«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildi

·50·Sport
«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildi

Yozgi transfer oynasining so‘nggi pallasida Angliya Premer-ligasida yilning eng yirik ichki bitimlaridan biri amalga oshish arafasida turibdi. Jahon futbolining eng ishonchli insayderi Fabritsio Romano xabar berishicha, «Chelsi» yarim himoyachisi Enso Fernandes faoliyatini «Manchester Siti»da davom ettirishga to‘liq rozilik bildirdi.

Argentinalik 25 yoshli yarim himoyachi «shaharliklar» tomonidan bildirilgan taklifni qabul qilgan va shaxsiy shartlar bo‘yicha bir qarorga kelgan.

Navbat «Chelsi»ga taklif yuborishga

Futbolchining «yashil chiroq» yoqishidan so‘ng voqealar rivoji rasmiy muzokaralar bosqichiga o‘tmoqda:

  • Rasmiy so‘rov tayyorlanmoqda: «Manchester Siti» rahbariyati londonliklar stoliga rasmiy taklif paketini qo‘yish uchun yakuniy hujjatlarni tayyorlamoqda;

  • Uzoq muddatli shartnoma: Enso Fernandesning «Chelsi» bilan amaldagi shartnomasi 2032 yilning yoziga qadar amal qiladi. Bu esa Manchester klubidan transfer uchun jiddiy moliyaviy sarmoya talab etilishini anglatadi;

  • «Benfika»dan Londonga: Eslatib o‘tamiz, argentinalik yulduz «Stemford Bridj»ga Lissabonning «Benfika» klubidan rekord darajadagi summaga kelib qo‘shilgan edi.

Ensoning Londondagi statistikasi

Argentina terma jamoasi safida 2022 yilgi Jahon chempionati g‘olibi va eng yaxshi yosh o‘yinchisi bo‘lgan Fernandes «aristokratlar» safida maydon markazi yetakchilaridan biri bo‘lib keldi:

  • 54 ta uchrashuv: «Chelsi» tarkibida barcha musobaqalarda jami 54 ta rasmiy o‘yinda maydonga tushgan;

  • Sermahsullik: Ushbu bahslarda yarim himoyachi 15 ta gol urishga va 7 ta golli uzatma muallifi bo‘lishga erishgan.

Mareskaning maydon markazidagi kreativlik va to‘p nazoratini kuchaytirish istagi Enso Fernandes transferini ushbu yozning eng qaynoq voqeasiga aylantirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!Bugun, 21:26Boake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBoake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBugun, 21:17Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Bugun, 20:322026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldi2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:29O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?Bugun, 20:17Lamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi