«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildi
Yozgi transfer oynasining so‘nggi pallasida Angliya Premer-ligasida yilning eng yirik ichki bitimlaridan biri amalga oshish arafasida turibdi. Jahon futbolining eng ishonchli insayderi Fabritsio Romano xabar berishicha, «Chelsi» yarim himoyachisi Enso Fernandes faoliyatini «Manchester Siti»da davom ettirishga to‘liq rozilik bildirdi.
Argentinalik 25 yoshli yarim himoyachi «shaharliklar» tomonidan bildirilgan taklifni qabul qilgan va shaxsiy shartlar bo‘yicha bir qarorga kelgan.
Navbat «Chelsi»ga taklif yuborishga
Futbolchining «yashil chiroq» yoqishidan so‘ng voqealar rivoji rasmiy muzokaralar bosqichiga o‘tmoqda:
Rasmiy so‘rov tayyorlanmoqda: «Manchester Siti» rahbariyati londonliklar stoliga rasmiy taklif paketini qo‘yish uchun yakuniy hujjatlarni tayyorlamoqda;
Uzoq muddatli shartnoma: Enso Fernandesning «Chelsi» bilan amaldagi shartnomasi 2032 yilning yoziga qadar amal qiladi. Bu esa Manchester klubidan transfer uchun jiddiy moliyaviy sarmoya talab etilishini anglatadi;
«Benfika»dan Londonga: Eslatib o‘tamiz, argentinalik yulduz «Stemford Bridj»ga Lissabonning «Benfika» klubidan rekord darajadagi summaga kelib qo‘shilgan edi.
Ensoning Londondagi statistikasi
Argentina terma jamoasi safida 2022 yilgi Jahon chempionati g‘olibi va eng yaxshi yosh o‘yinchisi bo‘lgan Fernandes «aristokratlar» safida maydon markazi yetakchilaridan biri bo‘lib keldi:
54 ta uchrashuv: «Chelsi» tarkibida barcha musobaqalarda jami 54 ta rasmiy o‘yinda maydonga tushgan;
Sermahsullik: Ushbu bahslarda yarim himoyachi 15 ta gol urishga va 7 ta golli uzatma muallifi bo‘lishga erishgan.
Mareskaning maydon markazidagi kreativlik va to‘p nazoratini kuchaytirish istagi Enso Fernandes transferini ushbu yozning eng qaynoq voqeasiga aylantirmoqda.
…