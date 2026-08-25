Apple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdi
Apple kompaniyasi oʻzining yangi Mac Mini va Mac Studio qurilmalariga oʻrnatiladigan ikkita ilgʻor protsessor — M5 Ultra hamda M6 chiplarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya tomonidan "eng quvvatli chip" deya eʼtirof etilgan M5 Ultra ogʻir sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga moʻljallangan boʻlib, u ikkita ikkita kristalli M5 Max chiplarini birlashtirgan holda Appleʼning ilk toʻrt kristalli chipiga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi taqdim etilgan M5 Ultra protsessorida 36 tagacha yadrodan iborat CPU, 80 tagacha yadrodan iborat GPU hamda soniyasiga 1,2 terabaytlik birlashtirilgan xotira oʻtkazish qobiliyati mavjud. Bu koʻrsatkich taxminan bir yarim yil muqaddam chiqarilgan M3 Ultra chipiga nisbatan 50 foizga koʻpdir. Ushbu protsessor murakkab 3D-renderlash, vizual effektlar va ilgʻor sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish kabi yuqori hisoblash quvvatini talab qiluvchi mutaxassislar uchun moʻljallangan.
M6 chipi va energiya samaradorligiM5 Ultra professional foydalanuvchilarga moʻljallangan boʻlsa, M6 chipi kundalik foydalanuvchilar va oddiy vazifalar uchun qulaylashtirilgan. Apple kompaniyasining kremniy muhandisligi boʻyicha vitse-prezidenti Sri Santhanoming maʼlum qilishicha, M6 zamonaviy 2 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan boʻlib, u yangi CPU majmuasi, ikkita qoʻshimcha CPU va GPU yadrolari hamda ikki karra 16 yadrodan iborat Neural Engine tizimini oʻz ichiga oladi.
M5 chipiga qaraganda ikkita ortiqcha yadroni oʻz ichiga olgan 12 yadroli CPU majmuasiga ega M6 protsessori sunʼiy intellekt uchun choʻqqi GPU hisob-kitoblarini deyarli 30 foizga oshirish imkonini beradi. Bu oʻz navbatida qurilmaning oʻzida ishlaydigan katta til modellari (LLM) bilan ishlaganda soʻrovlarni qayta ishlash tezligini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Lokal sunʼiy intellekt va xavfsizlik imkoniyatlariApple oʻzining press-relizida dasturchilar ushbu yangi chiplar va vositalar yordamida yirik sunʼiy intellekt modellarini bevosita Mac qurilmalarining oʻzida ishga tushirishi va sozlashi mumkinligini taʼkidladi. Kompaniyaning dasturlash vositalari va freymvorklari CPU, GPU hamda Neural Engine oʻrtasidagi unumdorlikni avtomatik ravishda optimallashtiradi.
Garchi Apple oʻzining xususiy sunʼiy intellekt modelini yaratishda raqobatchilaridan biroz ortda qolgan boʻlsa-da — xususan, Siri yordamchisining uzoq kutilgan yangilanishi Google Gemini texnologiyasiga asoslangan — kompaniya foydalanuvchilar maxfiyligini taʼminlashda har doim yetakchi boʻlib kelgan. Face ID va Touch ID kabi texnologiyalarda bulutli tizimlarga tayanmasdan, qurilmaning oʻzida maʼlumotlarni qayta ishlash yondashuvi bu boradagi xavfsizlikni kafolatlaydi.
Xuddi shunday, Appleʼning lokal sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga qaratilgan eʼtibori dasturchilarga yangi sunʼiy intellekt vositalari bilan tajriba oʻtkazish uchun xavfsiz va nazorat qilinadigan muhitni taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Yangi Mac Mini qurilmalari hozirning oʻzida 899 dollardan boshlanadigan narxlarda oldindan buyurtma berish uchun mavjud boʻlib, ular 22-sentyabrdan boshlab xaridorlarga yetkazib berila boshlaydi.
…