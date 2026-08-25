Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!

·29·Sport
Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!

Londonning «Tottenhem» klubi hujum chizig‘ini kuchaytirish yo‘lida muhim transferni amalga oshirdi. 25 avgust kuni «Manchester Siti»ning braziliyalik qanot yarim himoyachisi Savio «shporlar» safiga rasman kelib qo‘shildi.

Londonliklar ustozi Roberto De Dzerbi yangi futbolchining taqdimotidan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashib, uning o‘yin uslubi jamoa hujumlariga qanday yangi nafas olib kirishiga to‘xtaldi.

«Qo‘rqmas hujumchi va noodatiy harakatlar»: Murabbiy bahosi

Italiyalik mutaxassis 22 yoshli braziliyalikning texnik salohiyatini yuqori baholadi:

«Savio — jamoaga katta energiya, ijodkorlik va qanotlarda yuqori sifat olib kiradigan futbolchi. U hujumni keskinlashtirishdan aslo qo‘rqmaydi, o‘zining noodatiy harakatlari bilan bahs taqdirini burib yuborishga qodir. Uning biz bilan ekanidan juda baxtiyormiz», — dedi De Dzerbi klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.

Og‘ir startdan so‘ng qanotlarni kuchaytirish

London klubi uchun yangi mavsum kutilganidek boshlanmadi:

  • 1-turdagi mag‘lubiyat: Angliya Premer-ligasining ochilish turida «Tottenhem» safarda aynan «Manchester Siti»ga 0:3 hisobida imkoniyatni boy berdi;

  • Navbatdagi sinov: «Shporlar» tez orada — 26 avgust kuni Angliya Liga kubogi doirasida «Charlton» jamoasiga qarshi maydonga tushadi;

  • Debyut kutilmasi: De Dzerbi Savioni tezroq jamoa tizimiga moslashtirib, oldingi chiziqdagi samaradorlikni tiklashni maqsad qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBoake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBugun, 21:172026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldi2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:29«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildi«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildiBugun, 20:25O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?Bugun, 20:17Lamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 19:32«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 19:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi