bu boradagi xavfsizlikni kafolatlaydi.

Xuddi shunday, Appleʼning lokal sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga qaratilgan eʼtibori dasturchilarga yangi sunʼiy intellekt vositalari bilan tajriba oʻtkazish uchun xavfsiz va nazorat qilinadigan muhitni taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Yangi Mac Mini qurilmalari hozirning oʻzida 899 dollardan boshlanadigan narxlarda oldindan buyurtma berish uchun mavjud boʻlib, ular 22-sentyabrdan boshlab xaridorlarga yetkazib berila boshlaydi.

AppleM5 UltraM6Mac MiniMac Studio
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiBugun, 19:29Apple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiBugun, 18:52Max milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildiBugun, 18:29Rossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiRossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiBugun, 16:55Roskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiRoskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiBugun, 16:21Samsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiSamsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi