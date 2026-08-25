O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?
2026 yilgi qit’aning bosh kompleks sport musobaqasi — XX yozgi Osiyo o‘yinlari boshlanishiga sanoqli kunlar qolganda, O‘zbekiston boks bo‘yicha erkaklar milliy terma jamoasi mamlakat hududidagi yakuniy va eng muhim tayyorgarlik bosqichini boshladi.
23 avgustdan e’tiboran Olimpiya va Paralimpiya sport turlari bo‘yicha Respublika tayyorgarlik markazi bazasida charm qo‘lqop ustalarimizning keng qamrovli o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga start berildi. Mazkur tayyorgarlik bosqichi 1 sentyabrga qadar davom etadi.
Cho‘qqi sport formasi va To‘lqin Qilichevning rejasi
Terma jamoa bosh murabbiyi To‘lqin Qilichev boshchiligidagi murabbiylar shtabi ushbu so‘nggi yig‘inda asosiy e’tiborni sportchilarning funksional imkoniyatlarini maksimal darajaga yetkazishga qaratmoqda:
Taktika va texnika: Har bir vazn toifasidagi bokschining yakkama-yakka harakatlari, tezkor kombinatsiyalari va himoyalanish texnikasi individual tahlil qilinmoqda;
Yuqori jismoniy holat: Jangchilarni musobaqa startigacha eng yuqori jismoniy va psixologik formaga olib chiqish bo‘yicha maxsus yuklamalar berilmoqda;
To‘liq ta’minot: Terma jamoa a’zolari uchun tibbiy, tiklanish va mashg‘ulot jarayonlari yuqori standartlar asosida yo‘lga qo‘yilgan.
Nagoya-2026: Musobaqa taqvimi va raqiblar harakati
Bo‘lajak Osiyo o‘yinlari boks turnirida qizg‘in bahslar kutilmoqda:
Osiyo o‘yinlari muddati: XX yozgi Osiyo o‘yinlari 19 sentyabrdan 4 oktyabrga qadar Yaponiyaning Nagoya shahri va Ayti prefekturasi mezbonligida bo‘lib o‘tadi;
Raqobatchilar faolligi: Musobaqaning asosiy raqobatchilaridan biri bo‘lgan Qozog‘iston terma jamoasi 19 avgustdan 1 sentyabrgacha Almati viloyatida Xitoy, Angliya va Iroq terma jamoalari bilan birgalikda yirik xalqaro sparring yig‘inini o‘tkazmoqda;
Yaponiyadagi yakuniy nuqta: Barcha yetakchi terma jamoalar, jumladan, o‘zbek bokschilarining ham to‘g‘ridan to‘g‘ri Yaponiyadagi moslashuv va yakuniy akklimatizatsiya bosqichi sentyabr oyining boshida boshlanishi belgilangan.
Dunyo boksida yetakchi maqomni saqlab kelayotgan O‘zbekiston terma jamoasi uchun Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari navbatdagi qit’a gegemoniyasini isbotlash maydoni bo‘lishi kutilmoqda.
…