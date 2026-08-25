Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!
Londonning «Tottenhem» klubi hujum chizig‘ini kuchaytirish yo‘lida muhim transferni amalga oshirdi. 25 avgust kuni «Manchester Siti»ning braziliyalik qanot yarim himoyachisi Savio «shporlar» safiga rasman kelib qo‘shildi.
Londonliklar ustozi Roberto De Dzerbi yangi futbolchining taqdimotidan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashib, uning o‘yin uslubi jamoa hujumlariga qanday yangi nafas olib kirishiga to‘xtaldi.
«Qo‘rqmas hujumchi va noodatiy harakatlar»: Murabbiy bahosi
Italiyalik mutaxassis 22 yoshli braziliyalikning texnik salohiyatini yuqori baholadi:
«Savio — jamoaga katta energiya, ijodkorlik va qanotlarda yuqori sifat olib kiradigan futbolchi. U hujumni keskinlashtirishdan aslo qo‘rqmaydi, o‘zining noodatiy harakatlari bilan bahs taqdirini burib yuborishga qodir. Uning biz bilan ekanidan juda baxtiyormiz», — dedi De Dzerbi klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.
Og‘ir startdan so‘ng qanotlarni kuchaytirish
London klubi uchun yangi mavsum kutilganidek boshlanmadi:
1-turdagi mag‘lubiyat: Angliya Premer-ligasining ochilish turida «Tottenhem» safarda aynan «Manchester Siti»ga 0:3 hisobida imkoniyatni boy berdi;
Navbatdagi sinov: «Shporlar» tez orada — 26 avgust kuni Angliya Liga kubogi doirasida «Charlton» jamoasiga qarshi maydonga tushadi;
Debyut kutilmasi: De Dzerbi Savioni tezroq jamoa tizimiga moslashtirib, oldingi chiziqdagi samaradorlikni tiklashni maqsad qilgan.
…