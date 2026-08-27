Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)

·67·Jamiyat
Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)

O‘zbek estradasi va satira sahnasining taniqli vakili, qiziqchi Shukurullo Isroilov Toshkent shahar Madaniyat boshqarmasi boshlig‘ining o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi.

Mazkur yangilik ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahs-munozaralarni keltirib chiqardi: ko‘pchilik san’atkorni yangi mas’uliyatli vazifa bilan tabriklagan bo‘lsa, ayrim foydalanuvchilar uning rahbarlik lavozimiga tayinlanishini tanqid ostiga oldi. Qiziqchi maxsus suhbatda barcha tanqidiy fikrlar va negativchilarga ochiqchasiga munosabat bildirdi.

«Omadini bersin deyish kerak»: Tanqidchilar kimlar?

Shukurullo Isroilov o‘ziga bildirilayotgan e’tirozlarning asl sabablarini ochiqlab, tanqidchilar toifasini aniq ko‘rsatib o‘tdi:

«Yo‘q, tanqid qilsa qilaveradi. Endi bu tanqidni kim qiladi? O‘sha yerda o‘tirgan bekorchilar, ishi yurishmagan odam, birovni ko‘ra olmaydiganlar tanqid qiladi.

Meni nega tanqid qilishi kerak? „Omadini bersin, sinab ko‘rsin“, deyishi kerak-ku! Yoqtirmasa, shunchaki yoqtirmasin, bo‘ldi. O‘sha odam haqida, san’atkor haqida gapirmasin», — dedi boshqarma rahbari o‘rinbosari.

«Yoqmasa Instagram'da o‘tkazib yubor»: Farosat va mas’uliyat haqida

San’atkor tarmoqlardagi asossiz haqoratlar va salbiy munosabatlarga qarshi o‘z tavsiyalarini bildirdi:

  • Ichingda qolsin: «Negativchilarga aytmoqchiman: shu san’atkorni yoqtirmayapsanmi, ichingda o‘zingda qolsin, bo‘ldi. Ko‘rma, Instagram'dan shunchaki o‘tkazib yubor. Yozib, uni haqorat qilishning nima keragi bor? Xuddi o‘zi zo‘rdek!»;

  • Farosat mezoni: «Aqlli, farosatli odam o‘zi yoqtirmagan insonni hech qachon muhokama qilmaydi, „qo‘y“ deydi. Farosati yo‘q odamgina negativ yozadi. Ishi yurishmagan, davlatga, vatanga, yurtga bir tiyinlik foydasi tegmagan odamning butun umri faqat negativ yozish bilan o‘tadi».

Yangi lavozimga kirishgan Shukurullo Isroilov o‘z faoliyatini poytaxt madaniyatini rivojlantirish va amaliy ishlar orqali isbotlash niyatida ekanini bildirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!Bugun, 16:31“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruqBugun, 15:47Talabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindiTalabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindiBugun, 10:24Bir yillik qidiruvga yakun yasaldiBir yillik qidiruvga yakun yasaldiBugun, 00:26Kommunal qarzdorliklar undirilmoqdaKommunal qarzdorliklar undirilmoqdaBugun, 00:23Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!Bugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi