“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdi

·32·Madaniyat
“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdi

“Uyda yolg‘iz 2” filmidagi janob Hektor obrazi bilan tanilgan britaniyalik aktyor Tim Karri 80 yoshida vafot etdi. Uning o‘limi 26 avgust kuni ma’lum qilingan.

Tim Karri 2026 yil 25 avgust kuni Los-Anjelesdagi uyida hayotdan ko‘z yumgan. Aktyorning o‘lim sababi hozircha ochiqlanmagan.

U kino, teatr, televideniye va musiqa sohalarida uzoq yillar faoliyat yuritib, turli avlod tomoshabinlari xotirasida qolgan ko‘plab obrazlarni yaratgan.

Karri 1992 yilda suratga olingan “Uyda yolg‘iz 2: Nyu-Yorkda yo‘qolgan” filmida Nyu-Yorkdagi mashhur Plaza mehmonxonasi xodimi janob Hektor rolini ijro etgan.

Aynan shu obraz Tim Karrini o‘zbek tomoshabinlariga ham yaxshi tanishtirgan rollardan biri bo‘lgan. Aktyorning eng mashhur rollari orasida “It” filmidagi qo‘rqinchli masxaraboz Pennywise va “The Rocky Horror Picture Show”dagi Frank-N-Furter obrazi ham bor.

2012 yilda insultni boshdan kechirgan Karri shunga qaramay ijodiy faoliyatini davom ettirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Bugun, 16:05Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Bugun, 15:03Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Bugun, 10:52Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Bugun, 10:13«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)Bugun, 08:41Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldiYulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldiBugun, 08:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi