2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldi

·61·Sport
2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldi

«Vanguard» nashri futboldagi eng nufuzli individual mukofot — 2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy beshta favorit reytingini e’lon qildi. Reyting Jahon chempionatidan keyingi natijalar hisobga olingan holda tuzilgan.

1. Rodri Ernandes — Ispaniya, «Barselona». U 2026 yilgi Jahon chempionatida Ispaniya terma jamoasining g‘alabasiga katta hissa qo‘shib, turnirning eng yaxshi futbolchisi sifatida «Oltin to‘p» (Golden Ball) bilan taqdirlangan. Shu natijadan so‘ng u 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) uchun asosiy favorit sifatida baholanmoqda.

2. Garri Keyn — Angliya, «Bavariya». Hujumchi 2025/26 yilgi mavsumda 51 ta uchrashuvda 61 ta gol urdi va Yevropa «Oltin butsa»si sohibi bo‘ldi. Keyn «Bavariya» bilan Germaniya chempionati va Kubogida g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.

3. Lamin Yamal — Ispaniya, «Barselona». 19 yoshli futbolchi klubi bilan navbatdagi La Liga chempionligini qo‘lga kiritishda muhim rol o‘ynadi. U mavsum davomida 24 ta gol va 18 ta assist qayd etgan.

4. Kilian Mbappe — Fransiya, «Real». U Jahon chempionatida 10 ta gol urib, turnirning eng yaxshi to‘purariga aylandi. Shuningdek, Mbappe klub darajasida «Real» uchun 44 ta o‘yinda 42 ta gol urgan.

5. Lionel Messi — Argentina, «Inter Mayami». 39 yoshli futbolchi Jahon chempionatida 8 ta gol urib, Argentina terma jamoasining finalga yetib borishiga katta hissa qo‘shdi. Hal qiluvchi bahsda Argentina Ispaniyaga mag‘lub bo‘lgan.

2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrinini topshirish marosimi 26 oktyabr kuni Londonda o‘tkaziladi. Amaldagi sovrin sohibi esa «Pari Sen-Jermen» va Fransiya terma jamoasi hujumchisi Usmon Dembele hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!Bugun, 21:26Boake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBoake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBugun, 21:17Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Bugun, 20:32«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildi«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildiBugun, 20:25O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?Bugun, 20:17Lamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi