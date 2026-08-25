O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?

·25·Sport
O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?

2026 yilgi qit’aning bosh kompleks sport musobaqasi — XX yozgi Osiyo o‘yinlari boshlanishiga sanoqli kunlar qolganda, O‘zbekiston boks bo‘yicha erkaklar milliy terma jamoasi mamlakat hududidagi yakuniy va eng muhim tayyorgarlik bosqichini boshladi.

23 avgustdan e’tiboran Olimpiya va Paralimpiya sport turlari bo‘yicha Respublika tayyorgarlik markazi bazasida charm qo‘lqop ustalarimizning keng qamrovli o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga start berildi. Mazkur tayyorgarlik bosqichi 1 sentyabrga qadar davom etadi.

Cho‘qqi sport formasi va To‘lqin Qilichevning rejasi

Terma jamoa bosh murabbiyi To‘lqin Qilichev boshchiligidagi murabbiylar shtabi ushbu so‘nggi yig‘inda asosiy e’tiborni sportchilarning funksional imkoniyatlarini maksimal darajaga yetkazishga qaratmoqda:

  • Taktika va texnika: Har bir vazn toifasidagi bokschining yakkama-yakka harakatlari, tezkor kombinatsiyalari va himoyalanish texnikasi individual tahlil qilinmoqda;

  • Yuqori jismoniy holat: Jangchilarni musobaqa startigacha eng yuqori jismoniy va psixologik formaga olib chiqish bo‘yicha maxsus yuklamalar berilmoqda;

  • To‘liq ta’minot: Terma jamoa a’zolari uchun tibbiy, tiklanish va mashg‘ulot jarayonlari yuqori standartlar asosida yo‘lga qo‘yilgan.

Nagoya-2026: Musobaqa taqvimi va raqiblar harakati

Bo‘lajak Osiyo o‘yinlari boks turnirida qizg‘in bahslar kutilmoqda:

  • Osiyo o‘yinlari muddati: XX yozgi Osiyo o‘yinlari 19 sentyabrdan 4 oktyabrga qadar Yaponiyaning Nagoya shahri va Ayti prefekturasi mezbonligida bo‘lib o‘tadi;

  • Raqobatchilar faolligi: Musobaqaning asosiy raqobatchilaridan biri bo‘lgan Qozog‘iston terma jamoasi 19 avgustdan 1 sentyabrgacha Almati viloyatida Xitoy, Angliya va Iroq terma jamoalari bilan birgalikda yirik xalqaro sparring yig‘inini o‘tkazmoqda;

  • Yaponiyadagi yakuniy nuqta: Barcha yetakchi terma jamoalar, jumladan, o‘zbek bokschilarining ham to‘g‘ridan to‘g‘ri Yaponiyadagi moslashuv va yakuniy akklimatizatsiya bosqichi sentyabr oyining boshida boshlanishi belgilangan.

Dunyo boksida yetakchi maqomni saqlab kelayotgan O‘zbekiston terma jamoasi uchun Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari navbatdagi qit’a gegemoniyasini isbotlash maydoni bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!Bugun, 21:26Boake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBoake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBugun, 21:17Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Bugun, 20:322026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldi2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:29«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildi«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildiBugun, 20:25Lamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi